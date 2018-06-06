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İpek Kirpik Nedir? İpek Kirpik Uygulaması

Deniz NEGİS Deniz NEGİS
GÖZLER HABERLERİ  | 06.06.2018 11:41 | Son Güncelleme

Çoğu kadının her gün takma kirpik kullanmak için yeterince zamanı yok. Hele bir de kirpik kıvırıcıların çaldığı vakit ve verdiği uğraş da düşünülürse ipek kirpik uygulamasının giderek popüler bir hal alması hiç de şaşırtıcı değil. Kendini daha güzel hissetmek adına hacimli kirpiklere sahip olmayı arzu edenler profesyonel bir merkezde 1-2 saat içerisinde bu arzularına kavuşabilirler.

İpek Kirpik Nedir? İpek Kirpik Uygulaması

Saf ipekten imal edilen ipek kirpikler, sentetik ürünlere nazaran daha estetik ve esnek bir yapıya sahiptir. Daha çekici bakışlara sahip olmak için kirpiklerini rimelle çoğaltmak veya dökülen kirpiklerinin yerine takma kirpik kullanmak istemeyenler için yenilikçi bir çözüm olan ipek kirpik kirpik uygulaması, memnun edici sonuçlar taşır.

İPEK KİRPİK UYGULAMASININ AYRICALIKLARI

Her gün aynada baktığınız yüzünüze önce kendiniz hayranlık duyarsanız kendinizi özel hissedebilirsiniz. Güzel görünmenin çok çeşitli yolları vardır. Fakat özellikle doğal görünmeyi seven bir kadınsanız tercihinizi bu tarz uzun süreli, doğal bir görüntü vaat eden uygulamalardan yana kullanabilirsiniz.

Makyajın yarattığı ağırlık hissini veya takma kirpiklerin neden olduğu batma hissini sevmeyenler için oldukça faydalı bir yöntem olan ipek kirpik öncesi ve sonrası karşılaştırması yaptığınızda yüzünüzdeki değişim dolayısıyla kendini daha iyi hissedebilirsiniz. Seyrek ve cansız kirpiklerin yerine tek tek istenilen hacme göre eklenen kirpikler yüzünüzdeki ifadeye çekicilik katar.

İpek kirpik uygulaması doğru koşullarda yapıldığı takdirde ipek kirpiğin zararları olasılığının da önüne geçilmiş olur. Yanlış bir uygulama hem doğal kirpiklerin dökülmesine hem de oldukça hassas bir bölge olan göz ve çevresinde çeşitli problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Sağlık koşulları dikkate alınarak uygulanan yöntemin, kirpiklerin her gün rimelle boyanması gereksinimini ortadan kaldırdığı için sağlıklı olduğunu bile söylemek mümkün. İpek kirpikler sayesinde sürekli kimyasala maruz kalmaya gerek kalmaz.

İpek kirpikler deniz ya da havuz suyuyla temas etmesi halinde deforme olmaz, özel olarak bir bakıma ihtiyaç duymaz. Böylece yaz tatili için suya dayanıklı bir maskara arayışına da gereksinim duyulmaz. Yalnızca kirpiklerin yapısını bozmamak için çok fazla fiziksel temastan kaçınılması yeterlidir.

İPEK KİRPİK UYGULAMASININ UYGULAMASI

ipek kirpik uygulamasi

Kirpiklerin doğal haline en yakın görüntünün elde edilmesine olanak sağlayan ipek kirpikler, maskara ve takma kirpik kullanmaktan sıkılanlar için oldukça faydalı bir ürün. İpek kirpik kullanmaya karar verdikten sonra önceliğiniz bu uygulamayı iyi bir merkezde yaptırmak olmalı. Uygulama ipek kirpiklerin tek tek doğal kirpiklerin yanına özel medikal yapıştırıcılar ile sabitlenmesi şeklinde yapılır. Yaklaşık bir saat süren işlemin ardından kirpiklerinizin büründüğü hacimli yapı sayesinde daha yoğun bakışlara sahip olabilirsiniz. Yoğunlaştırılmış kirpik uygulamasından sonra herhangi bir problem gelişmediği müddetçe kirpiklerin her ay bir kez kontrol edilmesi yeterlidir.

İPEK KİRPİK BAKIMI NASIL YAPILIR?

İpek kirpik bakımında ilk şart hijyen kurallarına uyulmasıdır. Yağlı ürünler veya maskaralar kirpiklerin dökülmesine neden olabilir. Düşen kirpiklerin yerine yenisini eklemek gerektiğinde yine bir uzman yardımına ihtiyaç duyulur. Gece uyurken kirpiklerin üzerine yatmak ya da sık sık gözleri ovuşturmak gibi kirpiklerin yapısını bozacak davranışlardan da kaçınılması gerekir.

İPEK KİRPİK NE KADAR KALICI

ipek kirpik nasil yapiliyor

İpek kirpik uygulaması güvenilir koşullarda, güvenilir eller tarafından yapıldığı takdirde kirpikler epey bir süre kullanılabilir. Her ay yapılan rutin kontroller dışında üç veya altı ayda bir kirpiklerin çıkartılması ve akabinde bir ay boyunca kirpiklerin dinlendirilmesi önerilir. Diğer yöntemlere nazaran kullanılabilirliği çok daha uzun olan ipek kirpik süresi pek çok çalışan kadın için kurtarıcı niteliğindedir. Çeşitli talimatlara uyulduğu sürece herhangi bir problem olmaksızın kirpikler gözde kalabilir. İpek kirpik, özellikle düğün öncesi gelinlere önerilen bir uygulamadır.

İPEK KİRPİK NASIL ÇIKARILIR?

İpek kirpikler ile uzun bir süre geçirildikten sonra çıkartılmaları gerekiyorsa bu işlemin evde yapılmamasında fayda var. Evde yapılan işlemler doğal kirpiklerin dökülmesi gibi istenmeyen sonuçlara zemin hazırlayabilir. İpek kirpiklerin çıkarılması için yapıştırılırken kullanılan malzemeye özel bir solüsyon kullanılması gerekir. Şayet evde böyle bir malzeme yok ise tahriş oluşma ihtimali doğar. Bu yüzden kirpiklerin çıkartılması için de yine bir uzmandan yardım alınması önerilir .

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