iOS 14.3 yayınlandı! İşte iOS 14.3 ile iPhone'lara gelen yenilikler (iOS 14.3 nasıl yüklenir?)

iOS 14.3 güncellemesi bir süredir geliştiricilere beta programı kapsamında sunuluyordu. Diğer bir deyiş ile geliştiriciler, iOS 14.3 güncellemesinin özelliklerini ve yeteneklerini test ediyordu. Birkaç gündür ise Cupertinolu şirketin iOS 14.3 güncellemesini pazartesi akşamı iPhone kullanıcılarına sunacağı söyleniyordu. Nitekim söylentiler doğru çıktı ve iOS 14.3 güncellemesi iPhone'lar için yayınlandı.

İŞTE İOS 14.3 İLE GELEN YENİLİKLER

Apple Fitness+ ve AirPods Max desteği

Apple'ın Apple Watch Series 6'yı tanıttığı Time Flies etkinliğinde görücüye çıkarttığı Apple Fitness+, artık resmen hayatımıza girdi. Cupertinolu şirketin abonelik sistemi ile sunacağı Apple Fitness+, kullanıcıların sanal fitness dersleri almasına imkan tanıyor. Ayrıca Apple'ın yeni kablosuz kulak üstü kulaklığı AirPods Max de artık iPhone'lar tarafından destekleniyor.

Apple ProRAW fotoğraf çekme özelliği

iPhone 12 Pro ailesi ile birlikte ortaya çıkan Apple ProRAW, Apple görüntü kanalı verilerinin yanı sıra tüm standart RAW bilgilerini de sunuyor. iOS 14.3 ile birlikte iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max Apple ProRAW seçeneğine kavuşmuş durumda.