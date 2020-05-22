iPad ailesini çok zorda bırakacak

Huawei MatePad Pro, 7.2mm kalınlıkta. Köşelerden yumuşatılmış, sade ve göze hoş gelen bir tasarımı var. Ana tasarım malzemesi olarak metalin tercih edildiği ürün, yaklaşık 460 gram ağırlıkta. HUAWEİ MATEPAD PRO ÖZELLİKLERİ Ön tarafında haliyle 10.8 inç değerde ekran dikkat çekiyor, ki yüzde 90’lık ekran gövde oranı önemli. Arka tarafta ise 13MP değerde kameranın dışarıya doğru biraz çıkık tasarlandığını görüyoruz. Ürün, Type-C bağlantı teknolojisini kullanıyor ve kulaklıklarınız için kutudan 3.5mm’yi Type-C’ye dönüştürücü aparat da çıkıyor. Bir diğer dikkat çekici detay ise, Huawei’nin Harman Kardon ile işitsel detaylar için ortak çalışmalar yürütmesi. Cihazda dörtlü stereo hoparlör sistemi yer alıyor ve gerçekten çok güçlü, çok temiz sesler verebiliyor. Çoğu kez bir şeyler izliyor ya da oynuyorken kulaklığa ihtiyaç duymuyorsunuz. Tablet, 10.8 inç değerde ekrana sahip. LCD teknolojisinin kullanıldığı bu ekran, 540nit parlaklık değerine sahip, bu gayet yeterli. Hem iç hem de dış mekân kullanımlarında bir sorun yaşamıyorsunuz. 2560×1600 çözünürlük sunan ekran, ek olarak karanlık mod ve uzun süreli kullanımlarda gözlerin korunması için göz konforu moduna da sahip.

Android 10 işletim sisteminin kullanıldığı tablet, basit ve akıcı bir arayüze sahip. Tahmin edeceğiniz üzere bu üründe de Google Play Store ve Google servisleri kurulu olarak gelmiyor. Bunların yerine Huawei’nin uygulama galerisi ve MoreApps uygulama galerisi aracılığıyla pek çok uygulamaya erişme şansınız bulunuyor. Cihaz, Huawei’nin amiral gemisi akıllı telefonlarında tercih ettiği Kirin 990 çipsetine sahip. Düşük güç tüketirken yüksek performans sunan ve yapay zekâ desteği bulunan bu cihaz, 6GB RAM ve 128GB depolama faktörleri sayesinde oyun ve uygulama çalıştırma tarafında sorun çıkarmıyor. MatePad Pro, yaptığımız AnTuTu testinde yaklaşık 416 bin puan elde etti. Sonrasında, en yüksek grafik ayarları seçiliyken Call of Duty Mobile’ı akıcı bir şekilde oynayabildik. Ürün gerçekten de performanslı çalışıyor, ama örneğin kamera uygulamasını uzun süre kullanır ya da uzun süre oyun oynarsanız, haliyle tablette ısınma yaşanıyor. Gelelim kamera tarafına. Genelde tabletlerde kameralar yakın zamana kadar pek önemsenmezdi, ama günümüzde işler değişiyor. Arka taraftaki 13MP kamera, 60FPS 1080p ve 30FPS 4K video çekim yeteneklerine sahip. Ayrıca hızlı ve ağır çekim gibi seçenekler de var. Kameranın gün ışığı çekim hızı ve kalitesini beğendiğimizi söyleyelim. Aynı şekilde, ön taraftaki 8MP kamera da bokeh efektli selfie’ler ve internet üzerinden yapılacak görüntülü görüşmeler için iyi performan sunuyor.