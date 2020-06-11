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iOS 13.6 Beta 2 sürümde ne gibi yenilikler var?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.06.2020 12:29 | Son Güncelleme

iOS 14‘ün tanıtılacağı 22 Haziran’daki WWDC 20 etkinliğine sayılı günler kala Apple’dan güncellemelerin ardı arkası kesilmiyor. iOS 13.5 ile KOVID-19 için yeni API’lar ve özellikleri sisteme ekleyen Apple, şimdi de iOS 13.6 Beta 2 güncellemesini yayınladı.

iOS 13.6 Beta 2 sürümde ne gibi yenilikler var?

iOS 14’e kadar büyük çaplı bir yenilik sunmayacak olan Cupertinolu firma, bu güncelleme ile sistemdeki sorunları çözüyor.

İOS 13.6 BETA 2 İLE GELEN YENİLİKLER

Güncelleme ile birlikte gelen tek yenilik ise otomatik güncelleme indirme bölümünde yaşanıyor. Otomatik olarak indirilen güncellemelerin artık otomatik olarak yüklenip yüklenmemesi kullanıcıya bırakılıyor. Hem geliştiriciler hem de diğer kullanıcılar için Public Beta’yı sunan Apple, muhtemelen bu sürümün nihai versiyonunu Temmuz ortasında yayınlayacak.

iOS 14‘ün yayınlanacağı Eylül ayına kadar Apple’dan büyük çaplı yenilik beklemek doğru olmaz. iOS 14 güncellemesi ile yepyeni özellikleri kullanıcılar ile buluşturacak olan Apple, bu özellikleri WWDC 20‘de açıklayacak. WWDC 20’ye kadar iOS 13.6’nın Public Beta sürümünü aşağıdaki adımları izleyerek yükleyebilirsiniz.

İOS 13.6 PUBLİC BETA NASIL YÜKLENİR?

  • 1.Adım: iPhone’unuz üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.
  • 2.Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.
  • 3.Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.
  • 4.Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 13.3’ün herkese açık sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.
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