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İpek kirpik uygulaması nedir, zararlı mıdır? İpek kirpik kimlere yapılır?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 13.01.2021 13:33 | Son Güncelleme:
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İpek kirpik uygulaması, kendi kirpiklerinden memnun olmayan kadınların, daha seyrek ve ince kirpikli kadınların kirpiklerini daha uzun göstermek amaçlı yapılır. Uzmanlar tarafından anti alerjik ürünlerle yapılması gerekir.

İpek kirpik uygulaması günümüz kadınları için çok pratik bir uygulamadır. Kişinin kendi kirpikleri üzerine tek tek ipek tanecikleri takılarak daha dolgun ve sık gösterme işlemidir. Profesyoneller tarafından yapılması çok önemlidir. Kadının kendi kirpiklerine zarar vermez. Anti alerjik ürünlerle yapılması gerekmektedir. Materyallerin steril olmasına çok önem verilmelidir. Bir aylık süreler içerisinde bakımı yapılırsa kişi ömür boyu kullanabilir.

İPEK KİRPİK UYGULAMASI NASIL YAPILIR?

Kişinin kendi kirpiklerinden 1 mm. ileriden takılması gerekmektedir. Çünkü dipten takıldığı takdirde kirpikler hava almaz ve büyük problemler yaşanabilir.

İpek parçalar kirpiklere yapıştırıldığında, kuruyana kadar gözler açılmamalıdır.

İPEK KİRPİK UYGULAMASI YAPILIRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

İpek kirpik uygulaması, kesinlikle profesyonel ve eğitimli kişiler tarafından yapılması gereken bir uygulamadır. Çünkü kişinin kendi kirpiklerinin 1 mm. ilerisinden takılmalıdır. Bunu bir uzman ancak anlayabilir ve uygulayabilir. Dipten takıldığı takdirde kişinin kirpikleri hava almaz ve dökülmeler yaşanabilir, sağlık problemleriyle karşılaşılabilir.

Yapılan işlemde cımbızların ve materyallerin kesinlikle steril olması gerekmektedir. İşlem bittikten sonra kişinin ortalama 10 dakika gözlerini açmaması gerekir. Yapıştırıcının buharı kişinin gözlerine zarar verebilir. Bir ay sonra bakımı yaptırılmalıdır, bakımı yaptırılmadığı takdirde kirpiklerde dökülmeler yaşanabilir.

İPEK KİRPİK KİMLERE YAPILIR?

İpek kirpik uygulaması, kendi kirpiklere kısa olan ve daha uzun isteyen kadınlara yapılabilir. Her gün rimel sürmekten çekinen ve buna vakti olmayan kadınlara yapılabilir. Makyaj yapıp gözlerinde makyaj kalmayan, akşama kadar tazeleyecek vakti olmayan kişilere, açık renkli kirpiği olan kişilere uygulanabilir.

Gözlerini daha çekici kılmak ve daha dolgun bakışlara sahip olmak isteyen kadınlara yapılabilir.

İPEK KİRPİK UYGULAMASININ BAKIMI NASIL YAPILIR?

İpek kirpik uygulaması, kendi kirpiklere kısa olan ve daha uzun isteyen kadınlara yapılabilir. Her gün rimel sürmekten çekinen ve buna vakti olmayan kadınlara yapılabilir. Makyaj yapıp gözlerinde makyaj kalmayan, akşama kadar tazeleyecek vakti olmayan kişilere, açık renkli kirpiği olan kişilere uygulanabilir.

Gözlerini daha çekici kılmak ve daha dolgun bakışlara sahip olmak isteyen kadınlara yapılabilir.

İPEK KİRPİK UYGULAMASININ KALICILIĞI NE KADAR SÜRER?

İpek kirpik uygulamasının kalıcılığı, kişi kurallara uyduğu takdirde, yağ bazlı ürünlerle silmediği ve rimeli güzelce temizlediği takdirde, 1 ayda bir bakımı yaptırılırsa, 6 ay içerisinde yeniden yapılırsa ömür boyu kullanılabilir.

Pratik bir uygulamadır, kişiye çok zaman kazandırır. Doğal görünümlü çekici bakışlara sahip olmak isteyen kadınlar için idealdir.

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