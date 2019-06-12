HABER

"İnternetten para kazanayım" derken kurumun kasasını boşaltmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 17:11 | Son Güncelleme

Eskişehir'de zimmetine 6,1 milyon lira geçirdiği iddiasıyla tutuklanan eski 6. İcra Müdürü Sedat Dilber ve iki kardeşi hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi - İddianamede yer alan sanık Sedat Dilber'in ifadesinden: - "İnternetten forex sistemiyle kazanç elde etmeye çalıştım. Sisteme cep telefonu ve bilgisayar üzerinden giriliyor" - "Savcılık iki yıllık dönemde 3 ayda bir kasalara denetim yapıyordu. Bu tarihler genelde bellidir. Tarihlerden önce kasa durumlarını kontrol ediyordum. Açık varsa uzun süredir işlem yapılmayan icra dosyalarından bir nevi hayali reddiyat makbuzları düzenliyordum"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kuruma ait 6 milyon liradan fazla parayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklanan eski 6. İcra Müdürü Sedat Dilber ve iki kardeşi hakkında hapis cezaları istemiyle Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kabul edildi.

"Görevi kötüye kullanma" ve "zimmet"le suçlanan tutuklu sanıklar Sedat Dilber (44) ile kardeşleri Hasan Hüseyin (37) ve İmdat Dilber (42) hakkındaki iddianame, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

Mahkemece kabul edilen iddianamede, banka kayıtlarının kontrolü sonucu üç kardeşin, hesaplarına 6 milyon 160 bin 393 lira geçirdiği, 6. İcra Müdürlüğündeki kasa açığının da aynı miktarda olduğu belirtildi.

Eskişehir 6. İcra Müdürlüğünde görev yapan Sedat Dilber'in ilk sorgusunda suçu kabul ettiği aktarılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Sanık, 6. İcra Müdürlüğünde görev yaptığını, forex denilen sistemde altın, döviz, petrol gibi ürünler üzerinden işlem yaptığını, forexte kaldıraç sisteminin olduğunu, bu nedenle kar ve zararın büyük olduğunu söylemiştir. Sanık, işlemleri internet üzerinden yaptığını, yaklaşık iki yıldır Eskişehir 6. İcra Müdürlüğünün ana hesabı olan emanet hesabından sistemde işlem yapmak için kardeşi İmdat'a para gönderdiğini, İmdat Dilber'in 'Bana neden para gönderiyorsun?' sorusuna, 'Devlet memuruyum. Hesabımda fazla para görünmesini istemiyorum' dediğini, aynı şekilde diğer kardeşi Hasan Hüseyin'e de para yolladığını, tahmini olarak 7-8 milyon lira almış olabileceğini beyan etmiştir. Sanık Sedat Dilber, 'İnternetten forex sistemiyle kazanç elde etmeye çalıştım. Sisteme cep telefonu ve bilgisayar üzerinden giriliyor. Savcılık iki yıllık dönemde 3 ayda bir kasalara denetim yapıyordu. Bu tarihler genelde bellidir. Tarihlerden önce kasa durumlarını kontrol ediyordum. Açık varsa uzun süredir işlem yapılmayan icra dosyalarından bir nevi hayali reddiyat makbuzları düzenliyordum' ifadeleriyle atılı suçu işlediğini kabul etmiştir."

- "Zarar büyüyordu"

İddianamede eski icra müdürünün, yurt dışına kaçmak üzereyken İstanbul'da yakalandığı hatırlatıldı.

Ayrıca iddianamede Sedat Dilber'in, "Aralık ayında zararı azaltmak için büyük miktarda icra kanalıyla para göndermek istedim fakat zarar büyüyordu. Olaydan yaklaşık bir hafta önce işi toparlayamayacağımı anlayınca yurt dışına çıkarak yine aynı sistemde para kazanmaya çalışıp icra müdürlüğünün zararını kapatmaya çalışacaktım. Kendime ait 250 bin liram vardı. Üzerimde yakalanan para odur. Kardeşlerimin konuyla alakaları yoktur." sözleri aktarıldı.

Sedat Dilber tarafından hesaplarına para gönderilen diğer iki kardeşin, zimmet suçundan haberdar olmadıklarını belirterek kendilerini savunduğu ifade edilen iddianamede, "Şüphelilerin bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda kamuya karşı aynı suçu birden fazla işlemeleri nedeniyle haklarında açılan dava kapsamında ayrı ayrı cezalandırılmaları kamu adına talep ve iddia olunur." denildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak sanıklar hakkında 18 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

PARTNER Utangaçlıktan nasıl kurtulunur? Utangaçlıktan nasıl kurtulunur?
GÜNCELLEME - Samsun'da gasp iddiasıGÜNCELLEME - Samsun'da gasp iddiası
Özel Teknoloji Fen Okulları’nda kep atma heyecanıÖzel Teknoloji Fen Okulları’nda kep atma heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava dolandırıcılık Eskişehir icra müdürü iddianame zimmet

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

AK Parti'den Binali Yıldırım için 81 ile afiş pankart talimatı

AK Parti'den Binali Yıldırım için 81 ile afiş pankart talimatı

Sosyal medyada gezerken linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyada gezerken linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından tepki!

İBB çalışanlarından tepki!

TSK'daki komutanlara yönelik sözleri büyük tepki çekmişti! Akit TV Haber Müdürü için harekete geçildi

TSK'daki komutanlara yönelik sözleri büyük tepki çekmişti! Akit TV Haber Müdürü için harekete geçildi

Bozkır toprakları 'şakayık' ile tanıştı

Bozkırda şakayık sürprizi! Onlarcası bir arada

Oraya giden gözlerine inanamadı! Mezarlar yerinden oynadı!

Mezarlar yerinden oynadı!

Dolmabahçe'de 39 polis ve 7 sivilin şehit olduğu saldırının faili Hakkari'de yakalandı!

Dolmabahçe saldırısının faili Hakkari'de yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.