iOS 13.4.5 Beta 2 güncellemesi yayınlandı

Bildiğiniz gibi Spotify’daki şarkıları Facebook ve Instagram Hikayeler üzerinden paylaşabiliyordunuz. Sosyal medya tarafına ağırlık vermek isteyen Apple, müzik paylaşma özelliğini bu güncelleme ile birlikte Apple Music‘e de getiriyor. Bu özelliki Türkiye’de de kullanılabiliyor.
Şimdilik sadece geliştiricilere sunulan bu güncellemenin Mayıs ayı içerisinde herkesin beğenisine sunulacağını düşünüyoruz. Performans ve stabilite iyileştirmelerini de barındıran güncellemeyi eğer Apple Geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.
Güncellemeyi yüklemeden önce mutlaka yedek almanız gerektiğini belirtelim. Çünkü bu sürümü beğenmezseniz geri dönmek için iPhone’u sıfırlamanız gerekiyor. Son olarak Apple’ın geliştiricileri için iPadOS 13.4.5, macOS Catalina 10.15.5, watchOS 6.2.5 ve tvOS 13.4.5 Beta güncellemelerini de yayınladığını
belirtelim.
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