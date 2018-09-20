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iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.09.2018 10:43 | Son Güncelleme

iPhone'u Türkçe dilinde kullanan kişiler Apple'ın yayınladığı yeni güncellemeyi yükledikleri anda büyük bir hatayla karşılaştı.

iOS 12 güncellemesini telefonuna kuran iPhone kullanıcıları bakın nasıl bir sorunla karşı karşıya kaldı...

iOS 12 güncellemesi yapanlar dikkat!

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iOS 12 güncellemesini telefonunuza kurduysanız dikkat... Siz farkında değilsiniz; ancak bakın neyi kaybettiniz?
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iOS 12 güncellemesi geçtiğimiz günlerde yayınlandı ve iPhone'ları baştan sona değiştirdi, rehber de dahil!
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Telefonlarını güncelleyenlerin pek çoğu farkında değil; hatta Apple bile! Ancak telefon rehberinizde büyük bir eksiklik var!
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Telefon rehberinize girdiğinizde artık H harfini göremiyorsunuz!
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Şimdi yandaki görüntüye dikkatlice bakın; evet gerçekten de H yok! Peki H nereye gitti?
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Sebebini kimse bilmiyor; Apple da bu hatanın farkında değil. Zaten bu harf eksikliğini fark eden az sayıda kullanıcı sayesinde ortaya çıkan bir noksanlık bu...
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Gelecek yeni bir güncellemeyle bu hatanın düzeltilmesi bekleniyor. Diğer yandan bu hatayı sadece telefonlarını Türkçe dilde kullananlar görüyor; diğer dillerde H yerli yerinde..
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BU TELEFONLAR iOS 12 GÜNCELLEMESİ ALMAYACAK!

BU TELEFONLAR iOS 12 GÜNCELLEMESİ ALMAYACAK!
iOS 12 ile beraber FaceTime, 32 kişilik grup görüntülü görüşme özelliğine kavuşacaktı. Gelen son bilgilere göre bu özellik, iOS 12'nin sonraki sürümlerine ertelendi.
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iOS 12 hangi iPhone'lara gelecek?

iOS 12 hangi iPhone'lara gelecek?
Apple, iOS 12'de sadece bu cihazlara destek sunacak. İşte güncelleme alacak modellerin tam listesi...
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iPhone X
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iPhone 8 Plus
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iPhone 8
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iPhone 7 Plus
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iPhone 7
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iPhone 6 Plus
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iPhone 6
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iPhone 6S
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iPhone 6S Plus
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iPhone 5S
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iPhone SE
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iOS 12 hangi iPhone'larda çalışmayacak?

iOS 12 hangi iPhone'larda çalışmayacak?
Apple, iOS 12 ile iPhone 5 ve daha eski iPhone modellerine sunduğu desteği de sonlandırmış oldu.
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iOS 12 güncellemesi alacak iPad modelleri ise şöyle...

iOS 12 güncellemesi alacak iPad modelleri ise şöyle...
12.9-inch iPad Pro 2. Nesil 12.9-inch iPad Pro 1. Nesil 10.5-inch iPad Pro 9.7-inch iPad Pro 9.6-inch iPad iPad Air 2 iPad Air iPad 5. Nesil iPad mini 4 iPad mini 3 iPad mini 2
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