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iOS 16 ne zaman çıkacak? Güncelleme geliyor! Apple iOS güncellemesi ne zaman gelecek?

12.09.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iOS 16 güncellemesinin tarihi ve saati merak ediliyor. Ünlü teknoloji markası Apple her sene büyük iOS sürümlerini yeni ürün tanıtım etkinliğinin ardından çıkarmaya devam ediyor. Güncelleme alacak telefonlar listesi de bu süreçte sorgulanıyor. Peki iOS 16 ne zaman çıkacak? Apple iOS güncellemesi ne zaman gelecek? İşte ayrıntılar...

iOS 16 ne zaman çıkacak? Güncelleme geliyor! Apple iOS güncellemesi ne zaman gelecek?

Apple'ın birkaç ay önce iOS 16 güncellemesini duyurmuştu. Yeni iPhone 14 serisinin tanıtımı da yapıldı. Son olarak iOS 16 güncellemesinin yayınlanacağı tarih ve saat teknoloji severler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki iOS 16 ne zaman çıkacak? İşte tarih ve saati...

İOS 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

İOS 16 güncellemesi için geri sayım başladı. ABD'li şirket tarafından yapılan açıklamaya göre iOS 16, 12 Eylül 2022 tarihi itibarıyla iPhone kullanıcıları tarafından indirilmeye sunulmuş olacak. Buna göre iOS 16'nın bu akşam saat 20:00 civarında erişime açılması beklenmekte.

Ayrıca WWDC’nin başka bir işletim sistemi olan iPadOS 16 şimdilik ertelenmiş oldu. iPadOS 16 için henüz bir tarih verilmedi.

İOS 16 ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

iOS 16 güncellemesiyle beraber telefon ve tüm cihazlara pek çok yenilik gelmiş olacak.

İşte İOS 16'nın bazı özellikleri:

  • iMessage'ta kullanılmakta olan emoji ve gif uygulaması benzeri öğelerin yanına daha fazla sosyal ağ işlevselliği eklenmiş oldu.

  • Diğer taraftan iMessage kullanıcıları için gönderilen mesajı düzenleme ve geri alma özellikleri de iOS 16 işletim sistemi ile gelecek.

  • iOS 16 ile kilit ekranı daha kullanışlı olacak.

  • Ekranı açmadan birden fazla eylemi gerçekleştirme özelliği gelecek. Ayrıca kilit ekranının tamamen özelleştirilebilecek.

  • Ek olarak, iOS 16'da "Safety Check" isimli bir alt yapının da geleceği öğrenildi.

  • Genişletilmiş uyku izleme işlevleri ve ilaç takibi özelliğinin yanı sıra görsellerdeki metinleri ayrıştırabilen canlı metin özelliğinin videolarda da çalışabileceği açıklandı.

  • iOS 16 ile birden fazla aile üyesinin fotoğraf eklemesine ve paylaşmasına izin veren iCloud Fotoğraf Kitaplığı, haritalarda yenilikler gelecek.

  • Apple, artık haritalarda kişilere 15 noktaya kadar rota planlama şansı verecek.

IOS 16 ALABİLECEK TELEFONLAR LİSTESİ

iOS 16 işletim sistemi birçok iPhone modeline çıktığı an ücretsiz olarak gönderilecek. Bu modeller Apple’ın resmi açıklamasına göre aşağıdaki telefonlara gelecek:

  • iPhone XR

  • iPhone X

  • iPhone 8

  • iPhone 8 Plus

  • iPhone 13

  • iPhone 13 mini

  • iPhone 13 Pro

  • iPhone 13 Pro Max

  • iPhone 12

  • iPhone 12 Pro

  • iPhone 12 Pro Max

  • iPhone 11

  • iPhone 11 Pro

  • iPhone XS Max

  • iPhone SE ikinci nesil ve yeni modeller

  • iPhone XS


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Anahtar Kelimeler:
Apple iOS güncelleme
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