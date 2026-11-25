1. Kıyafetinizi bir gün önceden seçin.

Davet günü dolabın önünde kararsız kalmak hem zaman kaybettirir hem de kırışık bir kıyafetle karşılaşma riskini artırır. Kıyafetinizi bir gün önceden seçip kontrol etmek, gerekirse ütülemek için size bolca zaman tanır.

2. Kıyafeti askıda havalandırın.

Uzun süre dolapta katlı kalan kıyafetleri bir gece önceden askıya asıp havalandırmak, hafif kırışıklıkların kendiliğinden açılmasına yardımcı olur. Özellikle elbise ve gömleklerde bu yöntem oldukça etkilidir.

3. Banyo buharından yararlanın.

Ütüye vaktiniz yoksa kıyafeti duş alırken banyoya asmak hafif kırışıklıkları açmanın pratik bir yoludur. Sıcak su buharı kumaşı yumuşatır ve kırışıkları azaltır.

4. Hassas kumaşları ters çevirerek ütüleyin.

Saten, ipek ve dantelli parçalar davet kıyafetlerinde sıkça tercih ediliyor. Bu kumaşları ters çevirip düşük sıcaklıkta ve araya ince bir bez koyarak ütülemek, parlama ve iz oluşmasını önler.

5. Aksesuarlarınızı önceden hazırlayın.

Kıyafetiniz hazır olsa bile son dakika aksesuar telaşı gecikmenize neden olabilir. Çanta, takı ve ayakkabılarınızı da bir gün önceden belirlemek, davet günü sakin ve hazır hissetmenizi sağlar.

6. Yolda oturma şeklinize dikkat edin.

Davete giderken arabada ya da toplu taşımada otururken eteğinizi veya ceketinizi düzeltmek, varış noktasında kırışık bir görünümle karşılaşmanızı önler. Ceketinizi oturmadan önce çıkarmak da iyi bir fikirdir.

7. Yanınızda küçük bir kurtarma kiti bulundurun.

Çantanızda bulunduracağınız leke çıkarıcı mendil, küçük bir dikiş seti ve tüy toplayıcı, davet sırasında yaşanabilecek küçük kazaları anında çözmenizi sağlar. Böylece gecenin tadını çıkarmaya devam edebilirsiniz.