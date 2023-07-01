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İntihar girişimi! Evin penceresini söküp, içeri girerek kurtardılar

01.07.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da 2. kattaki evinin penceresine çıkan 21 yaşındaki kadını, mahalleli ve akrabaları evin penceresini söküp, içeri girerek kurtardı.

İntihar girişimi! Evin penceresini söküp, içeri girerek kurtardılar

Olay, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Rize Sokak’ta sat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin kapısını dışarıdan kilitleyen 21 yaşındaki kadın, 2. katta bulunan evlerinin penceresine çıktı. Mahalleli ve yakınlarının ikna edemediği kadın için olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Rize Sokak, kısa bir süre trafiğe kapatılırken, itfaiye tarafından pencerenin altına hava yastığı serildi ve polis tarafından da güvenlik şeridi çekildi.

PENCEREYİ DÖKÜP İÇERİ GİRDİLER

Genç kadının yakınları ve mahalleli, müzakereci polisi beklemeden evin penceresini sökerek eve girdiler. Genç kadının boşluğundan yararlanıp, evin içine çeken mahalleli daha sonra kızı sağlık ekiplerine teslim ettiler.

Cama çıkma nedeni henüz belli olmayan kadın, ambulans ile Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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İntihar Samsun

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