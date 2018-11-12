İnternetten güvenli alışverişin 10 altın kuralı!

Online alışveriş, en hızlı ve tasarruflu alışveriş yöntemlerinden biri olmasına rağmen daha fazla dikkat gerektiriyor. Ödeme sistemi organizasyonu Paynet, şirketler ve bireysel kullanıcıların internetten yapacağı alışverişlerde alabileceği önlemleri sıraladı.

İnternetten güvenli alışveriş yapmanın yolları

1 / 10 İnternette şikayetlere bakın Tüketicilerin alışveriş yapmadan önce mutlaka internet sitesini araştırması gerekiyor. Google’da yapılacak basit bir aramayla şirket hakkındaki şikayetler, bilgiler ve yorumlar incelenebilir.

2 / 10 Sanal POS kullanmalı Alışveriş yapılacak sitede mutlaka sanal POS yani online ödeme özelliği aranmalı. Çünkü bankalar veya BDDK Lisanslı Ödeme Hizmetleri sunan şirketler internet sitelerini ve satıcıları POS vermeden önce inceliyor. Ayrıca ödemeyi bir süre beklettiği için iade sorunu daha az yaşanıyor.

3 / 10 Çok ucuzsa şüphelenin Piyasa fiyatının çok altında olan ürünlere şüpheyle yaklaşmak gerekiyor. Çünkü internette her ürünün ortalama fiyatını öğrenmek mümkün.

4 / 10 3D Secure sistemi olmalı 3D Secure isimli güvenlik sistemi kredi kartı ödemelerinde kullanılıyor. Bu sistemle karttan para çekilmeden önce kullanıcının telefonuna kredi kartı bankasından onay şifresi geliyor.

5 / 10 SSL Sertifikasına dikkat İnternetten alışverişte sitenin adresinin https:// ile başlamasına ve sitenin SSL sertifikasına sahip olup olmadığına dikkat etmek gerekiyor. Bu sistem kartların başkaları tarafından kopyalanmasını engelliyor.

6 / 10 Sanal kart kullanılabilir Limiti çok yüksek bir kredi kartı yerine sanal kart oluşturmak ve kendi belirlediğiniz limitle alışveriş yapmak da mümkün. Böylece riski minimuma indirmiş olursunuz.

7 / 10 Adres ve telefonuna bakın İnternetten alışveriş yapılan sitenin veya satıcının adres veya telefon bilgisini araştırmak hatta telefon açmak gerekiyor. Çünkü herhangi bir sorunda hiçbir yerden ulaşmak mümkün olmayabilir.

8 / 10 Kapıda ödeme riskli Son dönemde TV veya internetten satılan ürünlerde kapıda ödeme seçeneği de kullanılıyor. Bankalarla çalışamayan ve POS alamayan şirketler kapıda ödemeyle satış yapıyor. Ancak burada da sahte veya yanlış ürün gönderimi riski bulunuyor.

9 / 10 Kendi bilgisayarınızdan yapın Alışveriş yapılan bilgisayarın ortak bilgisayar olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü kart bilgilerini otomatik olarak kaydetme riski veya ağ güvenliği konusunda sorun yaşanabiliyor.