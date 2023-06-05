iOS 17 alacak modeller belli oldu mu? Yeni sürüm için iki farklı iddia ortaya çıktı! Kullanıcıların bir süredir beklediği iOS 17'nin hangi iPhone'ları destekleyeceği merak ediliyor...

Apple'ın WWDC 2023 etkinliğine artık saatler kaldı. iOS 17 ve Apple'ın karma gerçeklik başlığı gibi hem yazılım hem de donanım ürünlerinin tanıtılmasının beklendiği etkinliğe dair en çok merak edilen konulardan biri de, iOS 17 alacak modeller. Yani, "iOS 17'yi alacak modeller hangileri?, hangi modeller iOS 17'yi alacak?, hangi modeller iOS 17'yi destekleyecek?, hangi iPhone'lar iOS 17'yi destekleyecek?, hangi iPhone'lar iOS 17'yi alacak?, iOS 17'yi alacak iPhone modelleri hangileri?" sorularının yanıtı aranıyor. Bu konuda iki farklı iddia ortaya çıktı.
İlk iddia, iOS 16'yı destekleyen modellere nazaran iOS 17'yi destekleyecek modellerde önemli yaprak dökümleri olacağı. Bu iddiaya göre, iOS 17 aşağıdaki modellere destek vermeyecek:
Aynı iddiaya göre iPadOS 17 de şu iki modeli desteklemeyecek:
Bu durumda, söz konusu iddianın doğru çıkması halinde iOS 17'yi alacak modellerin şöyle sıralanacağı tahmin ediliyor:
Gelelim ikinci iddiaya.
Bu iddiaya göre ise çok da değişen bir şey olmayacak.
Çünkü bu iddiada kaynak, iOS 16 güncellemesini alan tüm modellerin iOS 17 güncellemesini de alacağını öne sürüyor.
Bu iddianın doğru çıkması halinde ise iOS 17'yi alacak modellerin şöyle sıralanacağı tahmin ediliyor:
İddialar her ne kadar birbirlerine zıt olsalar da, son sözü bu akşam iOS 17'yi tanıtacak olan Apple söyleyecek.