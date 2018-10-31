Apple'ın merakla beklenen iOS 12.1 işletim sistemi güncellemesi resmi olarak yayınlandı. Herkesin kullanımına ücretsiz olarak sunulan yeni güncelleme ile iPhone ve iPad cihazları daha kabiliyetli. İşte güncellemenin getirdiği yenilikler.

iOS 12.1 güncellemesi yayınlandı! Hemen yükle!

Yeni güncelleme ile beraber gelen en önemli yenilik artık 32 kişiye kadar Grup FaceTime yapılabiliyor olması. Bu yeni özellik iOS 12 ile duyurulmuş ancak ilk sürümde yayınlanmamıştı. Bu yeni güncelleme ile gelen özellik sayesinde FaceTime üzerinde 32 kişiye kadar görüntülü ve sesli görüşme yapılabilecek.

Güncellemenin sunduğu bir diğer yenilik ise fotoğraf çekimlerinde alan derinliğini etkisini değiştirebilme. Bu yeni özellik ile artık fotoğraf çekerken alan derinliğini daha fazla belirleyebileceğiz.

Yine güncelleme ile eSIM desteği bu yeni sürümü destekleyen iPhone modelleri çift SIM kart özelliğine kavuşuyor. Türkiye'de kullanılamayan bu özelliğin ilerleyen dönemde gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

iOS 12.1 nasıl yüklenir?