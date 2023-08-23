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İOS 17 ne zaman çıkacak? İOS 17 alacak ve almayacak telefonlar hangileri? İşte özellikleri!

23.08.2023 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İOS 17 özellikleri ve çıkış tarihi merak ediliyor. Geçtiğimiz aylarda Apple'ın düzenlediği WWDC 23 (Dünya Geliştiriciler Konferansı) etkinliğinde iOS 17, 15 inç MacBook Air ve yeni Mac Studio tanıtıldı. Apple kullanıcıları merakla bekledikleri yeni işletim sistemi İOS 17 hakkında detaylı bilgileri araştırıyorlar. Peki, İOS 17 ne zaman çıkacak, özellikleri neler? İOS 17 alacak ve almayacak telefonlar hangileri?

İOS 17 ne zaman çıkacak? İOS 17 alacak ve almayacak telefonlar hangileri? İşte özellikleri!

İOS 17 işletim sisteminin özelliklerine dair araştırmalar yoğunlaştı. Her yıl düzenlenen Apple WWDC 23 (Dünya Geliştiriciler Konferansı) bu yıl 5-9 Haziran 2023 tarihleri arasında online formatta gerçekleştirildi. iOS 17 işletim sisteminin tanıtıldığı etkinlik milyonlarca Apple kullanıcısının dikkatlerini üzerine topladı. Peki, İOS 17 işletim sistemi özellikleri neler, hangi uygulamalarda değişiklikler olacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

iOS 17'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Telefon, FaceTime ve Mesajlar: iOS'un önemli iletişim uygulamaları olan bu üç uygulama, iOS 17'de önemli güncellemeler ile geliyor.

telefon

Mesajlar uygulamasında sticker ve canlı sticker'lar bunlardan biri.

Aramalar ve yeni Live Voicemail özelliği Aramalar sırasında fotoğraflar ve notlar içeren yeni kişi görünümleri geliyor.

kilit ekranı

Live Voicemail özelliği ise oldukça dikkat çekici görünüyor. Bu özellik sayesinde biri sesli mesaj bıraktığında gerçek zamanlı olarak yazılı şekilde mesaj size sunulacak.

live

Güvenlik için Check In özelliği: Bu özellik, örneğin eve güvenli bir şekilde döndüğünüzde ailenize veya arkadaşlarınıza haber vermek için konumunuzla ilgili güncellemeler verebileceğiniz bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.

Gecikirseniz, bunu algılayabiliyor ve sizinle iletişime geçebiliyor. Yanıt vermezseniz, konumu, pili vs. gibi bilgileri paylaşarak arkadaşlarınızla bir uyarı paylaşabiliyor.

check in

AirDrop ile numara paylaşımı - NameDrop: Bu özellik sayesinde cihazların birbirine yaklaştırılması durumunda iletişim bilgileri paylaşılabilecek.

namedrop

Klavye ve dikte: iOS 17'de klavye deneyimini de geliştiren Apple, klavyenin otomatik düzeltme özelliği için otomatik düzeltmeyi her zamankinden daha doğru bir hale getirdiği iddia edilen yeni bir dil modeli kullanıyor. Cümle tamamlama özelliği gibi yazarken kullanıcıların işine gelecek yenilenmiş bir tasarım da söz konusu.

Journal uygulaması: Günlük tutma odaklı Journal adlı yeni uygulama, bu yıl içinde iPhone'a gelecek.

anılar

Standby: iOS 17'ye yeni bir deneyim daha geldi. Bu özellik ile birlikte iPhone bir bilgi ekranı olarak kullanılabilecek.

ekran

Siri: Siri'yi aktive etmek için Hey Siri demek gerekiyordu. Artık bunun yerine yalnızca Siri demek yeterli olacak.

iOS 17'nin tüm özellikleri ise şöyle:

ios özellikleri

İOS 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

İOS 17'nin 5-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan WWDC 2023 etkinliğinde tanıtıldı. iOS 16 güncellemesi Eylül ayında kullanıma sunulmuştu. Aynı şekilde iOS 17 güncellemesinin de Eylül ayında kullanıcıyla buluşması bekleniyor.

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