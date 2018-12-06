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İntihardan vazgeçirildi, 'Fener kümeye Galatasaray şampiyon' diye bağırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 19:05 | Son Güncelleme

İZMİT'te, Hasan İ.,'nin intihar etmek için yol üzerindeki trafik yön tabelasına çıkması sonucu yol ulaşıma kapatıldı. Polis ve itfaiyenin çabaları sonucu aşağı indirilen Hasan İ. polis merkezine götürülürken, "Fener kümeye Galatasaray şampiyon" diye bağırdı.

İntihardan vazgeçirildi, 'Fener kümeye Galatasaray şampiyon' diye bağırdı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, Hasan İ.,'nin intihar etmek için yol üzerindeki trafik yön tabelasına çıkması sonucu yol ulaşıma kapatıldı. Polis ve itfaiyenin çabaları sonucu aşağı indirilen Hasan İ. polis merkezine götürülürken, "Fener kümeye Galatasaray şampiyon" diye bağırdı.
Olay öğleden sonra, İzmit Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Anıtpark mevkiindeki trafik ışıklarının yanında bulunan yön tabelasının üzerine çıkan Hasan İ., intihara teşebbüs etti. Hasan İ.'yi gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Yol ulaşıma kapatılırken, polis ve itfaiyeciler, itfaiye merdiveni ile tabelanın üzerindeki Hasan İ.'nin yanına yaklaştı. Tabelanın üzerinde tehlikeli şekilde gezinen ve ekiplerin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Hasan İ.'nin, Siirt'te 8 çocuğu olduğu ve Kocaeli'ye çalışmak için geldiği öğrenildi. Başka bir iş için İzmir'e gitmek isteyen, ancak parası olmadığı için intihar etmeye çalıştığını söyleyen Hasan İ., ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çabasının ardından ikna edilerek aşağı indirildi. Hasan İ., kendisini görüntüleyen gazetecilere bakarak, "Fener kümeye Galatasaray şampiyon" diye bağırdı ardından polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Çevrede toplanan yüzlerce kişi yaşanan olayı film izler gibi izledi. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla video çekerken, bazıları ise olaydan dolayı yolun kapanmasına tepki gösterdi. Kalabalık içerisinden "Atla" diye bağıran ismi öğrenilemeyen bir kişi ise polis tarafından alandan uzaklaştırıldı. Hasan İ.'nin bulunduğu yerden indirilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.
FOTOĞRAFLI

İntihardan vazgeçirildi, 'Fener kümeye Galatasaray şampiyon' diye bağırdıİntihardan vazgeçirildi, 'Fener kümeye Galatasaray şampiyon' diye bağırdıİntihardan vazgeçirildi, 'Fener kümeye Galatasaray şampiyon' diye bağırdıİntihardan vazgeçirildi, 'Fener kümeye Galatasaray şampiyon' diye bağırdı

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