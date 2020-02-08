iPhone 11 gece modu ile nasıl fotoğraf çekiyor?

Türkiye’de 7.299 TL gibi bir rakama satılan iPhone 11’in gece modu özelliği için bugün Apple tarafından yeni reklam yayınlandı. iPhone 11 – Night Mode adını taşıyan ve YouTube üzerinden yayınlanan bu reklamda, telefonun gece modu özellikleri ön plana çıkarılıyor.

Düşük ışıkta çektiği fotoğraflar ile iştah kabartan Apple, reklamın sonunda dikkat çeken bir uyarıya yer veriyor. Apple bu uyarıda, reklamda yer alan fotoğrafların harici donanım ve yazılım ile çekildiğini belirtiyor. Ancak bu donanım ve yazılımlar açıklanmıyor.

Bildiğiniz gibi akıllı telefonlara aparatlar sayesinde DSLR makinelerdeki lensler takılabiliyor. Aldatıcı reklam filminde bu lenslerin kullanılıp kullanılmadığı bilinmiyor. Ancak bu fotoğrafları iPhone 11 düz bir şekilde çekemeyeceğinizi belirtelim. Yani telefonu cepten çıkarıp şipşak şekilde bu tarz fotoğraflar çekmeniz çok zor.

Apple’ın kamera konusunda Huawei ve Xiaomi’nin gerisinde kaldığı açıkça ortada. iPhone11 Pro modeli oldukça kaliteli fotoğraf çekiyor. Ancak onun da fiyatı malum. O fiyata üst segment DSLR makine + Lens satın alabilirsiniz.