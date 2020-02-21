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İntiharı önlemek isteyen polis bıçaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2020 16:53 | Son Güncelleme

Mersin'de polis memuru Mehmet Ali Çetin, cadde ortasında elinde bıçakla intihar etmek isteyen Ali Çelebili'yi (19) engellemek isterken bacağından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Çetin'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

İntiharı önlemek isteyen polis bıçaklandı

Olay, Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan Arda Çelebili, elindeki bıçakla intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ikna çabaları sonuç vermeyince polis memuru Mehmet Ali Çetin, Çelebili'ye müdahale etmek istedi. Ancak bu sırada bacağından bıçaklanarak, yaralandı.

POLİS MEMURUNUN DURUMU AĞIR

Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve ameliyat edilen polis memurunun durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Mersin Mehmet Ali Çetin Ali Çelebili

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