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    4. İntikam soğuk yenen yemektir! Onlardaki kin kimsede yok, intikam için yanıp tutuşan burçlar belli oldu

    İntikam soğuk yenen yemektir! Onlardaki kin kimsede yok, intikam için yanıp tutuşan burçlar belli oldu

    14.11.2023 08:44 | Son Güncelleme:
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    Astrolojinin, insanların kişilikleri, eğilimleri ve davranışları üzerinde etkili olduğuna inanılmaktadır. Astrologlar 4 burcun kendilerine yapılan yanlışlara kayıtsız kalamadığını vurguladı. İşte, intikam arzusuyla yanıp tutuşan burçlar...

    Astroloji, insanların doğum anındaki yıldız konumlarına dayalı olarak kişiliklerini ve yaşamlarını etkileyen bir rehberdir. Bu astrolojik haritalar, her burcun kendine özgü özelliklere sahip olduğunu gösterir. Astrologlar 4 burç konusunda uyarıda bulundu. Bahsi geçen burçlar kendilerine yapılan en ufak yanlışı asla unutmuyor. Onlar günü gelince hesabı kesiyor. İşte, intikam için yaşayan ve asla düşman olmak istemeyeceğiniz o 4 burç...

    YENGEÇ BURCU ERKEĞİ - SARILAN VÜCUTLAR

    CÜMLELERİ ZEHİRLİDİR!

    Sakin ve duygusal yapılarıyla bilinen Yengeçler aslında pek de düşünüldüğü gibi değiller. Sinirlendikleri zaman gözleri kimseyi görmez. Hatayı kabul etmez ve hesaplaşmak isterler. Cümleleri zehirli olan Yengeç burcu insanı bu tavrıyla karşısındakini pes ettirir.

    BOĞA BURCU ERKEĞİ - THE YOGİ

    ONLARDAN UZAK DURUN

    Boğalar bilindiği üzere son derece inatçıdır. Bu durum kendilerine yapılan hatalarda da böyle. Öfkelerine yenik düşebilen Boğalar intikam duygusuyla yanıp tutuşurlar. Aranızdaki konunun öfkeye yol açacağını fark ettiğiniz zaman onlardan uzak durun.

    AKREP BURCU ERKEĞİ - OYNAK

    KIZGINLIKLARINI GÖSTERMEKTEN ASLA ÇEKİNMEZLER

    Tutkulu olmalarıyla bilinen Akrepler kafaya intikam almayı koyduklarında karalarından asla vazgeçmezler. Onlar kendilerine yapılan hatalar karşısında düşmancıl tavır sergilerler. Bunu açıkça göstermekten de asla çekinmezler.

    YAY BURCU ERKEĞİ - MÜSTEHCEN DANS

    ÜZÜLDÜKLERİNDE GÖZLERİ HİÇBİR ŞEYİ GÖRMEZ

    Yaylar neşeli, enerjik ve umursamaz kişilerdir. Fakat hassas bir kalpleri olduğu için yapılan yanlışı asla unutmaz ve karakterlerinin zıttı davranışlar sergileyebilirler. Üzüldüklerinde gözleri hiçbir şeyi görmez.

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