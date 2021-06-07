İOS 15 tanıtıldı! | İOS 15 ve iPadOS 15’te yeni ne özellikler var? Airpods ve Airpods Pro için yeni özellikler…

Türkiye İş Bankası’nın katkılarıyla izlenecek olan WWDC 2021’in heyecanla beklenen çevrim içi konferansında İOS 15, MacBook PRO ve İPADOS 15 için yeni açıklamalar yapıldı. Geliştiricilerin tüm kullanıcılara tanıtıldığı ve Apple’ın oldukça önemsediği konferans, bu akşam itibariyle başladı.

iOS 15 ÖZELLİKLERİ

FaceTime: FaceTime aramalarının daha doğal ve gerçekçi olması için uygulamaya uzamsal ses özelliği eklendi. Bu kapsamda Apple, aynı ortamdaymışçasına bir görüşme imkanı sunuyor. Bununla birlikte makine öğrenimi destekli gürültü engelleme özelliği sayesinde de ortamdaki istenmeyen seslerin karşı tarafa iletilmesinin önüne geçiliyor.

FaceTime'a eklenen diğer yenilikler ise şöyle:

Arka planı bulanıklaştırma

Tıpkı Zoom ve Google Meet'te olduğu gibi FaceTime görüşmeleri planlayabilme imkanı

FaceTime görüşmelerini artık Android ve Windows cihazlardan da gerçekleştirebilmek mümkün.

Ekran paylaşma ve görüşmedeki kişilerle birlikte müzik dinleyip film izleyebilme imkanı

iMessage: iMessage uygulaması da iOS 15 ile birlikte yeni özelliklere kavuşmuş durumda. Öyle ki "Shared With You" adı verilen özelliğiyle mesajlaştığınız kişiyle paylaştığınız bağlantı ve fotoğraflar otomatik olarak Apple News ve fotoğraflar uygulamasına ekleniyor.

Rahatsız etmeyin modu aktif edildiğinde artık iMessage'da da durum olarak görünüyor. Böylece telefonunu rahatsız etmeyin moduna alan birisine mesaj gönderilirse mesaj gönderen kişi uyarılıyor.