iOS 14'te rastlandı: Apple'dan kulak üstü kulaklık geliyor!

Apple kablosuz kulaklık üretecek haberleri bundan tam 2 yıl önceye dayanıyor. 2 yıl önce çeşitli Apple analistleri Apple'ın kablosuz kulak üstü kulaklık üreteceğine dair ilk sinyalleri vermişti. Bu sinyallerin ardından 2 yıl geçmesine rağmen Apple'dan ne bir ürün ne de bir duyuru geldi. Fakat bugün gelen iOS 14 sızıntısı, Apple markalı kulak üstü kulaklığın çok yakın bir zamanda çıkacağına dair en büyük ipucunu verdi.
Bir geliştirici, iOS 14'ün kodlarını incelerken Apple'ın kulak üstü kulaklığına dair 2 farklı ikon buldu. Bu ikonlardan biri siyah ve diğeri gri olarak sıralanıyor. Bu ikonlarda dikkatimizi çeken birçok detay var. Bu detaylardan biri de kulaklığın görece daha büyük kulak yastıklarına sahip olması. Bu Apple'ın kulaklıkta farklı teknolojiler kullanabileceğinin, bu yüzden de bu kısmı büyük tutmuş olabileceğinin bir işareti olabilir. Öte yandan kulaklığın çok güçlü bir aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip olmasına ise kesin gözüyle bakılıyor. Hele ki AirPods Pro gibi gürültü engellemesi başarılı sayılabilecek bir modeli üretmiş olan markanın bu teknolojisini kulak üstüne de taşıması muhtemel.
Apple AirPods X adına sahip olması beklenen kulaklığın özellikleri için kesin bir bilgi yok. Ancak tahminler var. O tahminlere göre AirPods'taki otomatik müziği durdurma/devam ettirme ve transparan ses geçiş özelliği Apple AirPods X'te de yer alacak. Apple'ın yeni kulaklığı üretirken en büyük destekçisinin Beats olacağını düşünürsek, Beats'in sahip olduğu birçok teknolojinin ve özelliğin de Apple AirPods X'te kullanılması kimse için şaşırtıcı olmaz. Fakat kulaklığın üretilmesi Koronavirüs salgını nedeniyle biraz gecikebilir.
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