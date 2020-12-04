iOS 14.3 Beta 3 ile gelen yenilikler

Apple iOS 14.3 ve iPadOS 14.3 güncellemelerinin üçüncü betalarını test amacıyla geliştiricilere ve diğer herkese sundu. iOS 14.3 Beta 3 ile sisteme yeni özellikler ekleyen Apple, iPhone 12 ailesine önemli özellikler sunuyor.
iOS 14.3 güncellemesi, ProRAW formatını iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max’e getiriyor. ProRAW, RAW formatında çekim yapmayı tercih eden ancak aynı zamanda gürültü azaltma ve çoklu kare pozlama ayarları gibi Apple görüntü ardışık düzeni verilerinden yararlanmak isteyenler için tasarlanmıştır.
ProRAW özelliği, iOS 14.3 beta sürümünü yeni bir iPhone 12 Pro veya Pro Max’e yüklemiş olanlar için Ayarlar uygulamasının Kamera bölümünden etkinleştirilebilir. Etkinleştirildiğinde, kamera uygulamasının sağ üst tarafında, kapatmak veya açmak için dokunulabilen bir RAW ibaresi yer alıyor. ProRAW ile çekilen fotoğrafların 25 MB boyutunda olduğunu belirtelim.
İnsanlar arama yaptığında ağaç diken bir arama motoru olan Ecosia, artık iOS 14.3 Beta ile iPhone ve iPad’de varsayılan arama motoru olarak ayarlanabiliyor.
iOS 14.3 Beta güncellemesi gelecekteki bazı ürün sürümleri için ipuçları veriyor. AirPods Studio’nun tasarımının yanı sıra AirTags’ler ile ilgili ayrıntılar da bu güncellemede ortaya çıkan yenilikler arasında bulunuyor. Apple bu yeni ürünlerini 2021 yılında tanıtacak gibi görünüyor.
Kısayollar kullanılarak oluşturulmuş özel bir simgeye sahip bir uygulamayı açarken, artık Kısayollar uygulaması üzerinden yönlendirilmiyor. Bunun yerine uygulama native gibi çok daha hızlı açılıyor.
Diğer yeni özellikler arasında Sağlık uygulamasındaki hamilelik verileri, belirli ülkelerdeki kurulumda üçüncü taraf uygulama önerileri, kamera uygulamasıyla Uygulama Klipleri QR kodlarını tarama desteği yer alıyor.
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