iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir

iOS 12 güncellemesini telefonuna kuran iPhone kullanıcıları bakın nasıl bir sorunla karşı karşıya kaldı...
iOS 12 güncellemesi yapanlar dikkat!
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iOS 12 güncellemesini telefonunuza kurduysanız dikkat... Siz farkında değilsiniz; ancak bakın neyi kaybettiniz?
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iOS 12 güncellemesi geçtiğimiz günlerde yayınlandı ve iPhone'ları baştan sona değiştirdi, rehber de dahil!
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Telefonlarını güncelleyenlerin pek çoğu farkında değil; hatta Apple bile! Ancak telefon rehberinizde büyük bir eksiklik var!
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Telefon rehberinize girdiğinizde artık H harfini göremiyorsunuz!
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Şimdi yandaki görüntüye dikkatlice bakın; evet gerçekten de H yok! Peki H nereye gitti?
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Sebebini kimse bilmiyor; Apple da bu hatanın farkında değil. Zaten bu harf eksikliğini fark eden az sayıda kullanıcı sayesinde ortaya çıkan bir noksanlık bu...
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Gelecek yeni bir güncellemeyle bu hatanın düzeltilmesi bekleniyor. Diğer yandan bu hatayı sadece telefonlarını Türkçe dilde kullananlar görüyor; diğer dillerde H yerli yerinde..
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BU TELEFONLAR iOS 12 GÜNCELLEMESİ ALMAYACAK!
iOS 12 ile beraber FaceTime, 32 kişilik grup görüntülü görüşme özelliğine kavuşacaktı. Gelen son bilgilere göre bu özellik, iOS 12'nin sonraki sürümlerine ertelendi.
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iOS 12 hangi iPhone'lara gelecek?
Apple, iOS 12'de sadece bu cihazlara destek sunacak. İşte güncelleme alacak modellerin tam listesi...
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iOS 12 hangi iPhone'larda çalışmayacak?
Apple, iOS 12 ile iPhone 5 ve daha eski iPhone modellerine sunduğu desteği de sonlandırmış oldu.
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iOS 12 güncellemesi alacak iPad modelleri ise şöyle...
12.9-inch iPad Pro 2. Nesil 12.9-inch iPad Pro 1. Nesil 10.5-inch iPad Pro 9.7-inch iPad Pro 9.6-inch iPad iPad Air 2 iPad Air iPad 5. Nesil iPad mini 4 iPad mini 3 iPad mini 2
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