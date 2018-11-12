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İnternetten güvenli alışverişin 10 altın kuralı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.11.2018 12:31 | Son Güncelleme

Şirketler ve bireysel kullanıcılar için en pratik seçenek haline gelen online alışverişte birkaç önlemle dolandırıcılardan korunmak mümkün. İşte internetten alışveriş yapan herkesin bilmesi gereken ve faydalanabileceği önlemler.

Online alışveriş, en hızlı ve tasarruflu alışveriş yöntemlerinden biri olmasına rağmen daha fazla dikkat gerektiriyor. Ödeme sistemi organizasyonu Paynet, şirketler ve bireysel kullanıcıların internetten yapacağı alışverişlerde alabileceği önlemleri sıraladı.

İnternetten güvenli alışveriş yapmanın yolları

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İnternette şikayetlere bakın

İnternette şikayetlere bakın
Tüketicilerin alışveriş yapmadan önce mutlaka internet sitesini araştırması gerekiyor. Google’da yapılacak basit bir aramayla şirket hakkındaki şikayetler, bilgiler ve yorumlar incelenebilir.
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Sanal POS kullanmalı

Sanal POS kullanmalı
Alışveriş yapılacak sitede mutlaka sanal POS yani online ödeme özelliği aranmalı. Çünkü bankalar veya BDDK Lisanslı Ödeme Hizmetleri sunan şirketler internet sitelerini ve satıcıları POS vermeden önce inceliyor. Ayrıca ödemeyi bir süre beklettiği için iade sorunu daha az yaşanıyor.
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Çok ucuzsa şüphelenin

Çok ucuzsa şüphelenin
Piyasa fiyatının çok altında olan ürünlere şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. Çünkü internette her ürünün ortalama fiyatını öğrenmek mümkün.
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3D Secure sistemi olmalı

3D Secure sistemi olmalı
3D Secure isimli güvenlik sistemi kredi kartı ödemelerinde kullanılıyor. Bu sistemle karttan para çekilmeden önce kullanıcının telefonuna kredi kartı bankasından onay şifresi geliyor.
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SSL Sertifikasına dikkat

SSL Sertifikasına dikkat
İnternetten alışverişte sitenin adresinin https:// ile başlamasına ve sitenin SSL sertifikasına sahip olup olmadığına dikkat etmek gerekiyor. Bu sistem kartların başkaları tarafından kopyalanmasını engelliyor.
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Sanal kart kullanılabilir

Sanal kart kullanılabilir
Limiti çok yüksek bir kredi kartı yerine sanal kart oluşturmak ve kendi belirlediğiniz limitle alışveriş yapmak da mümkün. Böylece riski minimuma indirmiş olursunuz.
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Adres ve telefonuna bakın

Adres ve telefonuna bakın
İnternetten alışveriş yapılan sitenin veya satıcının adres veya telefon bilgisini araştırmak hatta telefon açmak gerekiyor. Çünkü herhangi bir sorunda hiçbir yerden ulaşmak mümkün olmayabilir.
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Kapıda ödeme riskli

Kapıda ödeme riskli
Son dönemde TV veya internetten satılan ürünlerde kapıda ödeme seçeneği de kullanılıyor. Bankalarla çalışamayan ve POS alamayan şirketler kapıda ödemeyle satış yapıyor. Ancak burada da sahte veya yanlış ürün gönderimi riski bulunuyor.
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Kendi bilgisayarınızdan yapın

Kendi bilgisayarınızdan yapın
Alışveriş yapılan bilgisayarın ortak bilgisayar olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü kart bilgilerini otomatik olarak kaydetme riski veya ağ güvenliği konusunda sorun yaşanabiliyor.
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Sosyal medyadan araştırın

Sosyal medyadan araştırın
Hem alışveriş yapılan site hem de ürünleri sosyal medya hesaplarından araştırmak faydalı olabilir. Olumlu veya olumsuz yorumlara göre daha güvenli ve ucuz bir alışveriş yapılabilir.
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Anahtar Kelimeler:
Online Alışveriş internet sanal kart

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