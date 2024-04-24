IP sorgulama ve bulma: IP nedir, IP adresi sorgulama nasıl yapılır? IP adresi bulma yöntemleri

Internet dünyasına ait olan ama zaman içinde internetin günlük hayatın her alanına girmesiyle günlük konuşma diline de yerleşen birçok terim bulunur. Bunlardan biri de aslında bir kısaltma olan IP terimidir. Her internet kullanıcısının edinmesi gereken bir şey olan IP, hem internet sağlayan cihazları hem de internet kullanıcılarını ilgilendiren son derece önemli bir kavramdır.

IP nedir?

İngilizcesi Internet Protocol Address olan ifadenin baş harflerinden oluşan IP, Türkçesi ile İnternet Protokolü'dür. İnternet kullanan her kullanıcının diğer paket anahtarlamalı olan ağlara bağlı bulunan cihazların ağ üzerinden birbirlerine bağlanmaları, birbirleriyle veri alışverişi yapmaları için kullanmış oldukları adres anlamına gelir.

İnternete bağlı olan her cihaza internet servis sağlayıcısı tarafından bir IP adresi ataması yapılır. Ağ üzerinde internete bağlı olan tüm cihazlar birbirleriyle IP adresleri aracılığıyla veri alışverişi yaparlar.

IP adresi nedir?

IP adreslemesi IP adreslerinin atamasını ve onlarla ilişkili olan parametrelerin ara birimlerini barındırmayı şart koşar. Bazı internet sayfaları kendilerine ait olan IP adresleri ile kullanılabilirdir. Ancak bu IP adreslerinin ait oldukları sayfaları tam olarak bilebilmek mümkün olmaz.

Bu nedenle IP adreslerine karşılık olarak gelen bir alan adı sistemi kullanılır. Alan adı sunucuları diğer adı ile DNS’ler (Domain Name System) oluşturdukları hiyerarşik sistem ile hangi alan isminin hangi IP adresine karşılık geldiği bilgisi eşleşir.

IP adresi sorgulama nasıl yapılır?

IP sorgulama işlemi mevcut bilgisayarların sahip olduğu işletim sistemlerine göre farklı biçimlerde yapılabilir. Genel olarak Windows IP sorgulama işlemi için takip edilmesi gereken adımlar şunlardır:

Başlat menüsüne tıklanır.

Çalıştır kısmına “cmd” yazılır ve enter tuşuna basılır.

Açılan komut ekranında ipconfig komutu yazılır ve enter tuşuna basılır.

Açılan ekranda IPv4 adresi yazılı olan satır, kullanılan bilgisayarın IP adresini gösterir.

IP adresi nasıl sorgulanır?

IP, bireysel olarak bilgisayarda belli komutlar ve belli adımlar uygulanarak sorgulanabildiği gibi, IP adresi sorgulama yapabilmek için açılmış olan internet sayfaları da bulunur. Bu internet sayfalarına giriş yapılarak mevcut IP adresi öğrenilebilir.

IP sorgulaması yapabilmek için birden fazla yol bulunur. Farklı cihazlarda farklı işletim sistemlerine göre IP sorgulama işlemleri de farklılık gösterebilir. Her bilgisayarın mutlaka sahip olduğu aygıt belirleyici numarasıolan IP adresi bir ağ üzerindeki cihazların birbirlerini tanımasını ve görmesini de sağlar.

IP adresi nasıl bulunur?

IP bulmak ve mevcut IP adresini öğrenmek internet kullanıcısı olan kişinin internet üzerindeki kimliğini öğrenmek anlamına gelir. IP adresleri TCP IP yani İletişim Kontrol Protokolü ve İnternet Protokolü seçeneklerini kullanır.

Bilgisayarlarda yer alan bir ağ üzerindeki tüm cihazların birbirlerini tanımaları ve görmeleri, birbirleriyle iletişim kurabilmeleri ve veri alışverişinde bulunabilmeleri için IP adresi gereklidir.

IP adresi bulma yöntemleri nelerdir?

IP adreslerini bulmak için farklı cihazlarda farklı adımlar uygulanır. İşletim sistemlerine göre değişiklik gösteren IP adresi bulma yöntemleri şunlardır:

Macbook'lar için

Elma menüsü açılır.

Sistem Tercihleri'ne girilir.

Ağ seçilir.

Açılan ekranda bağlı olunan ağ seçilip ileri düzey seçeneğine tıklanır.

TCP/IP sekmesine tıklanır.

IPv4 adresi ekranda görüntülenir.

Linux için

Terminal ekranına ifconfig komutu çalıştırılır.

Açılan sayfadan IP adresi görüntülenir.





