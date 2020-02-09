HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İnternetten satışa çıkarılan yolcu vapuru söküm tesislerine getirildi

İnternetten satışa çıkarılan yolcu vapuru söküm tesislerine getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 13:50 | Son Güncelleme

İstanbul Şehir Hatları bünyesinde 35 yıl boyunca İstanbulluları taşıyan ve bir süre önce internetten 1 milyon 200 bin liraya satışa çıkarılan "Şehit Caner Gönyeli" isimli yolcu vapuru, söküm tesislerine getirildi.

İnternetten satışa çıkarılan yolcu vapuru söküm tesislerine getirildi

Kıbrıs barış Hareketı sırasında Kocatepe Gemisi’nde şehit düşen Şehit Caner Gönyeli’nin adını taşıyan yolcu gemisinin aynı zamanda önemli bir değer olduğunu belirten Su Üstünde Bloğu yetkilisi Eren Budaklı, “1978 yılında denize inen yolcu gemisi şehidimiz Şehit Caner Gönyeli’nin adıyla, yıllarca İstanbul’da Eminönü-Karaköy arasında hizmet verdi. Gemi, 2016 yılında emekliye ayrılmıştı. Gemi içerisindeki değerli ve hatırası bulunan malzemeler alındıktan sonra söküm için Aliağa’ya geldi. 60 metre uzunluğunda, 10 metre eninde ve 12 metrelik derinliğe sahip yolcu vapuru, 750 beygirlik iki adet motora ve 650 kişilik yolcu kapasitesine sahipti. 1978’de yapılan vapurda kaptan köşkünün yanı sıra, 4 büyük salon ile suyun altında 4 metre kazan dairesi ve odalar mevcuttu. Bir süre Yalova’da demirli kalan vapur, Aliağa’da sökülerek geri dönüşüme kazandırılacağı öğrenildi” diye konuştu.

e3749414-0e3a-41b9-9ed4-89f78b7c6e43

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
PARTNERKenan İmirzalıoğlu'nun dizi isyanı! Kenan İmirzalıoğlu'nun dizi isyanı!
Yer: Mersin! 5 yıl sonra bir ilkYer: Mersin! 5 yıl sonra bir ilk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
YOLCU VAPURU İstanbul Şehir Hatları

En Çok Okunan Haberler

Bomba yatak itirafı! Ünlü futbolcuya 'ama evlisin' şarkısını gönderdi

Bomba yatak itirafı! Ünlü futbolcuya 'ama evlisin' şarkısını gönderdi

Çığlık çığlığa kaçıştılar! Korku dolu anlar kamerada

Çığlık çığlığa kaçıştılar! Korku dolu anlar kamerada

İntihar eden polisin yakınlarından suç duyurusu!

İntihar eden polisin yakınlarından suç duyurusu!

Semih Özsoy'dan maç sonrası şok açıklamalar

Semih Özsoy'dan maç sonrası şok açıklamalar

Meteoroloji uyardı! Hızı 60 km'yi bulacak

Meteoroloji uyardı! Hızı 60 km'yi bulacak

İzmir'de evlat vahşeti! Evi kan gölüne çevirdi

İzmir'de evlat vahşeti! Evi kan gölüne çevirdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ulaşıma kar engeli! Geçişlere izin verilmiyor

Ulaşıma kar engeli! Geçişlere izin verilmiyor

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Diyarbakır'da operasyon! Yunus Memiş gözaltına alındı

Diyarbakır'da operasyon! Yunus Memiş gözaltına alındı

Baba dehşeti! Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

Baba dehşeti! Kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Kurum'dan deprem bölgesindeki kentsel dönüşümle ilgili açıklama

Bakan açıkladı! 10 gün içinde temel atılacak

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ortaya çıktı! Gazete ilanıyla savunmaya çağrıldı

Soruşturmada ortaya çıktı! Gazete ilanıyla savunmaya çağrıldı

Genç kızı darp eden öğretmenle ilgili yeni gelişme!

Genç kıza dehşeti yaşatmıştı! Yeni gelişme

Mersin'de 5 yıl aradan sonra ilk kez yağdı

Yer: Mersin! 5 yıl sonra bir ilk

İzmir'de hastanede yangın! Hastalar tahliye edildi

İzmir'de hastanede yangın! Hastalar tahliye edildi

İstanbul'da çocukların kar tapu eğlencesi! Polisler de katıldı

Çocukların eğlencesine polisler de katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.