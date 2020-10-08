İnternetten satın aldıkları yavru kedi, kaplan yavrusu çıktı

İsmi açıklanmaya çift, internet reklamı üzerine binlerce Euro ödeyerek bir Savannah kedisi aldığını düşündü. Ancak kısa bir süre sonra gerçeğin çok daha farklı olduğu ortaya çıktı.
Savannah kedileri vahşi ve evcil kedi arasında melez bir tür. Fransa’da Savannah kedisi sahiplenmek yasal olsa da, kaplan sahiplenmek yasal değil. Hatta gerekli evraklar olmadan taşınması bile mümkün değil.
2018’de meydana gelen olayda çift Savannah kedisi yavrusu için satıcıya 6.000 Euro ödedi. Ancak çiftin fark etmediği detaya göre, çiftin sahiplendikleri şey Savannah kedisi yavrusu değil bir Endonezya kaplanı yavrusuydu.
Birbirinden belirgin şekilde farklı görünmelerine rağmen çift durumu birkaç gün fark etmedi ve sonra bir şeylerin ters gittiğinden şüphelenerek polisi aradı.
Çifte yavru kedi olarak satılan hayvan, koruma altında bir tür olan ve evcil hayvan olarak bakılamayacak bir Sumatra kaplanıydı.
Polis daha sonra yaptığı açıklamada hayvanın nereden geldiğini başta netleştiremediklerini; ancak onun çeşitli fotoğraflarda ve hatta Normandiya’da çekilen bir rap videosunda göründüğünü tespit ettiklerini söyledi.
İki yıl önce Fransız yetkililer tarafından başlatılan soruşturma nihayet sona erdi. Polis, soruşturma sonucunda korunması gereken türlerin kaçakçılığı kapsamında satın alan çift dahil olmak üzere toplam dokuz kişinin tutuklandığını belirtti.
France Blue tarafından yayınlanan habere göre kaplanın sağlık durumu iyi ve yeni yuvasına verilmeden önce Fransa’da Biyoçeşitlilik Merkezi’ne teslim edildi.
Geçtiğimiz sene Malezya’da bir kadın, kurtarma köpeği olduğunu düşündüğü ancak aslında nadir bir ayı türünü evinde tuttuğu için tutuklanmıştı.