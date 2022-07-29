HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. IP adresi gizleme: IP adresi nasıl gizlenir?

IP adresi gizleme: IP adresi nasıl gizlenir?

26.07.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

IP adresleri, kullanılan cihazları ve internet üzerindeki ağları belirleyen numaralardan oluşur. Bu numaralar, cihazların kimlik numarası olarak tanımlanır. IP adreslerinin herkese açık olması bazı sorunları da beraberinde getirebilir. Herkese açık olan adreslere başka kullanıcılar izinsiz bir şekilde erişim sağlayabilir ve internet üzerinden yaptıklarınızı öğrenebilir.

IP adresi gizleme: IP adresi nasıl gizlenir?

İçindekiler

  • IP Adresi Nasıl Gizlenir?
  • IP Adresim Gizli mi?

İnternet dünyasındaki güvenlik endişelerinin artması ile birlikte kullanıcılar IP adresi gizleme yöntemlerine yönelmektedir. IP adresi olmadan internet üzerinden herhangi bir sitenin ziyaret edilmesi mümkün değildir. Bu adresleri gizlemenin birçok yolu bulunmaktadır.

IP Adresi Nasıl Gizlenir?

IP adresleri, kullanıcıların internetteki kimlik numaralarıdır. Birçok kullanıcı IP adreslerini internette gezinirken saklamayı veya değiştirmeyi istemektedir. İnternette anonim olarak gezinmek için IP adresini gizli tutmanın farklı yöntemleri bulunmaktadır. IP adresi kapatma yöntemleri arasında VPN, Tor tarayıcısı ve Proxy sunucusu yer alır. Kullanıcılar bu yöntemleri uygulayarak, IP adreslerini gizleyebilir.

VPN ile IP adresi gizleme: VPN ile IP adresini gizlemek mümkündür. Sanal özel ağlar olarak tanımlanan VPN ile yalnızca IP adresi değil, kişisel veriler de güvenlik altına alınmaktadır. Maksimum düzeyde şifreleme sağlayan bu hizmetten yararlanmak için herhangi bir VPN servis sağlayıcısına kayıt olmanız yeterlidir. Bu hizmetlerden ücretli veya ücretsiz bir şekilde yarar sağlayabilmeniz mümkündür. Ücretsiz hizmetlerde belli bir sınırlama bulunurken, ücretli hizmetler de herhangi bir kısıtlama yoktur.

Tor tarayıcısı ile IP adresi gizleme: Açılımı The Onion Router olan Tor tarayıcısı, Mozilla veya Internet Explorer gibi bir tarayıcı olarak kullanılır. Bu tarayıcı, IP adresini gizlemekle birlikte şifreleme sistemi ile üst düzeyde güvenlik sunmaktadır.

Proxy sunucusu ile IP adresi gizleme: Proxy sunucusu ile IP kapatma işleminin yapılabilmesi mümkündür. Bu sunucuların birçok özelliği VPN’ler ile benzer niteliktedir. Bu hizmetten faydalanmak için Proxy hizmeti sunan bir sunucuya bağlanmanız gerekmektedir. Sunucuya bağlandıktan sonra internet üzerinden başka siteleri ziyaret ederken bu sunucunun IP adresini kullanırsınız.

IP Adresim Gizli mi?

Kullanıcılar, IP adreslerinin gizli olup olmadığını birkaç basit yöntem ile öğrenebilir. İnternet servis sağlayıcısı tarafından cihazınıza atanan IP adresinin gizli olup olmadığını öğrenmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir.

  • Öncelikli olarak herhangi bir tarayıcı üzerinden internet servis sağlayıcınızın yönetim paneline kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapınız. Eğer yönetim paneline ilk kez giriyorsanız, varsayılan giriş bilgilerini kullanmanız gerekir.
  • Giriş yaptıktan sonra “bağlantı durumu özeti” kısmına tıklayınız.
  • “Bağlantı durumu özeti” kısmında IP adresinin genel mi yoksa özel mi olduğunu görüntüleyebilirsiniz.

Eğer, IP adresiniz herkese açık ise modem IP gizleme yöntemlerinden birini uygulayabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzay çalışmalarında 64 yıl...Uzay çalışmalarında 64 yıl...
Ekipler teyakkuza geçti: Merkeze çok yakın!Ekipler teyakkuza geçti: Merkeze çok yakın!
Aile, görüntüleri izleyince beyninden vurulmuşa döndüAile, görüntüleri izleyince beyninden vurulmuşa döndü
Anahtar Kelimeler:
ip adresi sorgulama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayiler 'yok' diyor, galeriler yüzde 50 zamla satıyor

Bayiler 'yok' diyor, galeriler yüzde 50 zamla satıyor

''Ne yaptın Emre hocam!'' Emre Belözoğlu'nun açıklamaları gündem oldu

''Ne yaptın Emre hocam!'' Emre Belözoğlu'nun açıklamaları gündem oldu

Bakkalın paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Bakkalın paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kahreden detay! Sürpriz yapmak isterken acı haberi aldı

Kahreden detay! Sürpriz yapmak isterken acı haberi aldı

Kabineyle ilgili dikkat çeken anket! İlk ve son sırada...

Kabineyle ilgili dikkat çeken anket! İlk ve son sırada...

Çöp ev skandalında herkesin merak ettiği adam konuştu

Çöp ev skandalında herkesin merak ettiği adam konuştu

İlginizi Çekebilir

Yaşına kimseyi inandıramadı! Sosyal medyadan isyan etti

Yaşına kimseyi inandıramadı! Sosyal medyadan isyan etti

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.