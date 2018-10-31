Apple'ın merakla beklenen iOS 12.1 işletim sistemi güncellemesi resmi olarak yayınlandı. Herkesin kullanımına ücretsiz olarak sunulan yeni güncelleme ile iPhone ve iPad cihazları daha kabiliyetli. İşte güncellemenin getirdiği yenilikler.
iOS 12.1 güncellemesi yayınlandı! Hemen yükle!
Yeni güncelleme ile beraber gelen en önemli yenilik artık 32 kişiye kadar Grup FaceTime yapılabiliyor olması. Bu yeni özellik iOS 12 ile duyurulmuş ancak ilk sürümde yayınlanmamıştı. Bu yeni güncelleme ile gelen özellik sayesinde FaceTime üzerinde 32 kişiye kadar görüntülü ve sesli görüşme yapılabilecek.
Güncellemenin sunduğu bir diğer yenilik ise fotoğraf çekimlerinde alan derinliğini etkisini değiştirebilme. Bu yeni özellik ile artık fotoğraf çekerken alan derinliğini daha fazla belirleyebileceğiz.
Yine güncelleme ile eSIM desteği bu yeni sürümü destekleyen iPhone modelleri çift SIM kart özelliğine kavuşuyor. Türkiye'de kullanılamayan bu özelliğin ilerleyen dönemde gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.
iOS 12.1 nasıl yüklenir?
Uyumlu cihazlardan birine sahipseniz iOS 12.1 güncellemesini iTunes üzerinden ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz. Ayrıca cihazınızdaki Ayarlar/Genel/ Yazılım Güncellemesi bölümünü kullanarak da yeni güncellemeyi yüklemek mümkün.
iOS 12.1 güncellemesi hangi cihazları destekliyor?
iOS 12.1 sürümü aşağıdaki cihazlar tarafından destekleniyor. Bu cihazlardan birine sahipseniz siz de ücretsiz olarak güncellemeyi yükleyebilirsiniz:
iPad Air
iPad Air 2
iPad Pro
iPad 9.7
iPad mini 2
iPad mini 3
iPad mini 4
iPod touch 6th
iPhone 5s
iPhone SE
iPhone 6/6 Plus
iPhone 6s/6s Plus
iPhone 7/7 Plus
iPhone 8/8 Plus
iPhone X
Kaynak: Teknolojioku
Okuyucu Yorumları 0 yorum