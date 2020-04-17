iOS 13.4.5 Beta 2 güncellemesi yayınlandı

Bildiğiniz gibi Spotify’daki şarkıları Facebook ve Instagram Hikayeler üzerinden paylaşabiliyordunuz. Sosyal medya tarafına ağırlık vermek isteyen Apple, müzik paylaşma özelliğini bu güncelleme ile birlikte Apple Music‘e de getiriyor. Bu özelliki Türkiye’de de kullanılabiliyor.

İOS 13.4.5 BETA 2 ÇIKTI! GELEN YENİLİKLER NELER?

Şimdilik sadece geliştiricilere sunulan bu güncellemenin Mayıs ayı içerisinde herkesin beğenisine sunulacağını düşünüyoruz. Performans ve stabilite iyileştirmelerini de barındıran güncellemeyi eğer Apple Geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

Güncellemeyi yüklemeden önce mutlaka yedek almanız gerektiğini belirtelim. Çünkü bu sürümü beğenmezseniz geri dönmek için iPhone’u sıfırlamanız gerekiyor. Son olarak Apple’ın geliştiricileri için iPadOS 13.4.5, macOS Catalina 10.15.5, watchOS 6.2.5 ve tvOS 13.4.5 Beta güncellemelerini de yayınladığını

belirtelim.

Güncellemeyi alan modeller

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)

12.9 inç iPad Pro

11 inç iPad Pro

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad (7. nesil)

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad mini (5. nesil)

iPad mini 4

iPad Air (3. nesil)

iPad Air 2

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