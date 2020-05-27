iPhone 11 DxOMark başarısı ile en iyiler arasına girdi!

iPhone 11 DxOMark testlerine daha önce girmişti. DxOMark'ın kamera testlerinden ortalamada 109 puan almayı başaran iPhone 11 birçok rakibini sollamıştı. iPhone 11 şimdi ise DxOMark'ın yeni nesil testlerinden birine girdi. DxOMark'ın yeni nesil ses kalitesi testinin yeni konuğu iPhone 11 oldu.

İPHONE 11 DXOMARK'IN SES TESTİNE KONUK OLDU

DxOMark, iPhone 11'in ses performansını ölçtü ve iOS 13 yüklü telefonun ses kalitesini değerlendirdi. DxOMark'a göre iPhone 11 kayıttan oynatma testinden 72 puan, ses kayıt performans testinden ise 68 puan aldı. iPhone 11'in aldığı ortalama 71 puan, onu Apple'ın en iyi ses performansına sahip iPhone modelleri arasına soktu. Ancak bu geçtiğimiz sonbaharda satışa sunulan bir iPhone için pek de sürpriz değil. Testin en büyük sürprizi ise iPhone 11'in bu değerler ile birçok akıllı telefonu geçip önemli bir unvan kazanması oldu.

EN İYİLER ARASINA GİRDİ

iPhone 11 DxOMark ses testinden aldığı 71 puan, onu en iyi ses performansına sahip en iyi beş akıllı telefon arasına sokmayı başardı. Bu puan ile Samsung Galaxy S20 Ultra'yı geçen iPhone 11, abisi iPhone 11 Pro Max ile aynı puanı aldı. Listenin ilk sırasında ise Xiaomi Mi 10 Pro bulunuyor.

