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iPhone 11 özellikleri neler? İşte Apple iPhone 11 kamerası ve özellikleri...

18.12.2021 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’deki ürünlerine zam yapan Apple'ın zam uygulamasından sonra iPhone 11 ve diğer modelleri almak isteyen vatandaşlar telefonların özelliklerini araştırmaya koyuldu. iPhone 11, gücünü Apple‘ın ürettiği A13 Bionic işlemciden alıyor. Peki Phone 11 özellikleri neler? İşte Apple iPhone 11 kamerası ve özellikleri...

iPhone 11 özellikleri neler? İşte Apple iPhone 11 kamerası ve özellikleri...

2019 senesinde tanıtılan iPhone 11 modeli, son dönemin en dikkat çeken modelleri arasında bulunuyor. Cihaz, performans konusunda da pek çok rakip modeli geri bıraktı. Peki iPhone 11 özellikleri neler?

İPHONE 11 ÖZELLİKLERİ NELER?

Türkiye’deki ürünlerine zam yapan Apple'ın zam uygulamasından sonra iPhone 11 ve diğer modellerin özellikleri araştırma konusu oldu. Gücünü Apple‘ın ürettiği A13 Bionic işlemciden alan iPhone 11, performans konusunda beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Cihaz, kamera konusunda da oldukça iddialı olarak biliniyor. iPhone 11 modeli 7.999 TL’den başlayan fiyatlar ile listelenmekte.

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2 adet 2.65 GHz Lightning ve 4 adet 1.8 GHz Thunder çekirdeğe sahip olan işlemci, kağıt üzerinde rakiplerinin gerisinde izlenimi veriyor ancak kullanım deneyimi konusunda beklentileri oldukça fazla karşılıyor. Modelin hem ön hem de arka camı Gorilla Glass cam ile korunuyor. Model, alüminyum gövdesi ve IP68 sertifikası sayesinde oldukça dayanıklı bir yapıya sahip. 2 metre suda ortalama 30 dakika kullanım imkanı sunan cihaz, Apple tarafından geliştirilen çizilmez cam teknolojine sahip.

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Ayrıca kamera performansı konusunda da rakipleri kadar iyi sonuçlar elde eden cihaz, ikili arka kamera dizilimine sahip olarak biliniyor. Ana kamera olarak OIS destekli 12 Megapiksel f/1.8, 26mm tercih eden şirket, ikinci kamerada ise 12 Megapiksel f/2.4, 13mm ultra geniş açılı lens tercih etmiş. 12 Megapiksel f/2.2 ve SL 3D derinlik/biyometrik sensör, 13mm ön kameraya sahip olan model, öz çekim konusunda da çok başarılı. AnTuTu v7 skoru 419.453 ve GeekBench v4.4 skoru 13.882 olan Apple iPhone 11, kullanım deneyiminde olduğu gibi kağıt üzerinde de iyi sonuçlar veriyor. Ayrıca cihaz GFXBench’te 60 FPS almayı başarmış olarak biliniyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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