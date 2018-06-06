İpek Kirpik Nedir? İpek Kirpik Uygulaması

Saf ipekten imal edilen ipek kirpikler, sentetik ürünlere nazaran daha estetik ve esnek bir yapıya sahiptir. Daha çekici bakışlara sahip olmak için kirpiklerini rimelle çoğaltmak veya dökülen kirpiklerinin yerine takma kirpik kullanmak istemeyenler için yenilikçi bir çözüm olan ipek kirpik kirpik uygulaması, memnun edici sonuçlar taşır. İPEK KİRPİK UYGULAMASININ AYRICALIKLARI Her gün aynada baktığınız yüzünüze önce kendiniz hayranlık duyarsanız kendinizi özel hissedebilirsiniz. Güzel görünmenin çok çeşitli yolları vardır. Fakat özellikle doğal görünmeyi seven bir kadınsanız tercihinizi bu tarz uzun süreli, doğal bir görüntü vaat eden uygulamalardan yana kullanabilirsiniz. Makyajın yarattığı ağırlık hissini veya takma kirpiklerin neden olduğu batma hissini sevmeyenler için oldukça faydalı bir yöntem olan ipek kirpik öncesi ve sonrası karşılaştırması yaptığınızda yüzünüzdeki değişim dolayısıyla kendini daha iyi hissedebilirsiniz. Seyrek ve cansız kirpiklerin yerine tek tek istenilen hacme göre eklenen kirpikler yüzünüzdeki ifadeye çekicilik katar.

İpek kirpik uygulaması doğru koşullarda yapıldığı takdirde ipek kirpiğin zararları olasılığının da önüne geçilmiş olur. Yanlış bir uygulama hem doğal kirpiklerin dökülmesine hem de oldukça hassas bir bölge olan göz ve çevresinde çeşitli problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Sağlık koşulları dikkate alınarak uygulanan yöntemin, kirpiklerin her gün rimelle boyanması gereksinimini ortadan kaldırdığı için sağlıklı olduğunu bile söylemek mümkün. İpek kirpikler sayesinde sürekli kimyasala maruz kalmaya gerek kalmaz. İpek kirpikler deniz ya da havuz suyuyla temas etmesi halinde deforme olmaz, özel olarak bir bakıma ihtiyaç duymaz. Böylece yaz tatili için suya dayanıklı bir maskara arayışına da gereksinim duyulmaz. Yalnızca kirpiklerin yapısını bozmamak için çok fazla fiziksel temastan kaçınılması yeterlidir. İPEK KİRPİK UYGULAMASININ UYGULAMASI Kirpiklerin doğal haline en yakın görüntünün elde edilmesine olanak sağlayan ipek kirpikler, maskara ve takma kirpik kullanmaktan sıkılanlar için oldukça faydalı bir ürün. İpek kirpik kullanmaya karar verdikten sonra önceliğiniz bu uygulamayı iyi bir merkezde yaptırmak olmalı. Uygulama ipek kirpiklerin tek tek doğal kirpiklerin yanına özel medikal yapıştırıcılar ile sabitlenmesi şeklinde yapılır. Yaklaşık bir saat süren işlemin ardından kirpiklerinizin büründüğü hacimli yapı sayesinde daha yoğun bakışlara sahip olabilirsiniz. Yoğunlaştırılmış kirpik uygulamasından sonra herhangi bir problem gelişmediği müddetçe kirpiklerin her ay bir kez kontrol edilmesi yeterlidir.