iOS 12.1 güncellemesi yayınlandı! Hemen yükle!

Uyumlu cihazlardan birine sahipseniz iOS 12.1 güncellemesini iTunes üzerinden ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz. Ayrıca cihazınızdaki Ayarlar/Genel/ Yazılım Güncellemesi bölümünü kullanarak da yeni güncellemeyi yüklemek mümkün.

iOS 12.1 güncellemesi hangi cihazları destekliyor?

iOS 12.1 sürümü aşağıdaki cihazlar tarafından destekleniyor. Bu cihazlardan birine sahipseniz siz de ücretsiz olarak güncellemeyi yükleyebilirsiniz:

iPad Air iPad Air 2 iPad Pro iPad 9.7 iPad mini 2 iPad mini 3 iPad mini 4 iPod touch 6th iPhone 5s iPhone SE iPhone 6/6 Plus iPhone 6s/6s Plus iPhone 7/7 Plus iPhone 8/8 Plus iPhone X

Kaynak: Teknolojioku