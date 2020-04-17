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iOS 13.4.5 Beta 2 güncellemesi yayınlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.04.2020 12:29 | Son Güncelleme

Cupertinolu teknoloji devi Apple, geliştiricileri için bugün iOS 13.4.5 Beta 2 güncellemesini yayınladı. iOS 13.4.1 sürümünde yaşanan sorunları gidermek için apar topar çalışmalarına başlayan Apple’ın, iOS 14’e kadar yenilik sunmayacağı düşünülüyordu. Ancak bu güncelleme ile de Apple yine kullanıcılarına yenilik sunmayı başarıyor.

iOS 13.4.5 Beta 2 güncellemesi yayınlandı

Bildiğiniz gibi Spotify’daki şarkıları Facebook ve Instagram Hikayeler üzerinden paylaşabiliyordunuz. Sosyal medya tarafına ağırlık vermek isteyen Apple, müzik paylaşma özelliğini bu güncelleme ile birlikte Apple Music‘e de getiriyor. Bu özelliki Türkiye’de de kullanılabiliyor.

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Şimdilik sadece geliştiricilere sunulan bu güncellemenin Mayıs ayı içerisinde herkesin beğenisine sunulacağını düşünüyoruz. Performans ve stabilite iyileştirmelerini de barındıran güncellemeyi eğer Apple Geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

Güncellemeyi yüklemeden önce mutlaka yedek almanız gerektiğini belirtelim. Çünkü bu sürümü beğenmezseniz geri dönmek için iPhone’u sıfırlamanız gerekiyor. Son olarak Apple’ın geliştiricileri için iPadOS 13.4.5, macOS Catalina 10.15.5, watchOS 6.2.5 ve tvOS 13.4.5 Beta güncellemelerini de yayınladığını
belirtelim.

Güncellemeyi alan modeller

  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE
  • iPod touch (7. nesil)
  • 12.9 inç iPad Pro
  • 11 inç iPad Pro
  • 10.5 inç iPad Pro
  • 9.7 inç iPad Pro
  • iPad (7. nesil)
  • iPad (6. nesil)
  • iPad (5. nesil)
  • iPad mini (5. nesil)
  • iPad mini 4
  • iPad Air (3. nesil)
  • iPad Air 2

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Apple iOS 13.4.5 Beta 2 ios iPhone

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