iOS 14 kullanım oranı şaşırttı

Apple, iOS 14’ün eylül ayında halka sunulmasından bu yana ilk kez geliştirici web sayfasını bu yılki güncellemenin benimseme bilgileriyle güncelledi. Apple’ın yeni verileri, iOS 14’ün artık son dört yılda piyasaya sürülen iPhone’ların yüzde 81’ine yüklendiğini gösteriyor.

Apple’ın iOS ve iPadOS kullanım verileri verileri, App Store’a erişen cihazlara dayanıyor. Apple, bu en yeni veri setinin 15 Aralık’ta ölçüldüğünü söyledi. Apple geçen yıl benzer bir güncelleme sağlamadığı için yıldan yıla karşılaştırmalar yapamıyoruz.

İOS 14 KULLANIMI ÇOĞUNLUKTA

Son dört yılda kullanıma sunulan cihazların yüzde 17’si iOS 13 çalıştırırken, yüzde 2’si daha eski bir iOS derlemesini çalıştırıyor. Ne zaman piyasaya sürüldüklerine bakılmaksızın tüm cihazlara bakarsanız, Apple, yüzde 72’sinin iOS 14 ve yüzde 18’inin iOS 13 çalıştırdığını söyleyebiliriz.

iPad’e gelince, son dört yılda tanıtılan tüm cihazların yüzde 75’i iPadOS 14 çalıştırırken, yüzde 22’si iPadOS 13 ve yüzde 3’ü daha eski bir sürümü çalıştırıyor. Yine, tüm iPad cihazlarına bakarsak; yüzde 61’i iPadOS 14’ü ve yüzde 21’i iPadOS 13’ü kullanıyor. Diğerlerinin ise yüzde 18’i daha önceki bir derlemeyi kullanıyor.