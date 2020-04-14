iPhone 11'e rakip geliyor: Honor 30 Pro Plus fiyatı ile birlikte göz kırptı!

Honor 15 Nisan tarihinde (yani yarın) bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte, onlarca gündür gündemden düşmeyen Honor 30 Pro Plus'ın tanıtılması bekleniyor. Tabi Honor 30 Pro Plus bu etkinliğin tek başrolü olmayacak. Honor 30 Pro Plus'ın yanında Honor 30 ve Honor 30 Pro da Honor 30 Pro Plus'ın yanında yer alacak. Zira, gelen sızıntılar adeta bunu kanıtlar nitelikte. Fakat Honor 30 Pro Plus'ın fiyatı hakkında bir bilgi sahibi değildik; Ta ki bugün ortaya çıkan bir sızıntıya kadar.

İŞTE HONOR 30 PRO PLUS FİYATI

Honor 30 Pro Plus'ın fiyatı bir sızıntı kaynağı sayesinde paylaşıldı. İddialara göre Honor 30 Pro Plus'ın 8GB RAM + 128GB dahili depolama alanına sahip modeli 4999 yuan'dan (yaklaşık 650 euro) satışa sunulacak.

İPHONE 11'DEN DAHA UYGUN

iPhone 11 Avrupa'da 799 euro civarında bir fiyat ile satılıyor. Honor 30 Pro Plus'ın 650 euro'dan satışa çıkacağı bilgisini doğru kabul edersek, bu telefonun iPhone 11'den daha uygun bir fiyatla satışa çıkacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak dediğimiz gibi bu sadece bir sızıntıdan ibaret. Honor 30 Pro Plus'ın gerçek fiyatı çok daha farklı olabilir.

