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İOS 15 tanıtıldı! | İOS 15 ve iPadOS 15’te yeni ne özellikler var? Airpods ve Airpods Pro için yeni özellikler…

07.06.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WWDC 2021’e (Dünya Geliştiriciler Konferansı) bu yıl 7 Haziran ve 11 Haziran tarihlerinde düzenleniyor. 2020 senesinden düzenlenen ve İOS 14’ün tanıtıldığı WWDC çevrim içi olarak yayınlanmıştı. WWDC 2020 gibi çevrim içi bir konferans ile düzenlenecek olan WWDC 2021, bu akşam Türkiye saati ile 20:00’de başladı.

İOS 15 tanıtıldı! | İOS 15 ve iPadOS 15’te yeni ne özellikler var? Airpods ve Airpods Pro için yeni özellikler…

Türkiye İş Bankası’nın katkılarıyla izlenecek olan WWDC 2021’in heyecanla beklenen çevrim içi konferansında İOS 15, MacBook PRO ve İPADOS 15 için yeni açıklamalar yapıldı. Geliştiricilerin tüm kullanıcılara tanıtıldığı ve Apple’ın oldukça önemsediği konferans, bu akşam itibariyle başladı.

iOS 15 ÖZELLİKLERİ

FaceTime: FaceTime aramalarının daha doğal ve gerçekçi olması için uygulamaya uzamsal ses özelliği eklendi. Bu kapsamda Apple, aynı ortamdaymışçasına bir görüşme imkanı sunuyor. Bununla birlikte makine öğrenimi destekli gürültü engelleme özelliği sayesinde de ortamdaki istenmeyen seslerin karşı tarafa iletilmesinin önüne geçiliyor.

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FaceTime'a eklenen diğer yenilikler ise şöyle:

  • Arka planı bulanıklaştırma
  • Tıpkı Zoom ve Google Meet'te olduğu gibi FaceTime görüşmeleri planlayabilme imkanı
  • FaceTime görüşmelerini artık Android ve Windows cihazlardan da gerçekleştirebilmek mümkün.
  • Ekran paylaşma ve görüşmedeki kişilerle birlikte müzik dinleyip film izleyebilme imkanı

iMessage: iMessage uygulaması da iOS 15 ile birlikte yeni özelliklere kavuşmuş durumda. Öyle ki "Shared With You" adı verilen özelliğiyle mesajlaştığınız kişiyle paylaştığınız bağlantı ve fotoğraflar otomatik olarak Apple News ve fotoğraflar uygulamasına ekleniyor.

Rahatsız etmeyin modu aktif edildiğinde artık iMessage'da da durum olarak görünüyor. Böylece telefonunu rahatsız etmeyin moduna alan birisine mesaj gönderilirse mesaj gönderen kişi uyarılıyor.

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Bildirimler: iOS 15 ile birlikte gelen yeniliklerden biri de bildirim kanadında karşımıza çıkıyor. Tasarımı yenilenen bildirim sekmeleri, daha büyük uygulama simgeleri ve avatarlar sayesinde daha anlaşılabilir hale gelmiş durumda.

Bildirimlerle ilgili diğer bir yenilikse, bildirim özetleri için zamanlama seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Buna göre iPhone kullanıcıları belirledikleri herhangi bir zamanda bildirim özetlerini toplu olarak alabilecek.

iOS 15 bildirim yönetimiyle ilgili kullanıcılara çok daha fazla opsiyon sunuyor. Öyle ki kullanıcılar mevcut durumlarına göre (örneğin, uyanıkken, çalışırken, uyurken, araç kullanırken vs.) kimlerden ve hangi uygulamalardan bildirim geleceğini belirleyebiliyor.

iPadOS 15 ÖZELLİKLERİ

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  • iPadOS 15 ile birlikte yeni Multitasking özellikleri geldi.
  • App Libary'de iPhone'un ardından iPad için sunuldu.
  • iPadOS ile birlikte daha büyük Widget'lar kullanılabilecek.
  • iPadOS 15 ile gelişmiş Widgets desteği

AİRPODS VE AİRPODS PRO ÖZELLİKLERİ

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  • AirPods için unutulduğunda telefonunuza bildirim gönderen yeni bir özellik daha eklendi.
  • iOS 15 ile birlikte AirPods ve AirPods Pro modelleri Bul ile birlikte çalışabilecek.
  • Siri AirPods üzerinden kullanıcılarına bildirimler ve hatırlatmalar iletebilecek.

Açıklandıkça haberimiz güncellenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Apple iOS
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