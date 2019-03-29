İnternetten süs diye aldı, içinden bakın ne çıktı! 'Bunu hiç beklemiyordum'

25 euro vererek aldığı yumurtadan egzotik bir kuş türü çıktı. İşte bu süreç ve sonrasında ortaya çıkan kareler...

Charlotte Harrison isimli bir kadın, internet sitesinden aldığı süs yumurtanın içinden 47 gün sonra çıkan şeyi görünce şoke oldu.

Charlotte Harrison isimli kadın, bir internet sitesinden, 25 euro karşılığında süs bir yumurta satın aldı.

Harrison, 47 gün sonra yumurtadan çıkacak olan şeyden bihaberdi.

Ev süsü için aldığı yumurta, tam 47 gün sonra çatladı ve içinden kuş çıktı.

Süs yumurtanın içinde bir canlı olabileceğine hiç ihtimal vermeyen Harrison, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.