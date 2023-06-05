iOS 17 alacak modeller belli oldu mu? Yeni sürüm için iki farklı iddia ortaya çıktı! Kullanıcıların bir süredir beklediği iOS 17'nin hangi iPhone'ları destekleyeceği merak ediliyor...

Apple'ın WWDC 2023 etkinliğine artık saatler kaldı. iOS 17 ve Apple'ın karma gerçeklik başlığı gibi hem yazılım hem de donanım ürünlerinin tanıtılmasının beklendiği etkinliğe dair en çok merak edilen konulardan biri de, iOS 17 alacak modeller. Yani, "iOS 17'yi alacak modeller hangileri?, hangi modeller iOS 17'yi alacak?, hangi modeller iOS 17'yi destekleyecek?, hangi iPhone'lar iOS 17'yi destekleyecek?, hangi iPhone'lar iOS 17'yi alacak?, iOS 17'yi alacak iPhone modelleri hangileri?" sorularının yanıtı aranıyor. Bu konuda iki farklı iddia ortaya çıktı.

İlk iddia, iOS 16'yı destekleyen modellere nazaran iOS 17'yi destekleyecek modellerde önemli yaprak dökümleri olacağı. Bu iddiaya göre, iOS 17 aşağıdaki modellere destek vermeyecek:

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

Aynı iddiaya göre iPadOS 17 de şu iki modeli desteklemeyecek:

nesil iPad

nesil iPad Pro



Bu durumda, söz konusu iddianın doğru çıkması halinde iOS 17'yi alacak modellerin şöyle sıralanacağı tahmin ediliyor:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)

DİĞER İDDİA...

Gelelim ikinci iddiaya.

Bu iddiaya göre ise çok da değişen bir şey olmayacak.

Çünkü bu iddiada kaynak, iOS 16 güncellemesini alan tüm modellerin iOS 17 güncellemesini de alacağını öne sürüyor.

Bu iddianın doğru çıkması halinde ise iOS 17'yi alacak modellerin şöyle sıralanacağı tahmin ediliyor:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)

İddialar her ne kadar birbirlerine zıt olsalar da, son sözü bu akşam iOS 17'yi tanıtacak olan Apple söyleyecek.





