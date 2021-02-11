HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İntihar girişiminde bulunarak yatalak kalan genç kızın sevgilisi beraat etti

İntihar girişiminde bulunarak yatalak kalan genç kızın sevgilisi beraat etti

11.02.2021 11:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İntihar girişiminde bulunarak yatalak kalan genç kızın sevgilisi beraat etti

Gaziantep’te 17 yaşındaki sevgilisi M.C.’nin intihar girişiminde bulunarak yatalak kalmasına neden olduğu gerekçesiyle Gaziantep 5 Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Z.A.

Gaziantep’te 17 yaşındaki sevgilisi M.C.’nin intihar girişiminde bulunarak yatalak kalmasına neden olduğu gerekçesiyle Gaziantep 5 Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Z.A. hakkında beraat kararı verildi.
Gaziantep’te kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi M.C.’ye cinsel istismarda bulunmak istediği esnada intihar etmesine neden olduğu iddiasıyla çocuğun cinsel istismarı ve başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi suçlarından yargılanan Z.A., üzerine atılı bütün suçlamalardan beraat etti.
Gaziantep 5 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 7’nci duruşmaya tutuksuz sanık Z.A. gelmezken avukatı Dilan Selin Çil ile mağdur avukatı Yakup Doğan duruşmada hazır bulundu.

Savcı ceza talep etti
Gelen evrakların okunmasıyla başlayan duruşmada iddia makamı mütalaasını açıkladı. Olay tarihinde mağdur M.C.’nin sanık Z.A.’ya ait eve gittiği ve sanığın olay yerinde sigara şeklinde uyuşturucu madde kullandığının belirtildiği mütalaada, “Sanığın bu maddenin etkisiyle mağdura “Sen benim olacaksın başkasının olamazsın” diyerek mağdurun vücuduna dokunmaya çalıştığı, mağdurun sanıktan kurtulmak için su getirmesini istediği, sanığın mutfağa gitmesi ile beraber mağdurun terasın kapısını açarak korkuluklara doğru koştuğu, sanığın da mağdurun arkasından gittiği, mağdurun sanığa yaklaşmamasını aksi halde atlayacağını söylediği, sanığın yaklaşmaya devam etmesi üzerine de mağdurun terastan aşağı atladığı, tüm dosya birlikte değerlendirildiğinde sanığın üzerine atılı suçu işlediği, sanığın nitelikli cinsel istismara teşebbüs ve başkasını intihara yönlendirme suçlarından cezalandırılmasını talep olunur” ifadelerine yer verildi.
Mütalaanın ardından söz alan mağdur avukatı Yakup Doğan, mütalaaya katıldıklarını belirtti. Mağdurun belinin hala kırık olduğunu aktaran Doğan, “Mağdur bu olayı 17 yaşında yaşadı. Bu olayın etkisini ömür boyu yaşayacaktır. Dolayısıyla sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.
Sanık avukatı Dilan Selin Çil ise mütalaadaki aleyhe olan hususları kabul etmediklerini beyan ederek sanığın beraatini talep etti.
Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Z.A.’nın bütün suçlardan beraatine karar verdi.

Davanın geçmişi
Sanık Z.A. 17 yaşındaki M.C ile ilişki yaşamaya başladı. 28 Kasım 2017 tarihinde M.C.’yi kendisine ait bir eve götüren Z.A. evde uyuşturucu madde kullandı. Uyuşturucu maddenin etkisiyle M.C.’ye “Sen benim olacaksın başkasının olamazsın” diyerek cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. M.C. kendisini kurtarmak için Z.A.’dan su getirmesini isterken o arada evin terasına çıkıp korkuluklara doğru koştu. O esnada Z.A.’nın M.C.’ye yaklaşmaya çalışması üzerine M.C. kendisini 5’inci kattan aşağıya bıraktı. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan M.C.’nin beli kırıldı. Olay üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Z.A hakkında çocuğun cinsel istismarı ve başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi suçlarından iddianame hazırladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
50 yıl sonra ortaya çıktı! Deniz Gezmiş'in bu fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz 50 yıl sonra ortaya çıktı! Deniz Gezmiş'in bu fotoğraflarını ilk kez göreceksiniz
Üç aylar ne zaman başlıyor? Sayılı günler kaldıÜç aylar ne zaman başlıyor? Sayılı günler kaldı
Azar hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Azar hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi

İndirim yapmayan kadın dönerciyi bıçakladı!

İndirim yapmayan kadın dönerciyi bıçakladı!

Yediği balık sonu oldu: Kaptan öldü, 4 denizci hastanelik oldu

Yediği balık sonu oldu: Kaptan öldü, 4 denizci hastanelik oldu

870 bin liraya sıfır araç aldı, gerçeği 2 ay sonra fark etti

870 bin liraya sıfır araç aldı, gerçeği 2 ay sonra fark etti

Salih Uçan, Galatasaray ile anlaştı!

Salih Uçan, Galatasaray ile anlaştı!

Eşiyle arkadaşını birlikte sandı, sonrası korkunç

Eşiyle arkadaşını birlikte sandı, sonrası korkunç

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Diğer Haberler

3 ilde uyuşturucu operasyonu! 'Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı' her yerde aranıyor

3 ilde operasyon! Komandolar da katıldı

Dışişleri'nden ABD'ye çok sert Osman Kavala tepkisi!

Dışişleri'nden ABD'ye çok sert Osman Kavala tepkisi!

İzmir'de deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Üç aylar ne zaman başlıyor 2021? 3 aylar ne zaman giriyor? İşte üç ayların başlangıcı

Üç aylar ne zaman başlıyor? Sayılı günler kaldı

Koronavirüs aşısında ikinci doz uygulaması bugün başladı

Bakan Koca duyurmuştu! Bugün başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.