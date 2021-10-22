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İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak? Bursluluk parası ne kadar, kaç TL?

22.10.2021 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bursları olarak da bilinen bursluluk ödemelerinin ne zaman gerçekleştirileceği belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konuya ilişkin açıklama yaptı. Bursluluk parası geçtiğimiz dönem 290 TL olarak ödenmişti. İşte merak edilenler...

İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak? Bursluluk parası ne kadar, kaç TL?

Devlet, 5. sınıftan 11. sınıfa kadar öğrencilerin girdiği bursluluk sınavı ile öğrencilere kalacak yer ve burs imkanı sağlıyor. Bu imkan uzun yıllardır sağlanıyor. Bursluluk parasının bu yıl 357 Türk Lirası olarak ödeneceği ifade edildi. İşte merak edilenler...

BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Burs miktarı, her sene ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısı değiştiği için değişiyor. Burs ödemeleri ortaoğretim öğrencilerine ayın en geç 25'inde ödeniyor. 2021 Eylül itibarıyla öğrencilere aylık 357,769 TL burs imkanı sağlanıyor.

İOKBS bursluluk parası ne zaman yatacak? Bursluluk parası ne kadar, kaç TL?

BURSLULUK PARASI NEDİR?

Bursluluk sınavına 5. sınıftan 11. sınıfa kadar öğrenciler giriyor. Bu sınav ile öğrencilere, devlet tarafından kalacak yer ve burs imkanı sağlanıyor. Burs ve yurt imkanından yararlanacak öğrenciler İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı ile tespit ediliyor. Burs ve yurt desteği, söz konusu sınavdan yüksek not alanlara geri ödemesiz sağlanıyor.


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