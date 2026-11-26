1. Tek noktalı ütü simgesi.

İçinde tek nokta bulunan ütü simgesi, kıyafetin düşük sıcaklıkta (yaklaşık 110°C) ütülenmesi gerektiğini gösterir. Akrilik, naylon ve bazı sentetik kumaşlar bu gruba girer. Bu kumaşları yüksek ısıda ütülemek erimeye ve parlamaya yol açabilir.

2. İki noktalı ütü simgesi.

İki nokta, orta sıcaklıkta (yaklaşık 150°C) ütüleme yapılabileceği anlamına gelir. Yün, ipek ve polyester karışımlı kumaşlar genellikle bu işarete sahiptir. Yünlülerde araya bir bez koymak ek koruma sağlar.

3. Üç noktalı ütü simgesi.

Üç nokta, kumaşın yüksek sıcaklığa (yaklaşık 200°C) dayanıklı olduğunu gösterir. Pamuk ve keten kumaşlar bu gruba girer. Bu kumaşlar biraz nemliyken ütülendiğinde kırışıklıklar çok daha kolay açılır.

4. Noktasız ütü simgesi.

İçinde nokta bulunmayan bir ütü simgesi, kıyafetin uygun herhangi bir sıcaklıkta ütülenebileceği anlamına gelir. Yine de kumaşı tanımıyorsanız düşük sıcaklıkla başlayıp gerekirse artırmak en güvenli yoldur.

5. Çarpılı ütü simgesi.

Üzerinde çarpı bulunan ütü simgesi, kıyafetin kesinlikle ütülenmemesi gerektiğini belirtir. Bu tür parçalarda kırışıklıkları açmak için askıda havalandırmak ya da üreticinin önerdiği farklı yöntemleri kullanmak gerekir.

6. Buhar çizgisi çarpılı ütü simgesi.

Ütü simgesinin altında çarpılı buhar çizgileri varsa, kıyafet ütülenebilir ancak buhar kullanılmamalıdır. Bazı hassas kumaşlarda buhar, lekelenmeye ya da dokunun bozulmasına neden olabilir.

7. Etiketi kaybettiyseniz ne yapmalısınız?.

Etiketi kesilmiş ya da silinmiş bir kıyafeti ütülerken en düşük sıcaklıkla başlayıp kıyafetin görünmeyen bir bölümünde deneme yapmak en güvenli yöntemdir. Kumaşın tepkisine göre sıcaklığı kademeli olarak artırabilirsiniz.