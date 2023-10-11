iOS 17.1 sürümünde dikkat çeken "iPhone 12" detayı... Apple açıkladı!

Apple, "Fransa'daki iPhone 12 ve SAR testini anlama" başlıklı bir destek sayfası yayınladı. Teknoloji devi yayın tarihi 10 Ekim olan ilgili sayfada "iPhone 12'nin Fransa'da ve diğer ülke ve bölgelerde kullanılması güvenlidir" ifadesine yer verdi.

Söz konusu sayfanın "Fransa'da iPhone 12 için yazılım güncellemesi" kısmında Fransa'daki kullanıcılar için, iOS 17.1 sürümünde iPhone 12 modeline yönelik bir güncelleme bulunacağı bilgisi yer aldı.

İŞTE O SAYFADA YER ALAN İFADELER

"12 Eylül'de Fransa Ulusal Frekans Ajansı ("ANFR"), iPhone 12'nin belirlenen Özgül Emilim Oranı ("SAR") sınırlarını aşması ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Fransa'daki ve dünyadaki tüm iPhone 12 kullanıcılarının, aygıtın kullanılmasının model çıktığından beri güvenli olduğunu bilmeleri önemlidir.

Tüm telefonların, sağlık ve güvenliğe yönelik kabul edilen enerji iletimi standartlarını karşılaması gerekmektedir ve tüm iPhone modelleri bu standartları karşılamaktadır. Bu uluslararası düzenleme ve standartların kullanılma sebebi, bir aygıt insan vücuduyla yakın temas halindeyken enerji iletimi ile ilgili sınırlar olmasını sağlamaktır.

On yıldan uzun süredir iPhone aygıtlarda, telefonu masa gibi bir yere koyduğunuzda biraz daha yüksek iletim gücüne olanak tanıyan, vücut dışı ortamı algılama özelliği bulunmaktadır. Bunun, SAR gerekliliklerine uyan etkili bir mekanizma olduğu uluslararası düzeyde kapsamlı bir şekilde test edilmiş ve doğrulanmıştır. Telefon vücudunuzda değil masada olduğundan gücün biraz daha yüksek olması SAR uyumluluğu için geçerli değildir.

ANFR, bu vücut dışı ortamı algılama mekanizmasını hesaba katmayan ve dolayısıyla uygun olduğunda güçte hafif bir artışa izin vermeyen bir test protokolü kullanmıştır. Bu nedenle Fransa'daki kullanıcılar için, bu test protokolüne uyum sağlamak amacıyla söz konusu özelliği kapatan bir yazılım güncellemesi yayınladık.

SAR Düzenlemeleri ve Standartları

iPhone 12'nin 2020 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana, ürünün dünya çapında geçerli tüm SAR (Özgül Emilim Oranı) düzenlemelerini ve standartlarını karşıladığı veya aştığı onaylanmış ve kabul edilmiştir. Bu uluslararası düzenleme ve standartların kullanılma sebebi, bir aygıt insan vücuduyla yakın temas halindeyken enerji iletimi ile ilgili sınırlar olmasını sağlamaktır.

Vücut Algılama Sensörleri

iPhone'da, elde tutulmak veya cebe konulmak yerine, aygıtın masa gibi sabit bir yüzeyde durduğunu algılayabilen sensörler bulunur. On yıldan uzun süredir tüm iPhone'larda kullanılan bu vücut dışı ortamı algılama mekanizması, aygıtın performansı optimize etmek için vücut dışı ortam senaryolarında iletim gücünü biraz artırmasına olanak tanır.

ANFR tarafından kullanılan özel test protokolü, aygıt sabit bir yüzeyde ve vücut dışı bir ortamda test edildiğinde bile aygıtların vücut üzerinde kullanıma yönelik SAR sınırlarını karşılamasını gerektirmektedir. Bu karar, standart SAR testleri sırasında etkinleştirilemeyebilecek güç denetimi mekanizmalarının ayrı olarak test edilmesine olanak tanıyan uluslararası standartlarla tutarlı değildir.

Fransa'da iPhone 12 için yazılım güncellemesi

Fransa'daki kullanıcılar için, iOS 17.1 sürümünde iPhone 12 modeline yönelik bir güncelleme bulunur. Güncellemenin amacı, aygıt sabit bir yüzeyde vücut dışı bir ortamdayken daha az güç iletilmesini gerekli kılan bu özel test protokolüne uyum sağlamaktır.

iPhone 12, masanın üzerinde durması gibi vücut dışı ortam durumu algılandığında artık gücü izin verilen düzeye artırmayacaktır. Dolayısıyla anten iletim gücündeki bu değişiklik, hücresel sinyalin düşük olduğu kapsama alanlarında, belirli vücut dışı ortamlarda kullanım durumlarında hücresel performansın biraz düşmesine neden olabilir. Kullanıcıların büyük çoğunluğunun herhangi bir etki görmesi beklenmemektedir."

NE OLMUŞTU?

Fransa'da iPhone 12'lerin satışı yeni bir emre kadar yasaklanmıştı.

Ülkenin Ulusal Frekans Ajansı (ANFR), 141 telefon modeli üzerinde yapılan kontrollerde iPhone 12'lerin Avrupa'da izin verilen radyasyon miktarını geçtiğinin tespit edildiğini duyurmuştu.

Avrupa'da bir telefon cepte veya elde tutulduğunda, 4W/kg radyasyon miktarına sahip olması zorunluluğu bulunurken, bu miktarın iPhone 12 model telefonda 5,74 W/kg olduğu söylenmişti.

Reuters'ın konuyla ilgili bir haberine göre Apple, "Fransız düzenleyiciler tarafından kullanılan protokole uyum sağlamak amacıyla Fransa'daki kullanıcılar için bir yazılım güncellemesi yayınlayacağız" açıklaması yapmış ve "iPhone 12'nin Fransa'da satışa sunulmaya devam etmesini dört gözle bekliyoruz" demişti.

