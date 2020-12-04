HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iOS 14.3 Beta 3 ile gelen yenilikler

iOS 14.3 Beta 3 ile gelen yenilikler

04.12.2020 10:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
iOS 14.3 Beta 3 ile gelen yenilikler

Apple’ın, iPhone 12 modellerine yeni özellikler eklediği iOS 14.3 Beta 3 güncellemesi geliştiriciler ve herkes için indirime sunuldu.

Apple iOS 14.3 ve iPadOS 14.3 güncellemelerinin üçüncü betalarını test amacıyla geliştiricilere ve diğer herkese sundu. iOS 14.3 Beta 3 ile sisteme yeni özellikler ekleyen Apple, iPhone 12 ailesine önemli özellikler sunuyor.

İOS 14.3 İLE PRORAW ÖZELLİĞİ GELİYOR

iOS 14.3 güncellemesi, ProRAW formatını iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max’e getiriyor. ProRAW, RAW formatında çekim yapmayı tercih eden ancak aynı zamanda gürültü azaltma ve çoklu kare pozlama ayarları gibi Apple görüntü ardışık düzeni verilerinden yararlanmak isteyenler için tasarlanmıştır.

ProRAW özelliği, iOS 14.3 beta sürümünü yeni bir iPhone 12 Pro veya Pro Max’e yüklemiş olanlar için Ayarlar uygulamasının Kamera bölümünden etkinleştirilebilir. Etkinleştirildiğinde, kamera uygulamasının sağ üst tarafında, kapatmak veya açmak için dokunulabilen bir RAW ibaresi yer alıyor. ProRAW ile çekilen fotoğrafların 25 MB boyutunda olduğunu belirtelim.

İnsanlar arama yaptığında ağaç diken bir arama motoru olan Ecosia, artık iOS 14.3 Beta ile iPhone ve iPad’de varsayılan arama motoru olarak ayarlanabiliyor.

iOS 14.3 Beta güncellemesi gelecekteki bazı ürün sürümleri için ipuçları veriyor. AirPods Studio’nun tasarımının yanı sıra AirTags’ler ile ilgili ayrıntılar da bu güncellemede ortaya çıkan yenilikler arasında bulunuyor. Apple bu yeni ürünlerini 2021 yılında tanıtacak gibi görünüyor.

Apple Google'a alternatif arama motoru geliştiriyor iddiası!Apple Google'a alternatif arama motoru geliştiriyor iddiası!

Kısayollar kullanılarak oluşturulmuş özel bir simgeye sahip bir uygulamayı açarken, artık Kısayollar uygulaması üzerinden yönlendirilmiyor. Bunun yerine uygulama native gibi çok daha hızlı açılıyor.

Diğer yeni özellikler arasında Sağlık uygulamasındaki hamilelik verileri, belirli ülkelerdeki kurulumda üçüncü taraf uygulama önerileri, kamera uygulamasıyla Uygulama Klipleri QR kodlarını tarama desteği yer alıyor.

Evlerde yeşil hidrojen dönemi başlıyor: Doğalgazı bitirecek proje yapıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
2023'ün işlemcilerinde görülmemiş bir sıçrama yaşanabilir2023'ün işlemcilerinde görülmemiş bir sıçrama yaşanabilir
CarrefourSA market güncel çalışma saatleri!CarrefourSA market güncel çalışma saatleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

RTÜK Başkanı Şahin'den ceza açıklaması

RTÜK Başkanı Şahin'den ceza açıklaması

Sağlık Bakanı Koca: Hatay ve Antalya'da vaka artışı yüzde yüz

Sağlık Bakanı Koca: Hatay ve Antalya'da vaka artışı yüzde yüz

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı

Havalandırma arızalanınca 20 bin tavuk telef oldu

Havalandırma arızalanınca 20 bin tavuk telef oldu

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

Facebook'tan Kovid-19 aşısı kararı!

Sosyal medya devinden koronavirüs aşısı kararı!

2023'ün işlemcilerinde görülmemiş bir sıçrama yaşanabilir

2023'ün işlemcilerinde görülmemiş bir sıçrama yaşanabilir

WhatsApp'ın sunmadığı özellik Telegram'a geliyor!

WhatsApp'ın sunmadığı önemli özellik Telegram'a geliyor!

Yeni bir şirket Slack ile iş dünyasına seslenecek

Yeni bir şirket Slack ile iş dünyasına seslenecek

Qualcomm oyun telefonu hakkında konuştu

Qualcomm oyun telefonu hakkında konuştu

EMUI 11 kullanıcı sayısı açıklandı

EMUI 11 kullanıcı sayısı açıklandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.