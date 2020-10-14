iPhone 11 alana AirPods ücretsiz olarak sunulacak

Teknoloji ve , Diwali teklifiyle ilgili tüm ayrıntıları henüz yayınlamadı. Ayrıca bu kampanyanın bitiş tarihi şu anda bilinmiyor. Tahminlere göre bu teklif sadece iPhone 11 ile sınırlı kalmayacak ve iPhone 11 Pro modellerini de kapsayacak.

23 Eylül’de açılan Apple’ın Hindistan çevrimiçi mağazası, uzmanlardan alışveriş yardımı, öğrenciler için EDU fiyatlandırması, ücretsiz temassız teslimat, finansman seçenekleri, iPhone satışları için takas programı ve ve aksesuarları yelpazesi yer alıyor.

Türkiye pazarında izlediği fiyat politikası ile maalesef ki erişilebilirlik konusunda günden güne kan kaybeden teknoloji devi, yarın yeni iPhone’larını tanıtacak. Bu modellerde izleyeceği 9.999 TL ve üzeri fiyat politikası ile Türkiye’de maalesef ki tutunacak dalı kalmayacak.

Hindistan pazarında bile hediye AirPods dağıtan firmanın, Türkiye pazarına önem vermeyi kesmesi oldukça üzücü. Bu tip kampanyaları ülkemizde de görmek istiyoruz. Bir kişi 7.999 TL verip iPhone 11 satın alıyorsa ücretsiz olarak AirPods vermek güzel bir jest olurdu.

Apple’ın rakipleri, Samsung ve Huawei bu promosyonlarını diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de sunuyor. Ancak ne hikmetse Cupertinolu firma Türkiye’yi pas geçiyor.

Hyundai uçan araba sözü verdi

