İntikam peşinde koşarken öldürüldü! Polis yeleği giydi, sahte polis kimliği çıkarttı ama…

İstanbul’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Üniversite öğrencisi bir genç, polis yeleği giydi torbacıların peşine düştü intikam almak isterken öldürüldü. Şili doğumlu Türk vatandaşı Sebastian Aziz Çelikbaş’ın kız arkadaşı iddiaya göre bir torbacı operasyonunda gözaltına alınarak tutuklandı. Çelikbaş’ta bunu duyunca sinirlenerek ilginç bir intikam planı hazırladı. İddiaya göre polis yeleği giydi, polis kimliği hazırladı ardından Zeytinburnu’na giderek orada torbacıları aramaya başladı.

Telsizle gezerken bir kişiye rastladı. Show Haber'deki iddiaya göre Çelikbaş bir torbacı ile tartışma yaşadı. Tartışma kavgaya dönüştü. 10 dakika sonra ise o torbacının arkadaşı geldi ve Çelikbaş’a peş peşe ateş etti. Olay yerine hemen polis ve ambulans ekipleri geldi. Üniversite öğrencisi olan Çelikbaş kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

6 şüphelinin ise olay yerinden kaçtığı öğrenilirken Şili medyasına da haber olduğu öğrenilen olayla ilgili polis soruşturma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışma sonucunda belirlediği şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ünün tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.



