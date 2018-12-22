iPad Pro yamuluyor!

Cupertino merkezli firma, iPhone 6‘dan sonra bir kez daha bükülme olayı ile karşımıza çıktı. iPhone 6’da yaşanan bükülme sorunlarını 2. ve 3. parttan sonra çözen Apple, şimdi de yeni iPad Pro modellerinin bükülme sorunu ile boğuşuyor. Aslında boğuşmuyor. Çünkü firma bu sorunu kabul etti ve yamulmanın normal olduğunu söyledi.

Hatta Apple, kutusundan yamulmuş şekilde çıkan modellerin bile çok normal olduğunu söylüyor. Düşünsenize 5.000 TL ve üzerinde bir ürün alıyorsunuz ve kutusundan yamuk çıkıyor. Firma da bu yamulma normal diyor. Enteresan doğrusu.

Neyse konumuza dönecek olursak; Apple, iPad Pro‘nun yamulmasını; üretim sırasında metal ve plastik bileşenlerini birleştirme sırasında soğutma sisteminden kaynaklandığını söylüyor. Bu yamulma kullanma bağlı olarak oluşabildiği gibi kutusundan sıfır çıkan modellerde de görünüyor.

Şimdilik sonradan yamulan modellerin nasıl bir iade veya tamir süreci olacağı bilinmiyor. Ancak kutusundan yamuk çıkan modelleri, eğer Apple Store’dan satın aldıysanız 14 gün içerisinde iade edebiliyorsunuz.

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