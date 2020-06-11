iOS 13.6 Beta 2 sürümde ne gibi yenilikler var?

iOS 14’e kadar büyük çaplı bir yenilik sunmayacak olan Cupertinolu firma, bu güncelleme ile sistemdeki sorunları çözüyor.

İOS 13.6 BETA 2 İLE GELEN YENİLİKLER

Güncelleme ile birlikte gelen tek yenilik ise otomatik güncelleme indirme bölümünde yaşanıyor. Otomatik olarak indirilen güncellemelerin artık otomatik olarak yüklenip yüklenmemesi kullanıcıya bırakılıyor. Hem geliştiriciler hem de diğer kullanıcılar için Public Beta’yı sunan Apple, muhtemelen bu sürümün nihai versiyonunu Temmuz ortasında yayınlayacak.

iOS 14‘ün yayınlanacağı Eylül ayına kadar Apple’dan büyük çaplı yenilik beklemek doğru olmaz. iOS 14 güncellemesi ile yepyeni özellikleri kullanıcılar ile buluşturacak olan Apple, bu özellikleri WWDC 20‘de açıklayacak. WWDC 20’ye kadar iOS 13.6’nın Public Beta sürümünü aşağıdaki adımları izleyerek yükleyebilirsiniz.

İOS 13.6 PUBLİC BETA NASIL YÜKLENİR?