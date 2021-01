iOS 14.4 yayınlandı! İşte iOS 14.4 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 14.4 nasıl yüklenir?)

İOS 14.4 HATA DÜZELTMELERİ

iPhone 12 Pro ile çekilen HDR fotoğraflarda görüntülerde yapaylıkların görünmesi

Fitness araç takımında güncellenmiş Aktivite verilerinin görüntülenmemesi

Klavye ile yazı yazarken gecikmelerin meydana gelmesi ve sözcük önerilerinin klavyede görünmemesi * Klavye’nin Mesajlar’da doğru dilde ekrana gelmemesi

Erişilebilirlik’te Anahtar Denetimi’nin etkinleştirilmesinin telefon aramalarının Kilitli Ekran’da yanıtlanmasını engellemesi

İOS 14.4 GÜNCELLEMESİ ALAN MODELLER

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7. nesil)

İOS 14.4 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?