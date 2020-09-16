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iOS 14 yayınlandı! İşte iOS 14 ile iPhone'lara gelen yenilikler (İOS 14 nasıl yüklenir?)

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.09.2020 17:13 | Son Güncelleme

Apple, iOS 14'ü Türkiye'deki iPhone kullanıcıları için yayınladı. Apple tarihinde bir ilk olarak yeni iPhone modelinden önce yayınlanan yeni iOS 14 güncellemesi Widget desteği, uygulama arşivi, yenilenen Siri görünümü ve ekran içinde ekran desteği ile geliyor. iOS 14'ü yüklemenin yolu ise gayet basit.

iOS 14 yayınlandı! İşte iOS 14 ile iPhone'lara gelen yenilikler (İOS 14 nasıl yüklenir?)

Yeni iPhone güncellemesi iOS 14, ilk kez WWDC 2020 etkinliğinde tanıtılmıştı. Apple, koronavirüs nedeniyle Time Flies etkinliği gibi online olarak gerçekleştirdiği Haziran ayındaki yayınında iOS 14'ün özelliklerini paylaşmış ve iOS 14'ün sonbaharda yayınlanacağını açıklamıştı. Sonbaharı yaşamaya başladığımız şu günlerde ise Apple Time Flies etkinliğini düzenledi ve iOS 14'ü bu etkinlikte de dile getirdi. Yazılım güncellemeleri konusunda Tim Cook'un söz aldığı tanıtımda Apple, iOS 14'ün bugün yayınlanacağını söyledi. Nitekim, beklenen güncelleme çıktı. Apple, iOS 14 güncellemesini öngörülenden 3 saat gecikmeli de olsa yayınladı.

iOS 14 güncellemesi

İŞTE İOS 14'ÜN ÖZELLİKLERİ

1) Widget desteği: Apple, Android cihazlardaki gibi daha doğrusu Microsoft Phone'larda gördüğümüz gibi bir Widget sistemini iOS 14'e getirdi. Bu destek ile birlikte iPhone'ların ana ekranına çeşitli uygulamaların widget'ları eklenebiliyor.

Widgetlar-2

2) App Library (Uygulama Arşivi): Bu özellik ile uygulama listelemek daha doğrusu uygulama klasörlemek daha işlevsel hale getirilmiş durumda. Uygulama arşivinde uygulamalar basitçe klasörleniyor ve özellikteki arama çubuğunda yapacağınız aramalar size istediğiniz uygulamayı hızlıca bulmanıza imkan sağlıyor. Uygulama arşivinin Android tarafında bulunan uygulama kütüphanesine benzediğini söylemek gerek.

App Library

3) Picture in Picture (Ekran içinde ekran): Android tarafında olan özelliklerden biri daha iOS 14 ile iPhone'lara geldi. Bu özellik ile birlikte iPhone kullanıcıları da video izlerken, izledikleri videoları küçültebiliyor ve istedikleri uygulamalarda gezinmeye devam edebiliyor. Bu sırada arka planda video akışı sürüyor. Bu özelliğe arka planda video oynatma özelliği demek de mümkün.

Picture in picture-2

4) Siri ve Telefon Aramaları iOS 14 ile birlikte Siri'nin tasarımı da özellikleri de tamamen yenilendi. Siri iOS 14 ile birlikte ekranın tamamını kaplamıyor. Sizi ekranın alt kısmından yeni bir animasyonla dinlerken, arama sonucunu ekranın üst tarafından gösteriyor. Ayrıca sesli mesaj gönderebiliyor, çeviri uygulaması ile uyumlu çalışıyor. Telefon aramaları da tıpkı Siri'de olduğu gibi ekranın yukarısında gözüküyor ve böylece tüm ekran kaplanmıyor.

Siri

5) Çeviri: Apple'ın da artık bir çeviri uygulaması var. İstenilen diller indirildiğinde çevrimdışı çalışabilen bu çeviri uygulaması cümle, paragraf çevirileri yapıyor ve sesli diyaloglara, sohbetlere de destek veriyor. Google Çeviri'ye en ciddi rakiplerden biri çıktı desek sanırız yanlış bir şey söylemeyiz. 11 dilde çeviri yapabilen çeviri uygulaması şimdilik Türkçe desteği sunmuyor. Fakat ileride Türkçe desteğinin eklenmesi bekleniyor.

çeviri

6) Mesajlar: Mesajlar uygulaması da iOS 14 ile önemli geliştirmeler aldı. Bu gelişmelerden biri, WhatsApp gibi diğer mesajlaşma uygulamalarının özelliklerine oldukça benziyor. Zira, mesajlaşma uygulaması artık grup mesajlarına destek veriyor ve grup mesajlarına artık grup fotoğrafı eklenebiliyor. Ayrıca en sık konuşulan kişiler iğneleme özelliği sayesinde en üste iğnelenebiliyor. WhatsApp'taki gibi kişiyi yanıtlamaya da izin veren yeni mesajlar, bir kişiyi etiketleyip cevap vermeye başladığınızda kişinin fotoğrafını öne çıkartıyor. Ayrıca Memojiler de iOS 14 ile geliştirildi ve yeni memojiler iOS 14'e eklendi. Artık maske takabilen bir memojimiz bile var.

7) Apple Maps: Apple Maps artık önerilere izin veriyor. Bu öneriler (rehberler) sayesinde insanlar en iyi yerleri keşfedebiliyor, Apple Maps'e bakarak yakındaki en iyi yerler arasında seçim yapabiliyor. Bisiklet sürücüleri ve elektrikli otomobil sahipleri de artık Apple Maps tarafından destekleniyor. Böylece onlar da kendilerine özel güzergah önerileri alabiliyor.

8) CarPlay: CarPlay artık anahtar desteğine de sahip. Bu destek ile birlikte bazı otomobilller sadece iPhone kullanılarak açılabiliyor. Otomobili başkasını kullanması için iPhone üzerinden anahtar kullanımı verilebiliyor. Tabi Face ID güvenliği burada devreye giriyor. Otomobilin sahibi Face ID ile kişiye izin veriyor. Yeni uygulama kategorileri ve özel duvar kağıtları da CarPlay'e geliyor.

Carplay

9) App Store ve App Clip desteği: iOS 14 ile indirme gerektirmeden uygulama kullanımı sonunda gerçek oldu. App Clip özelliği ile birlikte Apple Pay kullanarak, QR kodlar ve NFC'ler sayesinde uygulama indirmeden ödemeler yapılabiliyor. Bunun için 10 MB boyutundaki küçük uygulamaları indirmek yeterli oluyor. Büyük uygulamaları indirmeye ise gerek kalmıyor. App Store ise artık daha fazla gizlilik bilgisi sunuyor.

App Clips

10) Safari: Safari iOS 14 ile artık daha hızlı çalışıyor. En azından Apple'ın iddiası bu yönde. Ayrıca Safari gizliliği korumaya yardımcı olacak yeni yollar da sunuyor. Kullandığınız bir parola güvenli değilse Safari sizi uyarıyor. Gizlilik raporu adı altında da web sitelerinin gizlilik konusunda nasıl hareket ettiğini kullanıcılara gösterebiliyor. Gizlilik demişken, artık iPhone'ların bir uygulamanın mikrofonunuzu veya kameranızı kullanırken ekranınızın üst kısmında kırmızı bir nokta gösterdiğini söyleyelim. Böylece uygulamalar arka planda sizden habersiz donanımınıza erişemiyor. Denetim Merkezi’nde herhangi bir uygulamanın son zamanlarda onları kullanıp kullanmadığını görebiliyorsunuz.

iOS 14 gizlilik

İOS 14 GÜNCELLEMESİ ALACAK İPHONE MODELLERİ

iPhone SE (2020)
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone SE (2016)
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPod touch (7. nesil)

iOS 14 NASIL YÜKLENİR?

  • Güncelleme yapmadan önce yedek almayı unutmayın.
  • Aygıtınızı güç kaynağına takın ve Wi-Fi ile internete bağlanın.
  • iPhone'unuzdan ayarlara gidin.
  • Ayarlardan Genel menüsüne tıklayın ve yazılım güncelleme seçeneğine dokunun. Burada Apple'ın güncellemeyi yayınlamasıyla birlikte karşınıza iOS 14 güncellemesi çıkacak.
  • İndir ve yükle'ye tıklayarak güncellemeyi indirmeye başlayın.
  • Şimdi güncellemek için Yükle'ye dokunun. Alternatif olarak Sonra'ya dokunabilir ve Bu Gece Yükle'yi veya Daha Sonra Anımsat'ı seçebilirsiniz. Bu Gece Yükle'ye dokunursanız yatmadan önce aygıtınızı güç kaynağına takmanız yeterlidir. Aygıtınız gece otomatik olarak güncellenir.
  • Bu süre içerisinde iPhone'unuz kapanacak ve iki bar çubuğu görünecektir.
  • Bar çubuklarının kaybolmasının ardından Apple logosuyla birlikte iPhone'unuz açılacaktır. İşte bu kadar.
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