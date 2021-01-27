iOS 14.4 yayınlandı! İşte iOS 14.4 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 14.4 nasıl yüklenir?)

Apple, iOS 14.4 güncellemesinin ilk betasını geride bıraktığımız aralık ayında geliştiriciler için yayınlamıştı. Yaklaşık 1 aylık bir sürede geliştiriciler beta sürecinde olan iOS 14.4'ü, tıpkı diğer beta güncellemelerinde olduğu gibi deneyimleme şansı yakaladı. Geçen sürede iOS 14.4 kararlı bir sürüme ulaştı ve Apple tarafından dün akşam saatlerinde iPhone kullanıcıları için resmen çıktı. iOS 14.4 büyük bir güncelleme olmasa da özellikle kamera tarafına getirdiği yeni bir destek ile dikkat çekiyor.

İŞTE İOS 14.4 İLE GELEN YENİLİKLER

Küçük QR Kod Desteği

iPhone kamera uygulaması, QR kodları okuyabiliyor. Böylece üçüncü parti herhangi bir uygulama gerek kalmadan QR kod'lar çözülebiliyor. Apple iOS 14.4 güncellemesi ile ise iPhone kamera uygulamasının daha küçük QR kodları okuyabilmesini sağlıyor. Yani kamera uygulaması, QR kodları okuma açısından artık daha yetenekli.

Bluetooth Aygıt Türünü Sınıflandırma

Apple iOS 14.4 güncellemesi ile birlikte ses bildirimlerine yönelik kulaklıkların doğru şekilde belirlenmesi için Ayarlar’a Bluetooth aygıt türünü sınıflandırma seçeneği ekledi. Bu, özellikle birden fazla kulaklığa sahip olan kişilerin işini kolaylaştıracak.

Orijinal Olmayan Kamera Bildirimleri

Apple, iOS 14.4 ile birlikte kamera değişimi konusunda da önemli bir adım atmış oldu. Yeni güncelleme ile iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde iPhone’daki kameranın yeni ve orijinal Apple kamerası olup olmadığına yönelik kullanıcıya bildirim sağlanacak. Hata düzeltmeleri de içeren sürümün hata düzeltmeleri ise şöyle: