iOS 14.3 yayınlandı! İşte iOS 14.3 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 14.3 nasıl yüklenir?)

iOS 14.3 güncellemesi bir süredir geliştiricilere beta programı kapsamında sunuluyordu. Diğer bir deyiş ile geliştiriciler, iOS 14.3 güncellemesinin özelliklerini ve yeteneklerini test ediyordu. Birkaç gündür ise Cupertinolu şirketin iOS 14.3 güncellemesini pazartesi akşamı iPhone kullanıcılarına sunacağı söyleniyordu. Nitekim söylentiler doğru çıktı ve iOS 14.3 güncellemesi iPhone'lar için yayınlandı.
İŞTE İOS 14.3 İLE GELEN YENİLİKLER
Apple Fitness+ ve AirPods Max desteği
Apple'ın Apple Watch Series 6'yı tanıttığı Time Flies etkinliğinde görücüye çıkarttığı Apple Fitness+, artık resmen hayatımıza girdi. Cupertinolu şirketin abonelik sistemi ile sunacağı Apple Fitness+, kullanıcıların sanal fitness dersleri almasına imkan tanıyor. Ayrıca Apple'ın yeni kablosuz kulak üstü kulaklığı AirPods Max de artık iPhone'lar tarafından destekleniyor.
Apple ProRAW fotoğraf çekme özelliği
iPhone 12 Pro ailesi ile birlikte ortaya çıkan Apple ProRAW, Apple görüntü kanalı verilerinin yanı sıra tüm standart RAW bilgilerini de sunuyor. iOS 14.3 ile birlikte iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max Apple ProRAW seçeneğine kavuşmuş durumda.
Ecosia
Arama motoru Ecosia, artık Safaride varsayılan arama motoru olarak ayarlanabiliyor. Böylece Google veya Yandex yerine Ecosia da Safari üzerinden yerleşik olarak kullanılabiliyor. Hata düzeltmeleri de içeren sürümün diğer notları ise şöyle:
İOS 14.3 HATA DÜZELTMELERİ
- Bazı MMS mesajların alınamaması
- Bazı Mesajlar bildirimlerinin alınamaması
- Bir mesaj yaratılırken kişi gruplarında üyelerin görüntülenememesi
- Bazı videoların Fotoğraflar uygulamasından paylaşıldığında doğru şekilde görünmemesi
- Uygulama klasörlerinin açılamaması
- Spotlight arama sonuçlarının çıkmaması ve Spotlight’tan uygulamaların açılamaması
- Bluetooth’un Ayarlar’da kullanılamaması
- Aygıtların kablosuz olarak şarj edilmesinin engellenmesi
- MagSafe Duo Şarj Aletinin iPhone’unuzu maksimum gücün altında kablosuz olarak şarj etmesi
- WAC protokolünü kullanan kablosuz aksesuarlarda ve çevrebirim aygıtlarında ayarlamanın tamamlanamaması
- VoiceOver ile Anımsatıcılar’da bir liste eklerken klavyenin kapanması
İOS 14.3 GÜNCELLEMESİ ALAN MODELLER
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2020)
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE
- iPod touch (7. nesil)
İOS 14.3 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR?
- Güncelleme yapmadan önce yedek almayı unutmayın.
- Aygıtınızı güç kaynağına takın ve Wi-Fi ile internete bağlanın.
- iPhone'unuzdan ayarlara gidin.
- Ayarlardan Genel menüsüne tıklayın ve yazılım güncelleme seçeneğine dokunun. Burada karşınıza iOS 14.3 güncellemesi çıkacak.
- İndir ve yükle'ye tıklayarak güncellemeyi indirmeye başlayın.
- Şimdi güncellemek için Yükle'ye dokunun. Alternatif olarak Sonra'ya dokunabilir ve Bu Gece Yükle'yi veya Daha Sonra Anımsat'ı seçebilirsiniz. Bu Gece Yükle'ye dokunursanız yatmadan önce aygıtınızı güç kaynağına takmanız yeterlidir. Aygıtınız gece otomatik olarak güncellenir.
- Bu süre içerisinde iPhone'unuz kapanacak ve iki bar çubuğu görünecektir.
- Bar çubuklarının kaybolmasının ardından Apple logosuyla birlikte iPhone'unuz açılacaktır.
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