Apple katlanabilir iPhone için patent başvurusu yaptı

Apple katlanabilir iPhone konusunda birçok iddia ortaya atılıyor. Bu iddialardan bazıları Apple'ın tıpkı Microsoft Surface Duo gibi çift ekranlı bir katlanabilir telefon tasarlayacağını söylerken, bazıları ise Cupertinolu devin Samsung Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold 2 gibi iki farklı cihaz tasarlayacağını ifade ediyor. Tartışmalar sürerken Apple sürpriz bir başvuruda bulundu bile.

APPLE'DAN KAMERA SİSTEMİ PATENTİ İÇİN BAŞVURU

Apple, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne (USPTO) "Bükülebilir Elektronik Aygıtlar için Kamera Sistemleri" adlı yeni bir patent başvurusunda bulundu. Başvuru adı üzerinde katlanabilir cihazların kamera sistemlerine odaklanıyor. Apple patent başvurusunda bir elektronik cihazın kumaş, esnek polimer veya diğer esnek malzemelerden oluşturulmuş esnek bir muhafazaya sahip olabileceğini söyleyerek, bu muhafazaya kameraların monte edilebileceğini ifade ediyor. Apple'a göre, muhafazayı bükerek ve kameraları yeniden yönlendirerek, kameralar, panoramik görüntüleri veya üç boyutlu görüntüler yakalamak için kullanılabilir. Ayrıca başvuruda kameraların kablolu veya kablosuz teknoloji kullanarak ahizeye bağlanabileceği söyleniyor.