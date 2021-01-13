İpek kirpik uygulaması nedir, zararlı mıdır? İpek kirpik kimlere yapılır?

İpek kirpik uygulaması günümüz kadınları için çok pratik bir uygulamadır. Kişinin kendi kirpikleri üzerine tek tek ipek tanecikleri takılarak daha dolgun ve sık gösterme işlemidir. Profesyoneller tarafından yapılması çok önemlidir. Kadının kendi kirpiklerine zarar vermez. Anti alerjik ürünlerle yapılması gerekmektedir. Materyallerin steril olmasına çok önem verilmelidir. Bir aylık süreler içerisinde bakımı yapılırsa kişi ömür boyu kullanabilir.

İPEK KİRPİK UYGULAMASI NASIL YAPILIR?

Kişinin kendi kirpiklerinden 1 mm. ileriden takılması gerekmektedir. Çünkü dipten takıldığı takdirde kirpikler hava almaz ve büyük problemler yaşanabilir.

İpek parçalar kirpiklere yapıştırıldığında, kuruyana kadar gözler açılmamalıdır.

İPEK KİRPİK UYGULAMASI YAPILIRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

İpek kirpik uygulaması, kesinlikle profesyonel ve eğitimli kişiler tarafından yapılması gereken bir uygulamadır. Çünkü kişinin kendi kirpiklerinin 1 mm. ilerisinden takılmalıdır. Bunu bir uzman ancak anlayabilir ve uygulayabilir. Dipten takıldığı takdirde kişinin kirpikleri hava almaz ve dökülmeler yaşanabilir, sağlık problemleriyle karşılaşılabilir.