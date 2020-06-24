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iOS 14 alacak iPhone modelleri belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.06.2020 16:32 | Son Güncelleme

iOS 13’ü iPhone SE modeline bile sunan Apple’ın bu sürümü hangi modellerine vereceği merak ediliyordu. iOS 14 alacak iPhone modelleri belli olmaya başladı.

iOS 14 alacak iPhone modelleri belli oldu!

Apple’ın son 4 yıl içerisinde tanıttığı tüm iPhone modellerinin iOS 14 ile tanışmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Apple’ın bize bir de sürprizi olacak gibi görünüyor. Çünkü gelen bilgilere göre; iPhone 6s ve iPhone 7 modellerinin de bu güncelleme ile tanışacağı söyleniyor.

İPHONE 6S SÜRPRİZİ

Aslında iPhone 7’nin iOS 14 ile tanışmasına kesin gözüyle bakıyorduk. Ancak iPhone 6s bizim için sürpriz oldu diyebiliriz. 2015 yılında satışa sunulan iPhone 6s’e iOS 14’ün gelecek olması, Apple’ın güncelleme konusunda rakipsiz olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Ancak iOS 14’ün çoğu özelliğinin, maalesef ki donanımdan dolayı iPhone 6s’te kullanılmayacağını belirtelim.

WWDC 20 sonrası beta testlerine geliştiricileri üzerinde başlayacak olan Apple, Eylül ayında kadar testlerine devam edecek. Eylül ayındaki iPhone 12 etkinliğinden bir hafta sonra ise iOS 14’ün nihai sürümü herkesin indirimine sunulacak.

İŞTE İOS 14 ALACAK İPHONE MODELLERİ

• iPhone 11
• iPhone 11 Pro
• iPhone 11 Pro Max
• iPhone XS
• iPhone XS Max
• iPhone XR
• iPhone X
• iPhone 8
• iPhone 8 Plus
• iPhone 7
• iPhone 7 Plus
• iPhone 6s
• iPhone 6s Plus
iPhone SE 2020
• iPod touch (7. nesil)

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