HABER

İntihar ettiği iddia edilen Hüsniye'nin erkek arkadaşı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 13:05 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, apartmanın 3'üncü katının penceresinden düşmesi sonucu ölen ve intihar ettiği ileri sürülen Hüsniye Işık'ın (29) erkek arkadaşı Y.Y., tutuklandı.

İntihar ettiği iddia edilen Hüsniye'nin erkek arkadaşı tutuklandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, apartmanın 3'üncü katının penceresinden düşmesi sonucu ölen ve intihar ettiği ileri sürülen Hüsniye Işık'ın (29) erkek arkadaşı Y.Y., tutuklandı. Y.Y.'nin, olay günü genç kızı "Seni öldürürüm" diyerek, tehdit ettiği iddia edildi.
Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerindeki apartmanda oturan ve lokantada çalışan Hüsniye Işık, 7 gün önce, 3'üncü kattaki dairenin penceresinden zemine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. İntihar ettiği ileri sürülen Işık'ın ölümünü şüpheli bulan polis, geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Polisin ifadelerine başvurduğu arkadaşları, Işık'ın intihar edebilecek biri olmadığını anlatarak, olay günü erkek arkadaşı Y.Y. ile tartıştıklarını söyledi. Arkadaşları, tartışma sırasında Y.Y.'nin, Işık'ı "Seni öldürürüm" diye tehdit ettiğini öne sürdü. Bunun üzerine Y.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Y.Y., adliyeye sevk edildi. Y.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Çatıdan düşen işçi kurtarılamadıÇatıdan düşen işçi kurtarılamadı
Kamyon kasasındaki kaçak göçmenler bitkin halde bulunduKamyon kasasındaki kaçak göçmenler bitkin halde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.