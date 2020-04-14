HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 11'e rakip geliyor: Honor 30 Pro Plus fiyatı ile birlikte göz kırptı!

iPhone 11'e rakip geliyor: Honor 30 Pro Plus fiyatı ile birlikte göz kırptı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.04.2020 17:02 | Son Güncelleme

Honor'un yeni amiral gemisi Honor 30 Pro Plus'ın fiyatı için sızdırıldı. Şayet sızıntıdaki fiyat bilgisi doğru ise Honor 30 Pro Plus, amiral gemisi akıllı telefonlar arasındaki iPhone 11 rekabetini körükleyecek bir fiyat ile satışa sunulacak.

iPhone 11'e rakip geliyor: Honor 30 Pro Plus fiyatı ile birlikte göz kırptı!

Honor 15 Nisan tarihinde (yani yarın) bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte, onlarca gündür gündemden düşmeyen Honor 30 Pro Plus'ın tanıtılması bekleniyor. Tabi Honor 30 Pro Plus bu etkinliğin tek başrolü olmayacak. Honor 30 Pro Plus'ın yanında Honor 30 ve Honor 30 Pro da Honor 30 Pro Plus'ın yanında yer alacak. Zira, gelen sızıntılar adeta bunu kanıtlar nitelikte. Fakat Honor 30 Pro Plus'ın fiyatı hakkında bir bilgi sahibi değildik; Ta ki bugün ortaya çıkan bir sızıntıya kadar.

İŞTE HONOR 30 PRO PLUS FİYATI

Honor 30 Pro Plus'ın fiyatı bir sızıntı kaynağı sayesinde paylaşıldı. İddialara göre Honor 30 Pro Plus'ın 8GB RAM + 128GB dahili depolama alanına sahip modeli 4999 yuan'dan (yaklaşık 650 euro) satışa sunulacak.

honor

İPHONE 11'DEN DAHA UYGUN

iPhone 11 Avrupa'da 799 euro civarında bir fiyat ile satılıyor. Honor 30 Pro Plus'ın 650 euro'dan satışa çıkacağı bilgisini doğru kabul edersek, bu telefonun iPhone 11'den daha uygun bir fiyatla satışa çıkacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak dediğimiz gibi bu sadece bir sızıntıdan ibaret. Honor 30 Pro Plus'ın gerçek fiyatı çok daha farklı olabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yatakta kal, güvende kal''Yatakta kal, güvende kal'
Realme 6 serisinin Türkiye fiyatları açıklandı!Realme 6 serisinin Türkiye fiyatları açıklandı!
Kestanenin mucizevi faydalarıKestanenin mucizevi faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Honor Honor 30 Pro Plus Honor 30 Pro Plus fiyatı iphone 11

En Çok Okunan Haberler

Prof. Mehmet Ceyhan açıkladı Ahmet Hakan 'eyvah eyvah' dedi

Prof. Mehmet Ceyhan açıkladı Ahmet Hakan 'eyvah eyvah' dedi

'Soylu ile Koca arasında ciddi bir tartışma oldu'

'Soylu ile Koca arasında ciddi bir tartışma oldu'

Şaşırtan karar! Veda etti

Şaşırtan karar! Veda etti

Sosyal medya fenomeninden skandal paylaşım! Cinsel içerikli...

Sosyal medya fenomeninden skandal paylaşım! Cinsel içerikli...

Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti

Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti

Bilim Kurulu üyesinden çarpıcı açıklama: Toplumun yüzde 60'ı...

Bilim Kurulu üyesinden çarpıcı açıklama: Toplumun yüzde 60'ı...

İlginizi Çekebilir

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Komşusunu yalnız bırakmıyor! Market alışverişleri artık köpek Sunny'de

Gelenek bozulmadı, ikisi daha ücretsiz oldu!

Gelenek bozulmadı, ikisi daha ücretsiz oldu!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Xiaomi'nin yeni telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Xiaomi'nin yeni telefonu tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

Bir devir sona erdi: Samsung fabrikalarını kapatıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Realme 6, 6i ve 6 Pro Türkiye'de! İşte Realme 6 serisinin Türkiye fiyatı

Realme 6 serisinin Türkiye fiyatları açıklandı!

Skandalda yeni boyut: Yüz binlerce Zoom kullanıcısının bilgilerini satmışlar!

Skandal! Yüz binlerce kullanıcının bilgilerini satmışlar

HUAWEI MateBook D 15 iki haftada 2.000 adet sattı!

HUAWEI MateBook D 15 iki haftada 2.000 adet sattı!

Steam oyun festivali bir kez daha duyuruldu

Steam oyun festivali bir kez daha duyuruldu

Olmaz olmaz demeyin: Windows 10'u bu kez Xiaomi Mi 6'da çalıştırdılar!

Olmaz olmaz demeyin çünkü onlar başardı!

İşte MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi ve Redmi modelleri!

İşte MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi ve Redmi modelleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.