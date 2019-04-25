"İpek ve Metal Senfonisi" sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - "İpek ve Metal Senfonisi" konseri müzikseverlerle buluştu.

Konser "Art of Trade/Ticaretin Sanatı" temasıyla, Sabancı Müzesi The Seed'de gerçekleştirildi.

"Hedging Konferansı"nın ardından İpekyolu'nun rolünü ve önemini vurgulamak için yapılan etkinlikte, "Ticaretin Sanatı" heykeli de sergilendi.

Konsere, ACE Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayçin Erol, proje koordinatörü Kağan Özmeriç, finans kurumlarının, demir ve demir dışı metaller ile madencilik sektörünün temsilcileri katıldı.

INTL FCStone ve ACE Group ev sahipliğinde gerçekleşen "Hedging Konferansı" metal sektörünü ticaretteki risk ve çözüm alanlarında bilgilendirmeyi amaçlıyor.

