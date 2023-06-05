Apple’ın WWDC 2023 etkinliğine artık saatler kaldı! iOS 17'nin tanıtılması bekleniyor, "One more thing..." denilip o çok merak edilen ürün de görücüye çıkabilir

Apple'ın bu akşam düzenleyeceği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC 2023) etkinliğine artık çok az kaldı. Beklentiler, bu akşamki etkinliğin son yıllardaki en dikkat çekici WWDC açılış etkinliklerinden biri olacağı yönünde. Bunun nedenlerinden biri, Apple'ın aylardır "ha geldi ha gelecek" denilen ilk karma gerçeklik başlığını bu etkinlikte tanıtmasının beklenmesi. Ayrıca yeni Mac'ler, iOS 17 ve watchOS 10 için dikkate değer tahminler yapılıyor. İşte WWDC 2023'ten neler beklenebileceği...

1) APPLE İMZALI KARMA GERÇEKLİK BAŞLIĞI (AR/VR BAŞLIK)

Apple'ın yıllardır AR/VR bir başlığı geliştirdiği yönünde söylentiler vardı. Aylardır da bu başlığın gelişimi ve ne zaman tanıtılacağı ile ilgili çeşitli iddialar gündeme getiriliyordu. Apple imzalı bu başlığın son olarak WWDC'de görücüye çıkartılacağı öne sürülüyor. Ancak iddialara göre cihaz hemen değil, yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürülecek.

Gelelim Apple imzalı başlığın özelliklerine. Başlığın ince ve hafif bir tasarıma sahip olması ve bu sayede rakip ürünlere kıyasla daha rahat bir kullanım sunması bekleniyor. Hafifliğin kalçaya takılan ve USB-C kablosuyla başlığa bağlanan harici bir pil paketiyle sağlanacağı düşünülüyor. İddialara göre Apple, başlığın yaklaşık 200 gram ağırlığında olmasını istiyor. Bu da alternatiflerinden önemli ölçüde daha hafif olacağı anlamına geliyor.

İŞTE İDDİALARA GÖRE APPLE'IN KARMA GERÇEKLİK BAŞLIĞININ ÖZELLİKLERİ

Pil ömrü yaklaşık iki saat olacak, ancak harici bir pil paketi kullandığı için piller daha uzun süre kullanım için değiştirilebilecek.

Kulaklık hem sanal gerçekliği hem de artırılmış gerçekliği destekleyecek ve modlar arasında geçiş yapmak için Digital Crown benzeri fiziksel bir düğme bulunacak.

Sızdırılan tasarım bilgileri, başlığın alüminyum, cam ve karbon fiberden yapılacağını ve PlayStation VR 2 veya Oculus Quest 2 gibi diğer VR başlıklarından çok uzak olmayan bir görünüme sahip olacağını gösteriyor. Apple Watch benzeri bir kayışla tutturulan şık bir ön vizöre sahip olacak ve yüze oturan bir ağa sahip olacak.

Sony'nin iki adet 4K microOLED ekranı 120 derecelik bir görüş alanında yüksek çözünürlüklü içerik sunacak ve Apple HDR için 5.000 nit parlaklık ve inç başına 4.000 piksel hedefliyor. Reçeteli lensler kullanılabilecek ve dahili lensler kullanıcının gözlerine uyacak şekilde ayarlanabilecek.

Bir düzineden fazla kamera el hareketlerini, bacak hareketlerini ve yüz hareketlerini takip edecek, ayrıca kimlik doğrulama için iris taraması da mevcut olacak. Örneğin, kullanıcılar ekrandaki bir öğeyi seçmek için ona bakabilecek ve etkileşim için el hareketlerini kullanabilecek.

Metin girişi için bir "air-typing" özelliği mevcut olacak, ancak Apple, kullanıcıların Apple TV'nin çalışmasına benzer şekilde bir iPhone ile metin girmelerine de izin vermeyi planlıyor.

Kameralar ayrıca artırılmış gerçeklik uygulamaları için çevrenin haritasını çıkaracak ve LiDAR tarayıcılar da dahil edilecek.

Başlık, Mac'in ekranındakileri görüntülemek için bir Mac'e bağlanabilecek. İçinde, biri üst düzey bir çip ve diğeri sensörlere güç sağlamak için daha düşük düzey bir çip olmak üzere iki adet Mac düzeyinde M2 işlemci bulunacak.

AR/VR başlığı, muhtemelen xrOS olarak adlandırılacak yeni bir işletim sistemi çalıştıracak. Buradaki xr "genişletilmiş gerçeklik" anlamına geliyor. xrOS iOS kullanıcılarına tanıdık gelecek.

Apple cihaz için özel uygulamalar geliştiriyor. Safari, Fotoğraflar, Mesajlar, Haritalar, Apple Music, FaceTime ve daha fazlası 3D arayüz için optimize edilecek ve ayrıca YouTube'un Meta Quest 2 gibi bir cihazda çalışmasına benzer şekilde 2D iPad uygulamalarını özel bir 3D görüntüleme deneyimi aracılığıyla çalıştırabilecek.

Apple, cihazı egzersiz yaparken kullanmak isteyenler için başlık için özel bir Fitness+ uygulaması geliştiriyor ve Sağlık özellikleri kullanıcılara meditasyonlarda rehberlik edecek. Apple'ın özel bir TV uygulaması sunmayı planladığı ve içerik için Disney ve Dolby gibi şirketlerle işbirliği yaptığı konuşuluyor.

Apple, mevcut içeriklerini karma gerçeklik için güncellemelerine yardımcı olmak üzere oyun geliştiricileriyle çalışıyor. Öte yandan burada FaceTime da bir odak noktası olacak. FaceTime, gerçek kişilerle bire bir sohbetleri destekleyecek.

2) 15 İNÇ MACBOOK AİR

Apple'ın WWDC 23'te MacBook Air'in 15 inçlik versiyonunu sunmayı planladığı öne sürülüyor.

İddialara göre yeni 15 inç MacBook Air, Apple'ın geçen yıl tanıttığı M2 çipleri kullanacak.

Daha büyük ekran dışında herhangi bir tasarım değişikliği beklenmiyor.

3) YENİ MAC STUDİO

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple şu anda M2 Ultra ve M2 Max çiplere sahip masaüstü Mac'leri test ediyor. Bu masaüstü Mac'ler Mac Studio'nun yeni bir versiyonu olabilir gibi görünüyor ve Gurman açıkça söylemese de, bu cihazların WWDC'de geleceğini ima ediyor.

Kanıtlar 15 inç MacBook Air'ın yanında tanıtılacak ikinci cihaz olarak M2 Max ve M2 Ultra çipleriyle yenilenmiş bir Mac Studio'ya işaret ediyor. Tasarımda ise bir değişiklik beklenmiyor.

4) iOS 17

Macrumors'un haberine göre, iOS 17'nin kullanıcıların istek listelerinde yer alan "en çok talep edilen özelliklerden" bazılarını sunması bekleniyor.

Apple, iOS 16 ile birlikte widget'lar ve özelleştirme detaylarının yer aldığı yeni bir Kilit Ekranı getirmişti.

Şirketin şimdi iOS 17'de tüm bunlara ek olarak, daha da fazla işlevsellik ekleyebileceği konuşuluyor.

iPhone'u bir "akıllı ev ekranına" dönüştürecek bir özellik olacağı ve iPhone'un bir şarj cihazına ya da bir standa yatay yönde yerleştirildiğinde bir kontrol merkezi olarak hizmet vereceği iddia edildi.

Öte yandan Apple'ın Kontrol Merkezi'ni elden geçireceği ve Dinamik Ada'ya daha fazla işlevsellik ekleyeceği söyleniyor. Buna ek olarak, kullanıcıların her gün etkinliklerini ve düşüncelerini izlemelerini ve kaydetmelerini sağlayacak özel bir günlük tutma uygulamasının tanıtılması da bekleniyor.

Ayrıca, Apple'ın Sağlık uygulamasını iPad'e getireceğini açıklamasını da bekleyebiliriz.

Cüzdan uygulaması, Bul ve SharePlay için yeni özellikler ve tasarım güncellemelerinin yanı sıra performans, verimlilik ve kararlılıkla ilgili iyileştirmeler de yapılması bekleniyor.

Yeni bir CarPlay arayüzü de beklentiler arasında.

Avrupalı düzenleyiciler Apple'ın Sideloading'i desteklemesini gerektiren bir yasa çıkardılar. Bu yüzden Apple'ın Avrupa'da Sideloading (bir cihaza veya platforma resmi olmayan veya kaynak dışı uygulamaları yükleme işlemine verilen bir terim) uygulamaları için destek sunacağı ve bu da Avrupalı müşterilerin ilk kez App Store dışında uygulama edinmelerine olanak tanıyacağı düşünülüyor.

Apple, diğer ülkeler App Store alternatiflerini zorunlu kılmadığı için Sideloading özelliğini dünya çapında uygulamak yerine Avrupa ile sınırlamayı planlayabilir.

5) xrOS

Apple imzalı başlığın üzerinde çalışacak olan yazılımın xrOS adını taşıyacağı düşünülüyor. İddialara göre, Apple'ın tüm platformlarında olduğu gibi, başlığın da uygulamaları indirmek için kendi App Store'u olacak.

Yazılımın el ve göz hareketleriyle kontrol edilen ekran öğeleriyle iOS benzeri bir arayüze sahip olması bekleniyor, ancak iPhone, iPad ve Mac'lerle bağlantı da mümkün olacak.

Özel uygulamaların yanı sıra, kulaklığın iPad uygulamalarını çalıştırması da bekleniyor.

6) MACOS 14

Mac üzerinde çalışacak olan yeni nesil yazılım macOS 14 hakkında çok az şey biliniyor. Apple son birkaç yıldır macOS için Kaliforniya temalı isimlendirme kullanıyor ve halen mevcut olan bazı isim seçenekleri arasında Rincon, Mammoth, Shasta, Farallon, Diablo, Sequoia, Sonoma, Grizzly ve Redwood yer alıyor. Apple, macOS High Sierra ve macOS El Capitan'da yaptığı gibi, daha önce ticari markasını almadığı bir ismi de tercih edebilir.

MacOS 14'ün özelliklere gelirsek, iOS'a gelen günlük tutma uygulamasının aynısını Bul, SharePlay ve diğer çapraz platform özelliklerine yönelik güncellemelerle birlikte görebiliriz. Mac'e özgü hangi özellikleri alabileceğimiz konusunda henüz bir bilgi yok.

7) watchOS 10

İddialara göre 2023'teki Apple Watch modelleri pek fazla güncelleme almayacak ve Apple donanım özelliklerinin eksikliğini yeni yazılımla telafi edecek.

Bloomberg'den Mark Gurman watchOS 10'u watchOS için "oldukça kapsamlı bir yükseltme" olarak tanımladı ve yazılımın kayda değer yeni özellikler sunacağını belirtti.

İddialara göre widget'lar watchOS 10 güncellemesinin önemli bir parçası olacak. Apple'ın watchOS'un önceki sürümlerinde kullanılan "Glances" görünümüne benzer widget odaklı bir arayüzü geri getirmeyi planladığı da öne sürülüyor.

Yine öne sürülenlerden çıkartılabildiği kadarıyla Apple, bilgileri öne ve merkeze koyacak. Widget'lar, kullanıcıların Apple Watch'taki önemli bilgilere erişmeleri için hızlı ve etkileşimli bir yol sunacak.

Widget'lara herhangi bir saat kadranından erişilebileceği ve kullanıcıların, iPhone'daki akıllı yığının çalışmasına benzer şekilde, mevcut widget seçenekleri arasında kaydırma yapabilecekleri ileri sürülüyor.

Apple ayrıca Digital Crown ve Yan Düğmelerin özelleştirilebilir olmasına izin vererek uygulamalar veya Ana Ekran yerine widget'lara erişim sunabilir.

8) TVOS 17 VE YENİ HOMEPOD YAZILIMI

Apple'ın etkinlikte iOS 17'nin yanı sıra tvOS ve HomePod yazılımının yeni sürümlerini de tanıtması bekleniyor.

9) DİĞER MUHTEMEL DUYURULAR

Tüm önemli ürün ve yazılım duyurularının yanı sıra, yaz renklerinde yeni iPhone kılıfları, iPad kılıfları ve Apple Watch kordonları da görebiliriz.

Apple'ın şu anda test ettiği bir özellik olan Apple Pay Later, WWDC'nin ardından daha geniş kapsamda kullanıma sunulabilir.

APPLE'IN WWDC 2023 ETKİNLİĞİ SAAT KAÇTA, APPLE'IN WWDC 2023 ETKİNLİĞİ NASIL İZLENİR?

Apple'ın WWDC 2023 etkinliği bu akşam (5 Haziran) TSİ 20:00'de başlayacak.

Apple, WWDC açılış konuşmasını Apple Etkinlikleri sitesinde, Apple TV ve diğer aygıtlardaki Apple TV uygulamasında, Apple Developer uygulamasında ve YouTube'da yayınlayacak.





