iOS 14.3 Beta 3 ile gelen yenilikler

Apple iOS 14.3 ve iPadOS 14.3 güncellemelerinin üçüncü betalarını test amacıyla geliştiricilere ve diğer herkese sundu. iOS 14.3 Beta 3 ile sisteme yeni özellikler ekleyen Apple, iPhone 12 ailesine önemli özellikler sunuyor.

İOS 14.3 İLE PRORAW ÖZELLİĞİ GELİYOR

iOS 14.3 güncellemesi, ProRAW formatını iPhone 12 Pro ve 12 Pro Max’e getiriyor. ProRAW, RAW formatında çekim yapmayı tercih eden ancak aynı zamanda gürültü azaltma ve çoklu kare pozlama ayarları gibi Apple görüntü ardışık düzeni verilerinden yararlanmak isteyenler için tasarlanmıştır.

ProRAW özelliği, iOS 14.3 beta sürümünü yeni bir iPhone 12 Pro veya Pro Max’e yüklemiş olanlar için Ayarlar uygulamasının Kamera bölümünden etkinleştirilebilir. Etkinleştirildiğinde, kamera uygulamasının sağ üst tarafında, kapatmak veya açmak için dokunulabilen bir RAW ibaresi yer alıyor. ProRAW ile çekilen fotoğrafların 25 MB boyutunda olduğunu belirtelim.

İnsanlar arama yaptığında ağaç diken bir arama motoru olan Ecosia, artık iOS 14.3 Beta ile iPhone ve iPad’de varsayılan arama motoru olarak ayarlanabiliyor.