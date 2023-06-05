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  4. iOS 17 alacak modeller belli oldu mu? Yeni sürüm için iki farklı iddia ortaya çıktı! Kullanıcıların bir süredir beklediği iOS 17'nin hangi iPhone'ları destekleyeceği merak ediliyor...

iOS 17 alacak modeller belli oldu mu? Yeni sürüm için iki farklı iddia ortaya çıktı! Kullanıcıların bir süredir beklediği iOS 17'nin hangi iPhone'ları destekleyeceği merak ediliyor...

05.06.2023 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın iOS 17'nin tanıtılacağı, bu akşam saat 20:00'de başlayacak olan WWDC 23 etkinliği için bekleyiş devam ediyor. iPhone kullanıcıları tarafından iOS 17'nin hangi modellere geleceği, hangi modellerin iOS 17'yi alacağı merak ediliyor. iPhone'ların yeni yazılım sürümü olacak olan iOS 17 için, hangi modellere geleceği veya hangi modellerin iOS 17'yi destekleyeceği hakkında iki farklı iddia ortaya atıldı. İşte o iki farklı iddiaya ilişkin detaylar…

iOS 17 alacak modeller belli oldu mu? Yeni sürüm için iki farklı iddia ortaya çıktı! Kullanıcıların bir süredir beklediği iOS 17'nin hangi iPhone'ları destekleyeceği merak ediliyor...

Apple'ın WWDC 2023 etkinliğine artık saatler kaldı. iOS 17 ve Apple'ın karma gerçeklik başlığı gibi hem yazılım hem de donanım ürünlerinin tanıtılmasının beklendiği etkinliğe dair en çok merak edilen konulardan biri de, iOS 17 alacak modeller. Yani, "iOS 17'yi alacak modeller hangileri?, hangi modeller iOS 17'yi alacak?, hangi modeller iOS 17'yi destekleyecek?, hangi iPhone'lar iOS 17'yi destekleyecek?, hangi iPhone'lar iOS 17'yi alacak?, iOS 17'yi alacak iPhone modelleri hangileri?" sorularının yanıtı aranıyor. Bu konuda iki farklı iddia ortaya çıktı.

İlk iddia, iOS 16'yı destekleyen modellere nazaran iOS 17'yi destekleyecek modellerde önemli yaprak dökümleri olacağı. Bu iddiaya göre, iOS 17 aşağıdaki modellere destek vermeyecek:

  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone X

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Aynı iddiaya göre iPadOS 17 de şu iki modeli desteklemeyecek:

    1. nesil iPad
    1. nesil iPad Pro
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Bu durumda, söz konusu iddianın doğru çıkması halinde iOS 17'yi alacak modellerin şöyle sıralanacağı tahmin ediliyor:

  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)

DİĞER İDDİA...

Gelelim ikinci iddiaya.

Bu iddiaya göre ise çok da değişen bir şey olmayacak.

Çünkü bu iddiada kaynak, iOS 16 güncellemesini alan tüm modellerin iOS 17 güncellemesini de alacağını öne sürüyor.

Bu iddianın doğru çıkması halinde ise iOS 17'yi alacak modellerin şöyle sıralanacağı tahmin ediliyor:

  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)

İddialar her ne kadar birbirlerine zıt olsalar da, son sözü bu akşam iOS 17'yi tanıtacak olan Apple söyleyecek.

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Apple iPhone iOS Dünya Geliştiriciler Konferansı

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