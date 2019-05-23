İntihar ettiği iddia edilen Hüsniye'nin erkek arkadaşı tutuklandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, apartmanın 3'üncü katının penceresinden düşmesi sonucu ölen ve intihar ettiği ileri sürülen Hüsniye Işık'ın (29) erkek arkadaşı Y.Y., tutuklandı. Y.Y.'nin, olay günü genç kızı "Seni öldürürüm" diyerek, tehdit ettiği iddia edildi.

Çorlu'nun Omurtak Caddesi üzerindeki apartmanda oturan ve lokantada çalışan Hüsniye Işık, 7 gün önce, 3'üncü kattaki dairenin penceresinden zemine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. İntihar ettiği ileri sürülen Işık'ın ölümünü şüpheli bulan polis, geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Polisin ifadelerine başvurduğu arkadaşları, Işık'ın intihar edebilecek biri olmadığını anlatarak, olay günü erkek arkadaşı Y.Y. ile tartıştıklarını söyledi. Arkadaşları, tartışma sırasında Y.Y.'nin, Işık'ı "Seni öldürürüm" diye tehdit ettiğini öne sürdü. Bunun üzerine Y.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Y.Y., adliyeye sevk edildi. Y.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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