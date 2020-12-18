HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iOS 14 kullanım oranı şaşırttı

iOS 14 kullanım oranı şaşırttı

18.12.2020 09:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
iOS 14 kullanım oranı şaşırttı

Apple, iOS 14 kullanım oranı için önemli açıklamasını yaptı. iOS 14’ün kısa sürede neredeyse tüm modellere kurulduğu söyleniyor.

Apple, iOS 14’ün eylül ayında halka sunulmasından bu yana ilk kez geliştirici web sayfasını bu yılki güncellemenin benimseme bilgileriyle güncelledi. Apple’ın yeni verileri, iOS 14’ün artık son dört yılda piyasaya sürülen iPhone’ların yüzde 81’ine yüklendiğini gösteriyor.

Apple’ın iOS ve iPadOS kullanım verileri verileri, App Store’a erişen cihazlara dayanıyor. Apple, bu en yeni veri setinin 15 Aralık’ta ölçüldüğünü söyledi. Apple geçen yıl benzer bir güncelleme sağlamadığı için yıldan yıla karşılaştırmalar yapamıyoruz.

İOS 14 KULLANIMI ÇOĞUNLUKTA

Son dört yılda kullanıma sunulan cihazların yüzde 17’si iOS 13 çalıştırırken, yüzde 2’si daha eski bir iOS derlemesini çalıştırıyor. Ne zaman piyasaya sürüldüklerine bakılmaksızın tüm cihazlara bakarsanız, Apple, yüzde 72’sinin iOS 14 ve yüzde 18’inin iOS 13 çalıştırdığını söyleyebiliriz.

iPad’e gelince, son dört yılda tanıtılan tüm cihazların yüzde 75’i iPadOS 14 çalıştırırken, yüzde 22’si iPadOS 13 ve yüzde 3’ü daha eski bir sürümü çalıştırıyor. Yine, tüm iPad cihazlarına bakarsak; yüzde 61’i iPadOS 14’ü ve yüzde 21’i iPadOS 13’ü kullanıyor. Diğerlerinin ise yüzde 18’i daha önceki bir derlemeyi kullanıyor.

iOS 14.3 yayınlandı! İşte iOS 14.3 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 14.3 nasıl yüklenir?)iOS 14.3 yayınlandı! İşte iOS 14.3 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 14.3 nasıl yüklenir?)

iOS 14’ün piyasaya sürülmesinden üç ay sonra benimsenme sayısında bu kadar yüksek bir ivme görülmesi şaşırtıcı değil. Ana ekran widget’ları gibi özellikler eylül ayında iOS kullanıcıları arasında popüler hale geldi ve beklemeyi tercih eden birçok kullanıcıyı güncelleme yapmaya teşvik etti. Apple ayrıca yeni özellikler eklemek, hataları gidermek ve performansı artırmak için iOS 14’ün yeni sürümlerini de yayınladı.

Yeni Peugeot 3008 fiyatları belli oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum'
Exynos 1080 SoC ile gelen dünyanın ilk akıllı telefonu Vivo'danExynos 1080 SoC ile gelen dünyanın ilk akıllı telefonu Vivo'dan
Ocak ayında engelli memur alımları başlıyor!Ocak ayında engelli memur alımları başlıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı

Joe Biden: Sorumlular bedel ödeyecek

Joe Biden: Sorumlular bedel ödeyecek

Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

Koronavirüs aşısı için düzenleme! 'Acil kullanım onayı'

Koronavirüs aşısı için düzenleme! 'Acil kullanım onayı'

MasterChef'ten Survivor'a bir isim daha!

MasterChef'ten Survivor'a bir isim daha!

Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

Diğer Haberler

Sony açıkladı: Cyberpunk 2077 PlayStation Store'dan kaldırıldı!

Sony'den tartışmalı yapım için beklenmedik karar!

Alibaba'nın yüz tanıma sisteminde 'Uygur Türklerini tanımlayan kod' iddiası

Şoke eden Uygur Türkleri iddiası! Hedefte yüz tanıma sistemi var

Instagram hikayeler müzik ekleme nasıl yapılır?

Instagram hikayelerine nasıl müzik eklenir?

Exynos 1080 SoC ile gelen dünyanın ilk akıllı telefonu Vivo'dan

Exynos 1080 SoC ile gelen dünyanın ilk akıllı telefonu Vivo'dan

Apple’ın iOS 14.3 ile gizlilik atılımları dikkat çekti

Apple’ın iOS 14.3 ile gizlilik atılımları dikkat çekti

realme x3 için sorunları çözen güncelleme yayınlandı

realme x3 için sorunları çözen güncelleme yayınlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.