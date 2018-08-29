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İntihar eden Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü için tören (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 12:56 | Son Güncelleme

'SOSYAL HAKLARI İÇİN MÜCADELE EDİYORDU' Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Cihan Alagöz'ün, uzun süredir sosyal haklarını daha iyi duruma getirmek için mücadele verdiği, istediği gerçekleşmeyince bunalıma girdiği, bu nedenle intihar etmiş olabileceği öne sürüldü.

'SOSYAL HAKLARI İÇİN MÜCADELE EDİYORDU'
Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Cihan Alagöz'ün, uzun süredir sosyal haklarını daha iyi duruma getirmek için mücadele verdiği, istediği gerçekleşmeyince bunalıma girdiği, bu nedenle intihar etmiş olabileceği öne sürüldü. Alagöz'ün çevresine, "Yaş haddinden emekliliğime az zaman kaldı. Uzun süredir polis okulundan çıkmak için defalarca Ankara daire başkanlığıyla görüşme yaptım. 'Beni buradan alın. Müfettiş yapın' diye. Çünkü müfettiş olarak emekli olursam en az 2-3 bin TL civarında fark olacak" diyerek sitemlerini dile getirdiği öne sürüldü.
Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Cihan Alagöz, makamında, tabancasını başına ateşleyerek yaşamına son verdi. Alagöz'ün neden intihar ettiği henüz bilinmezken, kendisi gibi polis okulu müdürleri olan arkadaşları, Alagöz'ün, uzun süredir uğraştığı sosyal haklarını alamadığı için bunalıma girdiğini söyledi.
DHA'ya konuşan başka bir ilin polis okulu müdürü, "Cihan'la en son geçtiğimiz aylarda polis okulu müdürlerinin katıldığı toplantıda bir araya geldik. Yaş haddinden emekli olmasına sayılı zaman kalmıştı. Cihan da polis okulu müdürü olarak emekli olmak istemiyordu. 1'inci sınıf emniyet müdürü olarak il emniyet müdürlüğü yapan ve polis başmüfettişi olanların emekliliğiyle, polis okulu müdürlerinin emekliliği arasında sosyal haklar açısından büyük fark var. Cihan da bunun mücadelesini veriyordu. Defalarca Ankara'ya daire başkanlığına giderek durumunu anlatmıştı. 'Beni buradan alın' diye başvuruda bulunmuştu. 'Yaş haddinden emekliliğim yaklaştı. Bu zamandan sonra başka birinin emrinde çalışamam. Polis okulu müdürü olarak alacağım emekli maaşı da yetmez. Eğer müfettiş olarak ya da il müdürü olarak emekli olsam en azından 2-3 bin TL fark olacak' diyordu. Biz intihar edeceğini düşünmemiştik" diye konuştu.

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