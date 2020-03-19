iOS 14 kodlarında iPhone 9 Plus göründü

iPhone SE 2 beklerken iPhone 9 ailesi ile bizleri tanıştıracak olan Apple, bu sayede orta segment Android pazarını hedef alacak. 399 dolar ile 459 dolar fiyat etiketlerine sahip olmasını beklediğimiz bu iki model, donanımsal açıdan iPhone 11 ile neredeyse aynı olacak. Bu iki modelde de Apple A13 yonga seti ve 3 GB RAM kullanılacak.

Fiyatı uygun tutmak adına Face ID yerine parmak izi okuyucusunu modellerine ekleyecek olan Apple, tasarımsal açıdan da iPhone 8’i taklit edecek.

iPHONE 9 VE iPHONE 9 PLUS NE ZAMAN TANITILACAK?

Siyah, beyaz ve kırmızı renk seçenekleri ile satışa sunulmasını beklediğimiz iPhone 9 ve iPhone 9 Plus modellerinin WWDC 20 etkinliğinde tanıtılması çok yüksek görünüyor.

4.7 inç ve 5.5 inç ekrana sahip olacak olan bu modellerde OLED panel yerine LCD panel kullanılacak. Fiyatı uygun tutmak adına bu tercihin oldukça yerinde olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu ekranların iPhone XR ve iPhone 11’deki ki Liquid Retina HD olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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