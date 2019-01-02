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Interpol'un aradığı teröristler Bursa'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 17:15 | Son Güncelleme

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'e yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyonda İnterpol tarafından kırmızı ve mavi bültenle aranan 2 kadının da aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Interpol'un aradığı teröristler Bursa'da yakalandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca IŞİD terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri harekete geçti. Bursa ve ilçelerinde çok sayıda adrese yapılan operasyonda 3'ü kadın 12 kişi gözaltına alındı.

MAVİ VE KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORLARDI

Gözaltına alınan şahıslar arasında 2 kadının Fransız İnterpol tarafından kırmızı ve mavi bültenle arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslardan 5 tanesinin güvenliği tehlikeye soktuğu gerekçesi ile sınır dışı edileceği, bir tanesinin IŞİD örgütünün önemli isimlerinden birinin korumalığını yaptığı ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şahıslardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şahısların işlemleri devam ediyor.

(İHA)

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Bursa IŞİD DEAŞ DAEŞ Fransa operasyon Interpol

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