HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İnterpol tarafından aranan terörist Irak’ta yakalandı

İnterpol tarafından aranan terörist Irak’ta yakalandı

27.11.2020 17:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İnterpol tarafından aranan terörist Irak’ta yakalandı

Karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan ve İnterpol tarafından uluslararası bültenle aranan terör örgütü PKK/KCK üyesi Irak’ta yakalandı.Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından terörle mücadelede yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak ve karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan M.Ş.’nin İnterpol Daire Başkanlığı görevlileri tarafından Irak’ta yakalandığı belirtildi.

Karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan ve İnterpol tarafından uluslararası bültenle aranan terör örgütü PKK/KCK üyesi Irak’ta yakalandı.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından terörle mücadelede yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak ve karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan M.Ş.’nin İnterpol Daire Başkanlığı görevlileri tarafından Irak’ta yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Ülkemize iadesi kabul edilen bölücü terör örgütü mensubu M.Ş., 26 Kasım 2020 tarihinde Irak’tan teslim alınarak aynı gün İstanbul Havalimanı’nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir. Adı geçen örgüt mensubu, Şırnak’taki faaliyetleri ve arama kayıtlarına istinaden alınan savcılık talimatı doğrultusunda emniyet görevlileri tarafından teslim alınarak 27 Kasım 2020 tarihinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne getirilmiş olup, hakkında gerekli tahkikat başlatılmıştır. Terörle mücadele kapsamında çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
Varlık Fonu’na atanan Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir?Varlık Fonu’na atanan Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir?
83 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!83 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Alışveriş çılgınlığı koronavirüs dinlemedi! Akın ettiler

Alışveriş çılgınlığı koronavirüs dinlemedi! Akın ettiler

Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız

Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız

Genç kadını adım adım takip etmişti! Mahkemeden flaş karar

Genç kadını adım adım takip etmişti! Mahkemeden flaş karar

Gizemli adamla sarmaş dolaş

Gizemli adamla sarmaş dolaş

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Diğer Haberler

Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti! O annenin cezai ehliyeti tam çıktı

Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti! Mahkemede yeni detaylar ortaya çıktı

Canan Kaftancıoğlu'nun eşinin motosikleti çalındı

Canan Kaftancıoğlu'nun eşine hırsızlık şoku

TBMM'deki dört partiden Fransa'ya 'Yukarı Karabağ' tepkisi

Meclis'teki dört partiden Fransa'ya sert tepki

Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir? Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Ahmet Burak Dağlıoğlu kaç yaşında, nereli?

Varlık Fonu’na atanan Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir?

Terör örgütü PKK üyesi, Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi

Interpol yakaladı! PKK'nın kritik ismi Türkiye'ye getirildi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı

Davutoğlu koronavirüse yakalandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.