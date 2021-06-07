İOS 15 tanıtıldı! | İOS 15 ve iPadOS 15’te yeni ne özellikler var? Airpods ve Airpods Pro için yeni özellikler…

Türkiye İş Bankası’nın katkılarıyla izlenecek olan WWDC 2021’in heyecanla beklenen çevrim içi konferansında İOS 15, MacBook PRO ve İPADOS 15 için yeni açıklamalar yapıldı. Geliştiricilerin tüm kullanıcılara tanıtıldığı ve Apple’ın oldukça önemsediği konferans, bu akşam itibariyle başladı.
FaceTime: FaceTime aramalarının daha doğal ve gerçekçi olması için uygulamaya uzamsal ses özelliği eklendi. Bu kapsamda Apple, aynı ortamdaymışçasına bir görüşme imkanı sunuyor. Bununla birlikte makine öğrenimi destekli gürültü engelleme özelliği sayesinde de ortamdaki istenmeyen seslerin karşı tarafa iletilmesinin önüne geçiliyor.
FaceTime'a eklenen diğer yenilikler ise şöyle:
iMessage: iMessage uygulaması da iOS 15 ile birlikte yeni özelliklere kavuşmuş durumda. Öyle ki "Shared With You" adı verilen özelliğiyle mesajlaştığınız kişiyle paylaştığınız bağlantı ve fotoğraflar otomatik olarak Apple News ve fotoğraflar uygulamasına ekleniyor.
Rahatsız etmeyin modu aktif edildiğinde artık iMessage'da da durum olarak görünüyor. Böylece telefonunu rahatsız etmeyin moduna alan birisine mesaj gönderilirse mesaj gönderen kişi uyarılıyor.
Bildirimler: iOS 15 ile birlikte gelen yeniliklerden biri de bildirim kanadında karşımıza çıkıyor. Tasarımı yenilenen bildirim sekmeleri, daha büyük uygulama simgeleri ve avatarlar sayesinde daha anlaşılabilir hale gelmiş durumda.
Bildirimlerle ilgili diğer bir yenilikse, bildirim özetleri için zamanlama seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Buna göre iPhone kullanıcıları belirledikleri herhangi bir zamanda bildirim özetlerini toplu olarak alabilecek.
iOS 15 bildirim yönetimiyle ilgili kullanıcılara çok daha fazla opsiyon sunuyor. Öyle ki kullanıcılar mevcut durumlarına göre (örneğin, uyanıkken, çalışırken, uyurken, araç kullanırken vs.) kimlerden ve hangi uygulamalardan bildirim geleceğini belirleyebiliyor.
Açıklandıkça haberimiz güncellenecek.
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