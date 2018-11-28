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İnternetten yedek parça sattığı iddiasıyla 29 kişiyi dolandırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 14:40 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, internetten yedek parça sattığı ilanı ile 22 ilde 29 kişiden kapora alıp dolandıran M.Ç.(39) yakalandı Sakarya Karasu'da yaşayan M.Ç., iddiaya göre internet üzerinden oluşturduğu platformda otomobil yedek satışı yaptığını duyuyarak, satacağı ürünlerin görsellerini paylaştı.

İnternetten yedek parça sattığı iddiasıyla 29 kişiyi dolandırdı

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, internetten yedek parça sattığı ilanı ile 22 ilde 29 kişiden kapora alıp dolandıran M.Ç.(39) yakalandı
Sakarya Karasu'da yaşayan M.Ç., iddiaya göre internet üzerinden oluşturduğu platformda otomobil yedek satışı yaptığını duyuyarak, satacağı ürünlerin görsellerini paylaştı. M.Ç. buradaki ürünleri almak isteyen kişilerden kapora alırken, ürünleri göndermedi. Dolandırılanların ihbarı üzerine M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. M.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada 7 banka kartı ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 22 ilde bulunan 29 kişiyi dolandırdığı tespit edilen M.Ç. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İnternetten yedek parça sattığı iddiasıyla 29 kişiyi dolandırdı

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