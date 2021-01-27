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iOS 14.4 yayınlandı! İşte iOS 14.4 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 14.4 nasıl yüklenir?)

27.01.2021 09:18 | Son Güncelleme:
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iOS 14.4 yayınlandı! İşte iOS 14.4 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 14.4 nasıl yüklenir?)

Apple iOS 14.4 güncellemesini iPhone kullanıcıları için yayınladı. iPhone 12, iPhone 11, iPhone SE 2020 ve iPhone 7 gibi birçok iPhone modeline yüklenebilen iOS 14.4 güncellemesi, iPhone kamerasını daha yetenekli bir hale getiriyor. Peki dikkat çeken diğer iOS 14.4 yenilikleri neler?

Apple, iOS 14.4 güncellemesinin ilk betasını geride bıraktığımız aralık ayında geliştiriciler için yayınlamıştı. Yaklaşık 1 aylık bir sürede geliştiriciler beta sürecinde olan iOS 14.4'ü, tıpkı diğer beta güncellemelerinde olduğu gibi deneyimleme şansı yakaladı. Geçen sürede iOS 14.4 kararlı bir sürüme ulaştı ve Apple tarafından dün akşam saatlerinde iPhone kullanıcıları için resmen çıktı. iOS 14.4 büyük bir güncelleme olmasa da özellikle kamera tarafına getirdiği yeni bir destek ile dikkat çekiyor.

iOS 14.4

İŞTE İOS 14.4 İLE GELEN YENİLİKLER

Küçük QR Kod Desteği
iPhone kamera uygulaması, QR kodları okuyabiliyor. Böylece üçüncü parti herhangi bir uygulama gerek kalmadan QR kod'lar çözülebiliyor. Apple iOS 14.4 güncellemesi ile ise iPhone kamera uygulamasının daha küçük QR kodları okuyabilmesini sağlıyor. Yani kamera uygulaması, QR kodları okuma açısından artık daha yetenekli.
Bluetooth Aygıt Türünü Sınıflandırma
Apple iOS 14.4 güncellemesi ile birlikte ses bildirimlerine yönelik kulaklıkların doğru şekilde belirlenmesi için Ayarlar’a Bluetooth aygıt türünü sınıflandırma seçeneği ekledi. Bu, özellikle birden fazla kulaklığa sahip olan kişilerin işini kolaylaştıracak.
Orijinal Olmayan Kamera Bildirimleri
Apple, iOS 14.4 ile birlikte kamera değişimi konusunda da önemli bir adım atmış oldu. Yeni güncelleme ile iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde iPhone’daki kameranın yeni ve orijinal Apple kamerası olup olmadığına yönelik kullanıcıya bildirim sağlanacak. Hata düzeltmeleri de içeren sürümün hata düzeltmeleri ise şöyle:

İOS 14.4 HATA DÜZELTMELERİ

  • iPhone 12 Pro ile çekilen HDR fotoğraflarda görüntülerde yapaylıkların görünmesi
  • Fitness araç takımında güncellenmiş Aktivite verilerinin görüntülenmemesi
  • Klavye ile yazı yazarken gecikmelerin meydana gelmesi ve sözcük önerilerinin klavyede görünmemesi * Klavye’nin Mesajlar’da doğru dilde ekrana gelmemesi
  • Erişilebilirlik’te Anahtar Denetimi’nin etkinleştirilmesinin telefon aramalarının Kilitli Ekran’da yanıtlanmasını engellemesi

iOS 14.4 güncellemesi

İOS 14.4 GÜNCELLEMESİ ALAN MODELLER

iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone SE (2020)
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE
iPod touch (7. nesil)

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İOS 14.4 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?

  • Güncelleme yapmadan önce yedek almayı unutmayın.
  • Aygıtınızı güç kaynağına takın ve Wi-Fi ile internete bağlanın.
  • iPhone'unuzdan ayarlara gidin.
  • Ayarlardan Genel menüsüne tıklayın ve yazılım güncelleme seçeneğine dokunun. Burada karşınıza iOS 14.4 güncellemesi çıkacak.
  • İndir ve yükle'ye tıklayarak güncellemeyi indirmeye başlayın.
  • Şimdi güncellemek için Yükle'ye dokunun. Alternatif olarak Sonra'ya dokunabilir ve Bu Gece Yükle'yi veya Daha Sonra Anımsat'ı seçebilirsiniz. Bu Gece Yükle'ye dokunursanız yatmadan önce aygıtınızı güç kaynağına takmanız yeterlidir. Aygıtınız gece otomatik olarak güncellenir.
  • Bu süre içerisinde iPhone'unuz kapanacak ve iki bar çubuğu görünecektir.
  • Bar çubuklarının kaybolmasının ardından Apple logosuyla birlikte iPhone'unuz açılacaktır.
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