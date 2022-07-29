IP adresi gizleme: IP adresi nasıl gizlenir?

İnternet dünyasındaki güvenlik endişelerinin artması ile birlikte kullanıcılar IP adresi gizleme yöntemlerine yönelmektedir. IP adresi olmadan internet üzerinden herhangi bir sitenin ziyaret edilmesi mümkün değildir. Bu adresleri gizlemenin birçok yolu bulunmaktadır.

IP Adresi Nasıl Gizlenir?

IP adresleri, kullanıcıların internetteki kimlik numaralarıdır. Birçok kullanıcı IP adreslerini internette gezinirken saklamayı veya değiştirmeyi istemektedir. İnternette anonim olarak gezinmek için IP adresini gizli tutmanın farklı yöntemleri bulunmaktadır. IP adresi kapatma yöntemleri arasında VPN, Tor tarayıcısı ve Proxy sunucusu yer alır. Kullanıcılar bu yöntemleri uygulayarak, IP adreslerini gizleyebilir.

VPN ile IP adresi gizleme: VPN ile IP adresini gizlemek mümkündür. Sanal özel ağlar olarak tanımlanan VPN ile yalnızca IP adresi değil, kişisel veriler de güvenlik altına alınmaktadır. Maksimum düzeyde şifreleme sağlayan bu hizmetten yararlanmak için herhangi bir VPN servis sağlayıcısına kayıt olmanız yeterlidir. Bu hizmetlerden ücretli veya ücretsiz bir şekilde yarar sağlayabilmeniz mümkündür. Ücretsiz hizmetlerde belli bir sınırlama bulunurken, ücretli hizmetler de herhangi bir kısıtlama yoktur.

Tor tarayıcısı ile IP adresi gizleme: Açılımı The Onion Router olan Tor tarayıcısı, Mozilla veya Internet Explorer gibi bir tarayıcı olarak kullanılır. Bu tarayıcı, IP adresini gizlemekle birlikte şifreleme sistemi ile üst düzeyde güvenlik sunmaktadır.

Proxy sunucusu ile IP adresi gizleme: Proxy sunucusu ile IP kapatma işleminin yapılabilmesi mümkündür. Bu sunucuların birçok özelliği VPN’ler ile benzer niteliktedir. Bu hizmetten faydalanmak için Proxy hizmeti sunan bir sunucuya bağlanmanız gerekmektedir. Sunucuya bağlandıktan sonra internet üzerinden başka siteleri ziyaret ederken bu sunucunun IP adresini kullanırsınız.

IP Adresim Gizli mi?

Kullanıcılar, IP adreslerinin gizli olup olmadığını birkaç basit yöntem ile öğrenebilir. İnternet servis sağlayıcısı tarafından cihazınıza atanan IP adresinin gizli olup olmadığını öğrenmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir.

Öncelikli olarak herhangi bir tarayıcı üzerinden internet servis sağlayıcınızın yönetim paneline kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapınız. Eğer yönetim paneline ilk kez giriyorsanız, varsayılan giriş bilgilerini kullanmanız gerekir.

Giriş yaptıktan sonra “bağlantı durumu özeti” kısmına tıklayınız.

“Bağlantı durumu özeti” kısmında IP adresinin genel mi yoksa özel mi olduğunu görüntüleyebilirsiniz.

Eğer, IP adresiniz herkese açık ise modem IP gizleme yöntemlerinden birini uygulayabilirsiniz.

