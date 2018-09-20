iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir

iOS 12 güncellemesini telefonuna kuran iPhone kullanıcıları bakın nasıl bir sorunla karşı karşıya kaldı...

iOS 12 güncellemesi yapanlar dikkat!

1 / 22 iOS 12 güncellemesini telefonunuza kurduysanız dikkat... Siz farkında değilsiniz; ancak bakın neyi kaybettiniz?

2 / 22 iOS 12 güncellemesi geçtiğimiz günlerde yayınlandı ve iPhone'ları baştan sona değiştirdi, rehber de dahil!

3 / 22 Telefonlarını güncelleyenlerin pek çoğu farkında değil; hatta Apple bile! Ancak telefon rehberinizde büyük bir eksiklik var!

4 / 22 Telefon rehberinize girdiğinizde artık H harfini göremiyorsunuz!

5 / 22 Şimdi yandaki görüntüye dikkatlice bakın; evet gerçekten de H yok! Peki H nereye gitti?

6 / 22 Sebebini kimse bilmiyor; Apple da bu hatanın farkında değil. Zaten bu harf eksikliğini fark eden az sayıda kullanıcı sayesinde ortaya çıkan bir noksanlık bu...

7 / 22 Gelecek yeni bir güncellemeyle bu hatanın düzeltilmesi bekleniyor. Diğer yandan bu hatayı sadece telefonlarını Türkçe dilde kullananlar görüyor; diğer dillerde H yerli yerinde..

8 / 22 BU TELEFONLAR iOS 12 GÜNCELLEMESİ ALMAYACAK! iOS 12 ile beraber FaceTime, 32 kişilik grup görüntülü görüşme özelliğine kavuşacaktı. Gelen son bilgilere göre bu özellik, iOS 12'nin sonraki sürümlerine ertelendi.

9 / 22 iOS 12 hangi iPhone'lara gelecek? Apple, iOS 12'de sadece bu cihazlara destek sunacak. İşte güncelleme alacak modellerin tam listesi...

10 / 22 iPhone X

11 / 22 iPhone 8 Plus

12 / 22 iPhone 8

13 / 22 iPhone 7 Plus

14 / 22 iPhone 7

15 / 22 iPhone 6 Plus

16 / 22 iPhone 6

17 / 22 iPhone 6S

18 / 22 iPhone 6S Plus

19 / 22 iPhone 5S

20 / 22 iPhone SE

21 / 22 iOS 12 hangi iPhone'larda çalışmayacak? Apple, iOS 12 ile iPhone 5 ve daha eski iPhone modellerine sunduğu desteği de sonlandırmış oldu.